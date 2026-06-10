ゆるめるモ！も応援！“心身の不調”や“ひきこもり経験者”が対象のアイドルプロジェクト第二弾、募集開始！

株式会社サンミュージック名古屋

株式会社サンミュージックプロダクションのグループ会社で東海地域を中心に活動する芸能プロダクション、株式会社サンミュージック名古屋（本社：愛知県名古屋市、代表：和田哲幸）は、“生きづらさ”や“働きづらさ”を抱える人々に向けた新アイドルオーディション「第2回サイ校プロジェクト アイドルユニットデビューメンバーオーディション」を、2026年6月8日(月)より開催します。

サイ校プロジェクトとは？

サイ校プロジェクトアイドル募集オーディションページ（https://saikou-music.com/）

近年、精神的不調や発達特性、社会不安などにより、「普通に働く」「普通に生きる」ということに苦しさを感じる人が増えています。

一方で、SNSや動画配信文化の広がりにより、“自分らしさ”や“個性”を発信できる時代にもなりました。

サイ校プロジェクトは、「一般社会のレールに乗れなかった人たちが、自分の感性や経験を武器にできる場所を作りたい」という想いから活動を開始しました。

一般的な社会では、「コミュニケーション能力」「安定した就労」「集団適応」が強く求められる場面が多くあります。

しかし、その枠組みに馴染めない人たちは、必ずしも“能力が低い”わけではありません。

繊細さ、独自の感性、極端な集中力、孤独の中で培った表現力-そうしたものは、エンターテインメントの世界では大きな魅力になり得ます。

サイ校プロジェクトでは、“弱さ”や“生きづらさ”を否定するのではなく、それらを表現へと変えていくことを目指しています。

2025年10月に実施した『第1回サイ校プロジェクト アイドルユニットデビューメンバーオーディション』では、全国から100通を超えるお問い合わせからレッスン受講者を獲得し、現在もアイドルとしてデビューを目指して日々レッスンに励んでいます。

去る5月31日に開催された『令和8年サンミュージック名古屋定期発表会』では、選抜メンバーがその成果を披露しました。

サイ校プロジェクトが目指すもの

サイ校プロジェクトアイドルユニットデビューメンバーオーディションでは、「アイドルになること」だけをゴールにはしていません。

ステージ活動、配信活動、クリエイティブ制作、コミュニティ参加などを通じて、“社会との新しい接点”を作ることも大きな目的としており、将来的には、芸能活動だけでなく、フリースクールや福祉・教育分野との連携なども視野に入れ、“表現を通した社会参加モデル”の構築を目指します。

【心身の不調を抱える方が対象】

応募対象は、障害や持病を抱える方、ひきこもり経験のある方としています。

「学校や職場に馴染めなかった」「人前に出ることが怖かった」という方こそがご参加いただけます。

【活動と生活を両立するサポート体制】

オンラインガイダンスや段階的な選考を導入し、無理のない形で参加できる体制を整えており、活動についても、それぞれの体調や特性に合わせながら進めていくことを想定しています。

【個性や経験を表現に変えるプロジェクト設計】

歌やダンスだけでなく、配信・SNS・創作活動なども含め、多様な形で個性を発揮できるプロジェクト進行を目指しており、様々な形でご参加いただくことができます。

そのため、出演者としてのアイドルメンバー志望だけでなく、マネージャーなどのサポートスタッフや楽曲クリエイターの応募を受け付けています。

【プロジェクトを支えるプロフェッショナル集団】

サイ校長：田家 大知（ゆるめるモ！プロデューサー）メッセージ

社会にうまく適応できなかった経験がある人ほど、表現に強い力を持っていると感じています。

“普通になれなかった”という経験を、否定ではなく才能として扱える場所を作りたいと思い、このプロジェクトを立ち上げました。

アイドル活動を通して、自分自身を少しでも好きになれる人が増えたら嬉しいです。

プロジェクト責任者：和田 哲幸（株式会社サンミュージック名古屋代表取締役）メッセージ

昨年秋に引き続き、サイ校プロジェクトにてアイドルユニットのメンバー募集を行うこととなりました。

昨年の募集では、参加者の皆さんのタレント性や個性に大きな可能性を感じました。

歌唱やダンスなどのエンタメ活動を通じて、社会との接点を広げていく本企画には大きな意義があると考えています。

未経験でも、夢に向かって挑戦する気持ちがあれば大歓迎です。

“個性”は必ず誰かの心を動かす力になります。

サンミュージック名古屋は、皆さんが自分らしく輝ける環境づくりを全力で応援してまいります。

スペシャルサポーター

・ゆるめるモ！（https://youllmeltmore.fanpla.jp/）

・緋鬼籠帝國（ひきこもていこく https://www.tunecore.co.jp/artists/hikicomoteikoku）

誰ひとり、社会から『落ちこぼれ』と呼ばせないビジネスモデルの模索

サイ校プロジェクトでデビューを目指すのは、“完璧なアイドル”ではなく、“不完全さごと愛されるアイドル”です。

失敗や葛藤、生きづらさや苦しさを隠すことなく、その不完全さも含めて自己表現へと昇華していく存在を目指します。

従来のアイドル像にとらわれず、「自分らしく生きることそのもの」が誰かの希望になるようなグループを構想しています。

活動内容は、デビュー候補生としてレッスンの受講やSNS活動、配信活動、イベント出演などを段階的に行っていきます。

一定期間の活動後、サンミュージック名古屋所属を目指し、本格的なデビュー活動へ進んでいきます。

また、配信活動やインフルエンサー活動、メディア出演や地域イベント参加など、多方面での活躍も視野に入れています。

【オーディション概要】

イベント名： 第2回サイ校プロジェクトアイドルユニットデビューメンバーオーディション

募集期間： 2026年6月8日(月)～6月26日(金)

主催： 株式会社サンミュージック名古屋

協賛： 株式会社TYPE-R

募集職種： ・アイドルユニットメンバー候補生

・アイドルユニットサポートスタッフ

・アイドルユニット楽曲クリエイター

応募条件： ・18歳～35歳の男女

・障害や持病があり、一般企業での就労が困難な方

・ひきこもり経験のある方（程度不問）

・特定の芸能プロダクションに所属していない方

・アイドル、歌手、タレントを目指している方

・歌やダンス、表現活動が好きな方

選考の流れ： 1.書類選考

2.オンラインガイダンス

3.オンライン面談

4.レッスン受講

活動地域： 全国の就労継続支援B型事業所対応地域（オンライン受講を含む）

【合格後の活動イメージ】

・レッスン参加（週5日程度）

・ライブイベントへの出演

・SNS投稿、配信活動

・メディア出演

・動画コンテンツへの出演

・地域イベントへの出演

・各種クリエイティブ制作への参加

※個々の特性や状況に応じながら、無理のない形で活動を進めていきます。

【応募方法】

公式LP内の応募フォームよりエントリー

https://saikou-music.com/

株式会社サンミュージック名古屋について

創業55年を超える芸能プロダクション『株式会社サンミュージックプロダクション』のグループ会社。

東海地域を中心に所属芸能タレントのマネジメントと養成所を運営する芸能プロダクションを運営する会社で、現在所属タレントは0歳から90歳までの男女約200名が在籍しています。

【会社概要】

主催：株式会社サンミュージック名古屋（サンミュージック・グループ）

本社所在地：愛知県名古屋市中区金山1-9-15

代表取締役：和田哲幸

事業内容： 芸能プロダクション、芸能タレント養成所

設立： 2017年5月11日

HP（サンミュージック名古屋）：https://sun-music.jp/

メールアドレス：saikou.rhino@gmail.com

サイ校プロジェクトSNS

以下のSNSツールにて随時更新、公開をしていきます。

・X https://x.com/saikou_rhino

・Instagram https://www.instagram.com/saikou_rhino/

・YouTube https://www.youtube.com/@saikou-music

・TikTok https://www.tiktok.com/@saikou_rhino

協賛：株式会社TYPE-R

本社所在地：広島市中区上八丁堀8番23号林業ビル7階

代表取締役：長谷川 博之

事業内容：福祉サービス業に関するコンサルティング、飲食サービス施設の設置及び経営、イベントの企画製作運営

設立： 2020年6月3日

HP：https://type-r-gr.com/

メールアドレス：typer.soumu@gmail.com