宇都宮東武ホテルグランデ 夏果実が織りなす涼やかな輝き「Summer Fruit Luxe AFTERNOON TEA」で愉しむ、上質な午後のひととき
株式会社東武ホテルマネジメント（本社：東京都墨田区）が運営する宇都宮東武ホテルグランデ（所在地：栃木県宇都宮市）では、カフェレストラン オアシスにて、夏季限定商品「Summer Fruit Luxe AFTERNOON TEA｜夏果実の静かなきらめき」を、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間で販売を開始いたしました。
「初夏から盛夏へ」をコンセプトに、夏果実をふんだんに使用し、果実の繊細な甘みや軽やかな酸味、そして美しい彩りを重ねた季節限定のティーセットです。一つひとつ丁寧に仕立てたスイーツとセイボリーは、多彩な食感とともに静かに響き合い、涼やかな余韻をもたらします。夏の午後にふさわしい、夏果実の輝きを五感で愉しむ、心ほどけるティータイムはいかがでしょうか。
Summer Fruit Luxe AFTERNOON TEA
■期間
2026年6月1日（月）～ 8月31日（月）
■料金
お一人様 \5,000
※料金にはサービス料と消費税が含まれております。
■ メニュー
【ウェルカムドリンク】
サマースカッシュ
～ドライマンゴーを添えて～
【スイーツ・スコーン】
パイナップルのショートケーキ
季節のフルーツタルト（6月:メロン 7月:オレンジ 8月:桃）
ライチとブラッドオレンジのヴェリーヌ
トロピカルパウンドケーキ
はちみつレモンのゼリー アラモード
ピーチとヨーグルトのケーキ
マンゴーケーキ
アールグレイとオレンジのガレットブルトンヌ
ドバイチョコレート
チョコバナナスコーン キャラメルソース、ホイップクリーム
【セイボリー】
とうもろこしの冷製ポタージュ
枝豆とベーコンのキッシュ
ホワイトアスパラのコンフィ 生ハムロール
スモークサーモンとクリームチーズのサンドウィッチ
ポップコーン
【ポットサービス】
宇都宮東武ホテルグランデ オリジナルブレンドティー 苺香、レモングラスのハーブティー
［ドリンクバー］
コーヒー、カフェラテ、エスプレッソ、ハーブティー、ほうじ茶、ウーロン茶
オレンジジュース、コカ・コーラ、ジンジャーエール
■ご予約・お問合せ
宇都宮東武ホテルグランデ カフェレストラン オアシス
電話番号 028-643-2140
以下のリンクからもご予約が可能です。
ご予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/ja/shops/tobuhotel-utsunomiya-oasis/reserve
カフェレストラン オアシス 店内
カフェレストラン オアシス
開放感あふれるカフェレストラン。
和洋のビュッフェメニューのほか栃木県ならではの郷土料理や餃子が愉しめる朝食からランチ、貸切パーティーや2次会までご利用いただけます。
お問い合わせ
Tel.028-643-2140（10:00～16:30）
宇都宮東武ホテルグランデ 概要
宇都宮東武ホテルグランデ 外観
住 所 栃木県宇都宮市本町5-12
電 話 028-627-0111（代表）
客室数 149室
アクセス 東武宇都宮線 東武宇都宮駅より徒歩5分
JR宇都宮駅 西口よりタクシー・車で5分、関東バス（6・7番乗り場）にて5分
東武駅前（または県庁前）バス停下車 徒歩１分
詳細を見る :
https://www.tobuhotel.co.jp/utsunomiya/index.html