【南知多ビーチランド】お祝いラッシュ！「アシカたちの生誕祭」6月13日より開催＜愛知＞

株式会社名鉄インプレス

南知多ビーチランド（愛知県知多郡美浜町奥田／所長：石堂 守）では、2026年6月13日（土）から7月14日（火）までの期間、当園で暮らすカリフォルニアアシカたちが相次いで誕生日を迎えることを記念し、「アシカたちの生誕祭」を開催いたします。

2025年6月に当園で生まれ、本年6月14日（日）に1歳の誕生日を迎える「イチハ」の初イベントをはじめ、ショーで大活躍する「ヨツバ」の特別バージョンのアシカショー、さらに当園で暮らす3世代・計9頭のつながりを紐解く「アシカの家系図」パネル展など、全4つの特別企画を展開。アシカたちの愛らしい魅力と、当園が大切に紡いできた家族の絆に触れられる特別なイベントをお届けします。

「アシカたちの生誕祭」 イベント概要

１. イチハのもぐもぐタイム

6月14日（日）にめでたく1歳の誕生日を迎える「イチハ」が、初めてお客様の前でのイベントに挑戦します！元気いっぱいにエサを食べる愛らしい様子をご覧いただきながら、担当飼育員が誕生の舞台裏やこれまでの成長過程を解説します。

イチハ（6月14日で1歳）

【日時】

6月13日（土）・14日（日）

各日14:30～（約10分）

【場 所】イルカスタジアム

２. ヨツバのバースデーアシカショー

当園のショーで大活躍中の「ヨツバ」が6月17日（水）に11歳になることを記念した特別バージョンのショーです。スタジアムをバースデー仕様に装飾し、お客様と一緒にヨツバの記念日をお祝いします。

ショー中のヨツバ（6月17日で11歳）

【日時】

6月17日（水）13:00～

6月20日（土）・21日（日）12:00～

【場所】 イルカスタジアム

３. ナイトにエサをあげよう ～バースデー特別Ver.～

6月18日（木）に15歳を迎える「ナイト」の記念イベントです。通常のエサやり体験では2匹のところ、お祝いとしてエサを3匹に増量して体験いただけます。さらに、誕生日当日である6月18日（木）限定で、ナイトと一緒に記念写真が撮れる撮影会を実施いたします。

イベント中のナイト（6月18日で15歳）

【日時】

6月18日（木）※撮影会あり

11:40～ ／ 14:30～

6月20日（土）・21日（日）

13:00～ ／ 15:10～

【場所】 アザラシプール2階

４. パネル展「誇り高きアシカファミリー」

現在ビーチランドで暮らす9頭のカリフォルニアアシカたちの家系図を、貴重な写真とともにパネル展でご紹介します。3世代にわたり、アシカたちを大切に飼育し続けてきた当園だからこそお届けできる、歴史と絆が詰まった特別な展示です。

【期間】6月15日（月）～7月14日（火）

【場所】海洋館入り口

※各イベントは、動物たちの体調や状況により内容の変更、または中止となる場合があります。

南知多ビーチランド公式ページ：https://beachland.jp/