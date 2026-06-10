【炭火焼鳥 塚田農場】ホットなスパイスとフレッシュな国産ワインで夏を満喫！

株式会社エー・ピーホールディングス

株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久、以下当社）が首都圏・および関西で運営する炭火焼鳥 塚田農場では、2026年6月9日（火）より夏におすすめのホットなスパイシーメニューと薫り高い高いフレッシュな国産ワインを使用したワインカクテルを味わう「Spice & Summer Wine」フェアと夏宴会プランをスタートいたしました。

期間中は、地鶏を使用した「鶏屋のエンチラーダ」や「青唐レモンのグリルチキン」など、シェアしやすい夏限定メニューを展開。さらに、ソムリエ監修のペアリングセットを用意し、料理とワインのマリアージュを気軽に楽しめる味わいをご用意しています。汗ばむ季節にぴったりのスパイスが効いた逸品メニューとソムリエ監修の夏を彩るワインカクテルをお楽しみください。

ワインカクテル集合イメージ

ワインカクテルには山梨県甲斐市の「登美の丘ワイナリー」の薫り高い国産ワインを使用。

南に富士山を仰ぎ、眼下に甲府盆地を望む土地に広がる自家ぶどう園で、100年余りぶどうを栽培・醸造し、瓶詰するまでを一貫して行う登美の丘ワイナリーの味わいを活かしながら、夏のスパイシーな味わいにあわせた3種のオリジナルカクテルをご用意しています。

白桃の甲州オペレーター（935円）果実たっぷりサングリア（990円）VeryBerryカリモーチョ（935円）

お肉と夏野菜をトルティーヤで巻いてチリソースをかけたメキシコ料理「エンチラーダ」は炭火焼鳥 塚田農場らしく地鶏を使って食べ応えのある逸品に。

「グリルチキン」は青唐辛子とレモンでさっぱりとした辛みに仕立てました。

鶏屋のエンチラーダ（1,738円）青唐レモンのグリルチキン（1,188円）スパイシーチョリソー（913円）夏野菜の山椒フリット（693円）マンゴーココナッツクリームチーズ（693円）

甲州香る抹茶ティラミス（803円）は、デザートまでしっかりワインをお楽しみいただけるデザート。

甲州ワインをたっぷりと染み込ませたスポンジをベースにコクと甘みが特長のマスカルポーネチーズを重ね、ティラミスに仕上げました。抹茶パウダーをたっぷりと振り掛け、大人の味わいに仕上げています。白ワインと抹茶のマリアージュをお楽しみください。

”炭塚”の夏宴会～鶏堪能プランから旨辛鍋プランまで～

甲州香る抹茶ティラミス

鍋ナシでも大満足！炭塚堪能プラン 5,500円（全8品） ※2時間飲み放題つき

鶏ではじまり、鶏で〆る。

これからの時期におすすめの鍋ナシコースは霧島鶏の農場ステーキをメインに〆まで全てが主役級の満足メニューです。

炭塚堪能プラン

・地鶏むねみたたき日向夏ポン酢

・鶏ささみのオニオンサラダ

・霧島鶏もも肉の農場ステーキ

・旬野菜と秘伝の味噌

・若鶏のチキン南蛮

・かつおポテトフライ

・炭焼きそぼろご飯

・マンゴーミルクアイス

夏を堪能！麻辣湯炊き餃子プラン 5,000円（全8品） ※2時間飲み放題つき

塚田の人気メニュー”炊き餃子”をスパイス香る旨辛スープの麻辣湯風に仕上げた、炭火焼鳥塚田農場のこの夏イチオシプラン。

・地鶏むねみたたき日向夏ポン酢

・鶏ささみのオニオンサラダ

・名物 地鶏炭火焼

・麻辣湯炊き餃子

・若鶏のチキン南蛮

・かつおポテトフライ

・〆ラーメン

・マンゴーミルクアイス

麻辣湯炊き餃子プラン

このほかにも平日限定のスタンダードプラン（4,500円）や、ハレの日や会食にも使える和牛しゃぶすきプラン（6,000円）など、様々なメニューを取り揃えております。夏の宴会もぜひ”炭塚”でお楽しみください。

平日限定スタンダードプラン和牛しゃぶすきプラン

気の置けない仲間との気軽な集まりからち会社の宴会やちょっと贅沢したい集まりまで、美味しさと楽しさを兼ね備えた炭火焼鳥 塚田農場をご利用ください。

※文中の価格はすべて税込みです。

※写真はイメージです。

※宴会コースのご予約は4名様より承ります。

※飲み放題のラストオーダーは30分前とさせていただきます。

※店舗によって実施しているコース、および内容が異なる場合がございます。

※仕入れ状況・時期により掲載内容が変更になる場合がございます。

※20歳未満の方、お車・自転車を運転される方へのアルコール類の提供は一切いたしません。

※当社の冷製地鶏料理は『塩せき熟成ハム製法』により、非加熱食肉製品の規格基準をクリアした製品を使用しております。

※当店の鶏料理は地鶏を中心に提供しておりますが、一部料理は味わいのバランスを考慮して若鶏を使用しております。

※「若鶏のチキン南蛮」の若鶏は外国産を使用しております。

炭火焼鳥 塚田農場について

「炭火焼鳥 塚田農場」は、九州の郷土料理がメインの塚田農場から、看板商品の“地鶏の炭火焼”を中心に、焼鳥に特化したブランドです。

創業以来鶏と向き合い続けてきた塚田農場が、改めて鶏に向き合い、鶏の価値を高めながらも、親しみやすさを味わっていただけるよう「焼鳥」に注目し、塚田農場の魅力の一つである炭火を使う本格的な焼鳥を提供するブランドとして2022年に誕生しました。

カジュアルで洗練された空間ながら、炭火で丁寧に焼き上げる本格的な焼鳥と、各地から届く旬の食材を採り入れたメニューは幅広い世代からご好評いただき、現在、東京・埼玉・神奈川・大阪・兵庫で10店舗展開しております。

炭火焼鳥 塚田農場：https://sumibi-yakitori-tsukadanojo.studio.site/yakitori/

「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、火鍋、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。

飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。

生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。

会社概要

社名：株式会社エー・ピーホールディングス

HP：https://ap-holdings.jp/

設立年月日：2001年10月29日

代表取締役会長 兼 社長：米山 久

事業内容：

飲食店及び食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導

養鶏場及び牧場の経営

漁業

農業

食鳥の処理、加工及び販売

食品の加工、流通、輸出入及び販売

本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社エー・ピーホールディングス 広報担当

メール：pr@ap-holdings.jp

Tel：070-3199-7973