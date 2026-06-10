座面を広げてくつろぐ「伸縮式2WAYソファ」、120Lの大容量収納付きでも省スペースを実現。

不二貿易株式会社

「気づけばそばに」をテーマに、インテリアショップや量販店、ECサイトなどに家具・インテリア雑貨を販売する不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、2026年6月3日（水）収納機能と2WAY仕様を備えた新商品「収納もできる2WAYソファ」を発売しました。伸縮仕様や大容量収納を備え、限られたリビング空間でも快適に使いやすいソファです。おうちで過ごす時間が増える梅雨時期に向け、リビング空間を見直し、今後の暮らしをより快適に整えるアイテムとして提案します。

大容量収納×伸縮自在。スペースを有効活用する4つのポイント

爽やかなグレーカラーと無駄のないシンプルなフォルムで、さまざまなインテリアになじむデザインに仕上げました。張地にはさらっとした肌触りのファブリック生地を採用し、季節を問わず快適に使用できます。

■省スペースでも置きやすい伸縮設計 ■ワンアクションで広がる2WAY仕様

■たっぷり隠せる大容量収納 ■広げると生まれるプラスの収納空間

幅160～198cmで調節できる伸縮仕様を採用。お部屋の広さやレイアウトに合わせて無理なく設置でき、限られたリビング空間でも使いやすい設計です。座面をスライドするだけで、ゆったりくつろげるカウチスタイルに変化。横になってリラックスできる広々とした空間を手軽に作れます。キャスター付きでスムーズに引き出せます。座面下には約120Lの収納スペースを確保。ブランケットやクッション、季節物など、かさばるアイテムをまとめてすっきり収納できます。座面を引き出すことで足元に空間が生まれ、収納ボックスなどを置いてスペースを有効活用できます。リビング周りの小物整理にも便利です。

商品概要

収納もできる2WAYソファ

【サイズ】幅160cm×高さ79cm×奥行77cm / 座面高41.5cm

【JAN】4953980862198

会社説明

気づけばそばに、不二貿易

気づけば、あなたの暮らしのすぐそばに。

不二貿易株式会社は、創業から60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨を通じて人々の暮らしを彩ってきました。企画・輸入・販売のすべてを手がけることで、時代に合わせた多彩な商品を全国へお届けしています。

フィギュアを美しく飾るガラスコレクションケースは、大手通販サイトでも高いシェアを誇るロングセラー商品。15年以上ご支持をいただくカラーボックスをはじめ、暮らしの中で長く愛されるオリジナル商品を多数展開しています。

さらに、ぬいぐるみ雑貨やペット用品など、毎日の暮らしに寄り添う新ブランドも続々と展開中。デザイン、品質、価格のバランスを大切に、これからも「気づけばそばにある」存在であり続けます。

会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど