親子参加型の職業体験イベント「TELACOタウン2026」を今年も開催！スポンサー企業を募集します

名古屋鉄道株式会社

株式会社名鉄スマイルプラス（本社：名古屋市熱田区、代表取締役社長：北森正浩、以下 名鉄スマイルプラス）が運営するめいてつのアフタースクールTELACO（テラコ）では、子どもたちが架空の「街づくり」と多様な「働く」を体験できる特別プログラム、「TELACOタウン2026」を開催します。

3回目の開催となる本年は、より多くの方に快適に楽しんでいただけるよう、会場規模を拡大し、初の「二部制」を導入しての実施となります。昨年よりさらに内容を充実させるため、「TELACOタウン」を共に盛り上げていただけるスポンサー企業・団体を募集します。

詳細は下記のとおりです。

1.TELACOタウン2026について

TELACO（テラコ）に通う子どもたちが、アフタースクールでのお預かり時間を活用して企画・準備した「架空の街」を舞台に開催する親子参加型の職業体験イベントです。

当日は子どもたちが「働く側」と「お客様側」とに分かれて、仮想通貨を用いた経済活動や、多種多様な職業・役割を経験することで、子どもたちの主体性を引き出し、未来の街づくりや社会への関心を育むことを目的に開催します。

【開催概要】

（1）開催日時

2027年1月30日（土）【一部】10:00～12:00 /【二部】14:00～16:00（完全入れ替え制）

（2）開催場所

愛知県産業労働センター ウインクあいち 展示場6F・7F・8F（会場面積 約3,180平方メートル ）

（3）入場対象

当社会員のお子様・保護者様および一般申込者（事前登録制）

（4）来場見込み

2,500～3,000名程度（予測数）

2.協賛について

本イベントにご協賛いただくことで、教育への関心が高い子育て世帯へのダイレクトな広報効果に加え、地域教育を支える企業としての認知度・イメージ向上が期待できます。

【ご協賛プラン一覧と一次募集締切】

１.子ども店舗との協業（無償／重点募集）［締切：2026年7月末］

子どもたちの店舗運営に関するアドバイスや指導、当日の運営サポート、物品のご提供等

２.企業ブース出展（有償）［締切：2026年9月末］

親子で楽しめる体験型ワークショップや体験型の展示設置、物販・広報活動等、企業様独自のブース出展

３.景品の提供（無償）［締切：2026年10月末］

企業ブースを巡るスタンプラリー企画への景品提供

４.ステージ協賛（有償）［締切：2026年10月末］

特設ステージを活用した企業PRイベント実施

５.サンプリング協賛（有償）［締切：2026年11月末］

来場者へのチラシや商品サンプル等の各種広報物の配布

※いずれも応募状況により二次募集を実施いたします

【協賛企業・団体様の宣伝について】

ご協賛内容に応じて、配布パンフレット・公式Instagram・会員向け連絡帳アプリ等の各種媒体でのご紹介や来場者への広報物配布の特典がございます。

3.問い合わせ先

株式会社名鉄スマイルプラス TELACOタウン事務局（浅井・根本・大田）

TEL：052-756-2677

Email : telaco-as@meitetsu-sp.co.jp

【参考】

■2025年度実施実績

・開催日時：2025年10月19日（日） 12:30～15:30頃

・開催場所：吹上ホール 第一ファッション展示場（会場面積1,920平方メートル ）

・来場者数：2,000名超

・協賛企業・団体数：36社

＜協賛企業・団体一覧（五十音順）＞

＜当日の様子＞

■ 株式会社名鉄スマイルプラスについて

名古屋鉄道株式会社の100％子会社として、「働く子育て世帯のサポートを通じて、この街に笑顔の輪を広げます」という経営理念のもと、アフタースクール「TELACO」のほか、保育園「ぽっぽ園」、子ども向け運動施設「SPOCCO」を運営しています。

■ めいてつのアフタースクール「TELACO（テラコ）」について

TELACOは、「未来を担う子どもたちの”できる”を増やしたい」という想いから生まれた、「アフタースクール（民間学童保育）」と「プログラミング教室」、「英語教室」の習い事が一体となった施設です。名古屋市を中心に全11施設を展開しており、名鉄グループならではの職業体験・職場見学プログラムなど、子どもたちの「非認知能力」を育む多様なプログラムを提供しています。