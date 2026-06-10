BenQ×三田天然温泉「寿ノ湯」　スポーツ観戦への注目が高まるこの時期に極上のリラックス状態で大画面を体感！最新4K短焦点プロジェクターを体験する期間限定コラボを実施

ベンキュージャパン株式会社

ベンキュージャパン株式会社(本社：東京都千代田区、以下BenQ)は、五感を解き放つ新型ライフスタイル温泉として開湯した三田天然温泉「寿ノ湯」(兵庫県三田市)とコラボレーションし、お風呂・サウナ後の“最もリラックスした状態”で、最新の4Kスマートホームプロジェクター「TK705STi」による大画面映像を体験いただける特別な機会を6月10日(水)から期間限定で提供します。

また実施期間中、三田天然温泉「寿ノ湯」に隣接するグランピング施設「グランアップル神戸三田」にて天井モバイルプロジェクター「GV50」を毎日先着1組に無償貸出いたします。

「TK705STi」は、4K高解像度の緻密な映像再現と、約1.8mの至近距離から100インチの大画面を実現する短焦点設計が特長です。3,000 ANSIルーメンの高輝度と低発熱LED光源により、明るい空間でも長時間の安定した高画質視聴を可能にしました。また、残像感をなくし激しい動きを滑らかに捉えるMEMC技術と、スタジアムの芝生をリアルに再現するスポーツモードを備えており、白い壁さえあればどこでも本格的なスポーツ観戦仕様へと早変わりさせます。

サッカー熱が最高潮に高まるこの時期、テレビ画面では味わえない圧倒的な没入感と空間演出により、リラクゼーションの場でありながら、スタジアムさながらの非日常的な臨場感を自然に体感していただけます。

【特設体験スペース概要】

湯上がり後の贅沢なひとときを過ごす特設スペースにて、最新プロジェクターによる圧倒的な大画面映像体験をお届けします。スポーツ観戦に最適な仕様を備えた「TK705STi」により、高精細かつリアルな色再現、滑らかな動き補正を実現することで、幅広いコンテンツで没入感のある視聴体験を提供します。

また隣接するグランピング施設グランアップル神戸三田では、天井モバイルプロジェクター「GV50」を毎日先着1組に無償貸出いたします。

■期間

2026年6月10日(水)～2026年8月11日(火)

■場所

三田天然温泉「寿ノ湯」

〒669-1547 兵庫県三田市富士が丘５丁目２

TEL：079-564-4126

【営業時間】温泉&サウナ10:00～23:00(最終受付22:00)

【定休日】第3水曜定休

【TK705STi設置場所】1Fくつろぎ処

https://kotobuki-yu.com/

【キャンペーンの概要】

今回のコラボレーションに伴い、「BenQ Japan」X公式アカウントにて、キャンペーンを開催します。リビングや寝室で気軽に寝ころびながら映像を楽しんでいただくために開発された天井モバイルプロジェクター『GV32』、「寿ノ湯」の『温泉入浴券＋岩盤浴＆ライブラリー無料券』をプレゼントします。

■応募期間

2026年6月10日(水)～8月11日(火)23：59まで

■キャンペーン内容

抽選で天井モバイルプロジェクター『GV32』を1名様、「寿ノ湯」の『温泉入浴券＋岩盤浴&ライブラリー券』のセットを2組にプレゼントします。

■応募方法

１.X(旧Twitter)で「BenQ Japan」公式アカウント(https://x.com/BenQJapan)をフォロー。

２.指定のハッシュタグ「#BenQ」「#寿ノ湯」「#ととのいシアター」を付けて、視聴風景の写真と「大画面映像の魅力」に関するコメントをXにポスト。

■当選発表

当選された方にはXのダイレクトメッセージにてご連絡差し上げます。

落選の場合のご連絡はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

■注意事項

・キャンペーンへのご参加は、お1人様1回とさせていただきます。

・当選連絡後、2026年8月31日(月)までにご返信いただけなかった場合には、当選を無効とさせていただきます。

・賞品の発送は2026年9月を予定しています。都合により賞品の発送が遅れる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

・賞品のお届け先は日本国内に限らせていただきます。

・応募者が未成年者の場合、法定代理人(親権者等)の同意を得てから本キャンペーンにご参加ください。

・当キャンペーンは予告なく変更、中止されることがあります。

【製品概要】

■短焦点スマートホームプロジェクター TK705STiについて

短焦点設計の「TK705STi」は、約1.8mの距離から100インチの大画面を投写。3,000 ANSIルーメンの高輝度と4K UHDの高解像度を備えているため、明るいリビングでもスタジアム級の臨場感を演出します。BenQ独自のリアルな色再現と滑らかな動き補正技術も加わり、限られた空間でもスポーツのダイナミックな一瞬一瞬に深く没入できます。また専用スクリーンは不要で白い壁があるだけで、自宅にいながらパブリックビューイングさながらの興奮を味わえます。

『TK705STi』の主な特長

・4K(3840×2160)解像度

・昼間の環境でも視聴可能な3,000ANSIルーメンの高輝度設計

・1.8mの距離から100インチを実現する短焦点設計

・低発熱なLED光源を採用し、長時間の視聴も安心

・激しい動きを滑らかに捉えるMEMC技術と、スタジアムの芝生を色鮮やかに再現するスポーツモードを備えており、スポーツ観戦に最適化

■天井モバイルプロジェクター GV50・GV32について

「GV50」「GV32」は、リビングや寝室で気軽に寝ころびながら映像を楽しめる、天井投影対応のモバイルプロジェクターです。

付属の台座に本体を置き、角度を調整するだけで、壁はもちろん天井にも投影可能。湯上がり後や就寝前のくつろぎ時間を、手軽な“天井シアター”に変えます。

「GV50」は、バッテリーを搭載し、屋内外を問わずコンセントのない場所でも映画やスポーツを楽しめるモデルです。

「GV32」は、フルHD（1920×1080）解像度を採用しながら、

LED光源とバッテリー非搭載設計により、軽量化とシンプルな使いやすさを実現。

天井投影をより身近にし、就寝前のスマホ時間を“オン”から“オフ”へ切り替えるリセットタイムとして提案します。

『GV50』『GV32』の主な特長

・壁だけでなく天井にも投影でき、寝ころびながら映像を楽しめる天井投影対応モデル

・付属台座で角度を調整でき、寝室やリビングなど視聴姿勢に合わせた投影が可能

・スリープタイマーやナイトシフトモードを搭載し、就寝前の視聴にも配慮

・Google TV OS内蔵で、NetflixやYouTube、Disney+など15,000以上のアプリに対応

・4W×2スピーカーと10Wウーファーにより、コンパクトながら臨場感あるサウンドを実現

・GV50は2.5時間のバッテリーを搭載。屋内外を問わずコンセントのない場所でも使用可能

・GV32はバッテリー非搭載の軽量化モデルとして、天井投影をより身近に楽しめる設計

■三田天然温泉 寿ノ湯について

兵庫県三田市に位置する「三田天然温泉 寿ノ湯」は、天然温泉・サウナ・ブックラウンジを融合した、関西屈指の滞在型温浴施設です。広々とした館内には天然温泉をはじめ、多彩な浴槽や本格サウナを備え、日常を忘れてゆったりと過ごせる癒やしの空間が広がります。サウナエリアには、バレルサウナを完備。水風呂や外気浴スペースとの動線も考え抜かれており、初心者からサウナ愛好家まで満足できる“ととのい”体験を提供します。また、約1万冊の書籍を揃えたブックラウンジやコワーキングスペースを併設し、温浴だけでなく読書やワーケーションなど多様な過ごし方を実現。温浴施設の枠を超えた新しいライフスタイル拠点として、多くの支持を集めています。地域住民の憩いの場として、そして関西各地から人が訪れる目的地として。三田天然温泉 寿ノ湯は、“滞在型温浴施設の未来形”を体現する、いま注目の温浴リゾートです。

＜公式サイト＞https://kotobuki-yu.com/

＜グランアップル神戸三田公式サイト＞https://glamapple.kotobuki-yu.com/

■ BenQについて

BenQ Corporationは、1984年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という4つの事業領域にフォーカスし、お客さまの生活にとって大切なコト(さまざまな出来事や場面)をさらに輝かせる価値のあるモノ(製品やサービス)のご提供を続けています。

協力：株式会社SENSE（ふろマド）

※温浴施設特化型マーケティング事業

https://sense-furomado.com/

＜製品情報URL＞

TK705STi製品ページ：https://www.benq.com/ja-jp/projector/cinema/tk705sti.html

GV50製品ページ：https://www.benq.com/ja-jp/projector/portable/gv50.html

GV32製品ページ：https://www.benq.com/ja-jp/projector/portable/gv32.html

ニュースページリンク：https://www.benq.com/ja-jp/news/events/20260610-kotobukinoyu_tk705sti.html

ベンキュージャパン株式会社 ウェブサイト：https://www.benq.com/ja-jp/index.html

■お客様お問合せ先

ベンキュージャパン テクニカルサポートセンター 0570-015-533

月曜から金曜 9：30～17：00 土日祝日・弊社指定日を除く

E-mail お問合せ： support@benq.jp