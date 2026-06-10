【筋肉食堂】未来のJリーガーを支える“アスリート飯”を一般販売

TANPAC株式会社

「筋肉食堂」を運営するTANPAC株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中崎祐史）は、2026年6月17日（水）～23日（火）、日本橋三越本店で開催される『食の頂へ！SOCCER GOURMET CUP』に出店いたします。

世界中がサッカーに熱狂する2026年6月。本イベントでは、FC東京U-18の選手たちの身体づくりを支える食事の考え方をもとに開発した特別メニューを販売します。未来のJリーガーたちを支える食のノウハウを凝縮した、“アスリート飯”をお届けします。

■ 出店の背景

TANPACは、FC東京U-18をはじめ、日々高い目標に向かって挑戦する人たちを食の面からサポートしています。そのなかで大切にしているのが、栄養バランスや高たんぱく設計だけではなく、「おいしいから続けられること」です。

近年はスポーツ栄養への関心が高まり、アスリートの身体づくりを支える食事の考え方にも注目が集まっています。今回の出店では、未来のJリーガーたちの身体づくりを支える食事の考え方を、より多くの方に知っていただきたいとの想いから、アスリートサポートの現場で培った知見を活かしたメニューを提供いたします。

■ 出店メニュー

料理長 森の極上ビーフシチュー

※写真はイメージです

FC東京U-18の選手たちの身体づくりを支える食事の考え方をもとに開発した、イベント限定メニューです。

筋肉食堂でも人気の高い最高級ヒレ肉と極厚牛タンを贅沢に使用しながら、タンパク質31.6gを摂取できる高たんぱく設計を実現しました。通常は生クリームで仕上げるソースを、独自のヨーグルトアメリケーヌソースでアレンジ。濃厚なコクと軽やかな後味を両立しています。

さらに、野菜の旨みを引き出した特製ピラフや玄米パスタ、レンコンやサツマイモ、ナスなどの大ぶりな焼き野菜を組み合わせることで、満足感と栄養バランスを兼ね備えた一皿に仕上げました。

「健康食は我慢するもの」

「高たんぱく食はおいしくない」

そんなイメージを覆す、「おいしさ」と「結果」につながる栄養を両立した筋肉食堂ならではのメニューです。

■ イベント概要

イベント名：食の頂へ！SOCCER GOURMET CUP（主催：日本橋三越本店）

会期：2026年6月17日（水）～6月23日（火）

会場：日本橋三越本店 本館地下1階 フードコレクション

営業時間：午前10時～午後7時30分

■ TANPAC株式会社 / 筋肉食堂について

「筋肉食堂」を運営するTANPAC株式会社は、「人生を変える食を創る」をパーパスに掲げ、おいしい高たんぱく食で挑戦するすべての人を応援する会社です 。 都内3店舗のグリルダイニング『筋肉食堂』をはじめ 、冷凍宅配『筋肉食堂DELI』 、法人向け『筋肉食堂Office』を展開し 、プロアスリートや芸能人をはじめとする健康意識の高い幅広い世代から支持を集めています 。

URL：https://tanpac.co.jp/