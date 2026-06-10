【NHKカルチャー】世界的ベストセラー『あん』で知られる作家・ドリアン助川氏による講演と朗読イベント 〈スズケン市民講座〉「動物哲学物語 ナイス実存 ～講演と朗読～」を開催

株式会社エヌエイチケイ文化センタードリアン助川さん(photo：chihiro.)教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328588.htmlオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329838.html

【動物の視点から「生きる意味」を問い直す】

日時：2026年6月28日（日）13:00～14:30

会場：NHK文化センター梅田教室（オンライン配信あり）

本講座は、ドリアン助川氏の最新刊『動物哲学物語 ナイス実存』（2026年6月26日刊行）をもとに展開されます。

オーストラリア大陸やアジアに生きる動物たちの姿に、ユング、プラトン、デューイ、キルケゴール、ブッダ（釈尊）といった古今東西の思想をやさしく織り込んだ20の物語。

＜哲学する動物たちの一例＞

・マズい竹をあえて選ぶパンダ

・実存を追い求めるタスマニアデビル

・イルカに恋して苦悩するイリエワニ ほか

動物たちのつぶやきや葛藤に触れることで、凝り固まりがちな私たちの思考や心がほぐれ、「自分はなぜ生きるのか」という問いに自然と向き合うことができます。

哲学に馴染みがない方でも安心して参加できる、やさしく心に届く内容です。

【著者自身の朗読で味わう作品世界】

当日は講演に加え、ドリアン助川氏自身による朗読を実施。

書き手の声を通して届けられることで、言葉の響きや感情の奥行きが一層深く伝わります。

変化の激しい現代において、「どう生きるか」に迷いを感じる方にとって、心を静かに整え、明日への一歩を後押しする時間となるでしょう。

『動物哲学物語 ナイス実存』著・ドリアン助川（集英社インターナショナル）

【動物×哲学の物語シリーズ第２弾刊行】

2026年6月26日に刊行が予定されている「動物×哲学の物語シリーズ」待望の続編『動物哲学物語 ナイス実存 』。

本講座では、続編に込めた想いや創作の背景にも触れる予定です。

作品世界の広がりをいち早く体感できる貴重な機会です。

講演終了後には、書籍販売およびサイン会も実施します。

【大学生まで無料 次世代へ届ける学び】

スズケン市民講座では、老若男女問わず学びの機会を提供しています。

本講座では特に、未来を担う若者に「考えるきっかけ」を届けたいという思いから、大学生まで無料でご参加いただけます。

ドリアン助川さん（photo：chihiro.）

【ドリアン助川氏 プロフィール】

明治学院大学国際学部教授。作家・歌手。1962年、東京生まれ。

早稲田大学第一文学部哲学科卒。

小説『あん』（ポプラ文庫）は映画化に加え、26言語に翻訳。フランスでは「DOMITYS文学賞」「読者による文庫本大賞」など４冠に輝く。

『線量計と奥の細道』（幻戯書房・集英社文庫）、『水辺のブッダ』（小学館）など著書多数。

【スズケン市民講座】動物哲学物語 ナイス実存 ～講演と朗読～

講師：作家、明治学院大学国際学部教授 ドリアン助川

開催形式：教室・オンライン

開催日時： 2026年6月28日(日) 13:00～14:30

受講料：

教室 会員 4,576円（税込） ・ 一般（入会不要） 5,269円（税込） ※大学生まで無料

オンライン 会員・一般（入会不要）3,850円（税込）

主催：NHK文化センター梅田教室

詳細URL：

教室：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328588.html

オンライン：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329838.html