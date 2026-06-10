【JPIセミナー】国土交通省「無電柱化の推進方針と市街地開発における具体策 ～防災力向上と都市価値創出をどう実現するか～」6月19日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、国土交通省 都市局 市街地整備課 課長補佐 野田 幸久 氏を招聘し、無電柱化の推進方針と市街地開発における具体策について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17737(https://www.jpi.co.jp/seminar/17737?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

国土交通省：無電柱化の推進方針と市街地開発における具体策

～防災力向上と都市価値創出をどう実現するか～

〔開催日時〕

2026年06月19日(金) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

国土交通省

都市局 市街地整備課

課長補佐

野田 幸久 氏

▶UR都市機構での実務経験を経て国の市街地整備政策を担う、現場と制度の両面に精通した

実務責任者

〔セミナーで得られる実務知見〕

・無電柱化が進まない構造要因と打開の着眼点

・市街地開発事業における無電柱化組み込みの実務プロセス

・財政支援・技術支援を活用した事業推進の具体手法

〔対象業種・部門〕

・都市計画・市街地整備を担う自治体の都市整備部門

・土地区画整理・再開発事業に関わる建設・デベロッパー

・インフラ整備・エネルギー供給に関わる事業企画部門

・PPP／PFI・インフラ事業を推進する民間企業・金融機関

〔講義概要〕

近年の災害の激甚化・頻発化等により、無電柱化の必要性は高まっている。しかしながら、全国には依然として数千万本の電柱が存在し、毎年数万本単位で増加している状況にある。

こうした中、道路整備に伴う無電柱化だけでなく、市街地開発事業等のまちづくりにおける無電柱化も重要である。

そこで、国が行っている主な財政支援、技術的支援の内容について詳説する。

〔講義項目〕

１．日本における無電柱化の現状と課題

２．「無電柱化の推進に関する法律」の施行

３．市街地開発事業（土地区画整理事業等）の概説

４．市街地開発事業における無電柱化推進の取り組みと展望

５．関連質疑応答

６．名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,680円（税込）

特典：受講1名につき、同一法人より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定・同一受講形態）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17737(https://www.jpi.co.jp/seminar/17737?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。