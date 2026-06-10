Shopifyで残り僅かバッジを簡単に表示できるアプリ「シンプル残り僅かバッジ｜お手軽コレクションページ在庫数表示」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプル残り僅かバッジ｜お手軽コレクションページ在庫数表示」をリリースしました。

本アプリは、2026年6月1日 10:00 に正式公開いたしました。



「シンプル残り僅かバッジ｜お手軽コレクションページ在庫数表示」は、Shopify ストアにおいて在庫が少なくなった商品にバッジを自動表示し、在庫数をリアルタイムで訴求できるアプリです。



コレクション単位でのまとめて指定や、商品個別での指定に対応し、テキストバッジでは在庫数に応じて実際の在庫数を表示できます。画像バッジへの切り替え、点滅・揺れアニメーション、ホーム・商品・コレクション・検索・ブログ・固定ページ・カートの各ページ別の表示制御が可能です。

ノーコードでテーマに追加でき、管理画面は 20 言語に対応しています。料金は Basic Plan 月額 ＄2.99 で、7 日間の無料体験が可能です。年払いをご利用いただくと実質 2 ヶ月分無料でお得にご利用いただけます。



▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-188-ur-only-a-few-badge?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-188-ur-only-a-few-badge/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプル残り僅かバッジ｜お手軽コレクションページ在庫数表示」について

商品画像の上に在庫残りわずかバッジが表示されているストア画面

「シンプル残り僅かバッジ｜お手軽コレクションページ在庫数表示」は、Shopify ストアの商品画像に在庫残りわずかバッジを自動で表示できるアプリです。コレクションを選んでまとめて設定することも、特定の商品を個別に選んで設定することもできます。在庫数のしきい値を設定するだけで、しきい値以下になった商品にだけバッジが自動で付くため、在庫管理の運用負荷を増やすことなく希少性を訴求できます。



主な特徴は以下のとおりです。

■様々なページに在庫数表示を追加できる

ホーム・商品・コレクションなど、どのページにも追加できます。

ホーム・商品・コレクション・検索・ブログ・固定ページ・カートの各ページで個別に表示制御できます。

ホーム、商品、コレクション、検索、ブログ、固定ページ、カートの各ページで、バッジの表示・非表示をチェックボックスで個別に切り替えられます。「商品ページとコレクションページでだけ目立たせたい」「カート画面では出したくない」といったニーズに、コーディングなしで対応できます。



■ 画像やテキストのバッジを追加できる！

画像バッジへの切り替えとアニメーションで目を引く演出が可能です。

バッジはテキスト・画像のどちらにも切り替え可能で、点滅・揺れの 2 種類のアニメーションも選択できます。 画像バッジを使えばブランドオリジナルのデザインで在庫訴求ができ、アニメーションを加えればさらに目を引く演出が可能になります。控えめに見せたい場合は「アニメーションなし」も選択できるので、ストアの世界観に合わせて柔軟に調整できます。



■ ノーコードで見た目をカスタマイズできる！

ストアの雰囲気に合わせてデザインを調整できます。

バッジの位置（左上・右上・左下・右下）、上下左右の余白、サイズ、文字色、背景色、フォントサイズ、フォントウェイト、枠線の太さ・色・角丸まで、すべてテーマエディタから直感的に設定できます。 PC とスマートフォンで個別にサイズやフォントを設定できるため、どの端末でもきれいに表示されます。



■ ワンクリックでテーマに追加

1 クリックでテーマに追加できます。

アプリ管理画面の「テーマに追加」ボタンをクリックするだけで、テーマに在庫数表示アプリを追加できます。 テーマエディタを開いて手動でブロックを探す手間がなく、初めての方でもかんたんに設置できます。あとはブロックを並べてコンテンツを入力するだけで、すぐに公開可能です。



▼参考記事

Shopify で残りわずかバッジを表示できるアプリ19選！在庫数を訴求して購買率を高める方法(https://unreact.jp/blog/shopify-only-a-few-badge-app-19-selection)

Shopify ストアで在庫数表示・残りわずかバッジを設置する方法とおすすめアプリ(https://unreact.jp/blog/shopify-only-a-few-badge)

Shopify で在庫が少ない商品にバッジを自動表示するアプリの紹介(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-188-ur-only-a-few-badge)

Shopify で残りわずかバッジを表示するおすすめアプリ5選(https://qiita.com/eijiSaito/items/3e53d40637d5dddc1294)



▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/