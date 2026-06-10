全国の教職員に熱中症対策を伝え続けて16年、Save Our Kidsが文科省後援、家庭向け無料オンデマンドセミナーを6月10日より配信開始

一般社団法人SaveOurKids

文科省後援「家庭での熱中症対策セミナー」をオンデマンド配信

一般社団法人Save Our Kidsは、2026年6月10日より、家庭でできる文部科学省後援、熱中症対策を学べる無料オンラインセミナー「家庭での熱中症対策セミナー」のオンデマンド配信を開始いたしました。

Save Our Kidsは、2010年より全国の教職員・学校関係者の皆さまを対象に、熱中症対策セミナーを開催してまいりました。活動開始から今年で16年目を迎え、毎年3,000校近い教職員の皆様に向けて、学校現場における熱中症事故の防止について専門家による情報発信や啓発活動を継続しています。

2026年度の文部科学省後援、教職員・学校関係者向け「教育現場の熱中症対策オンラインセミナー」は5月24日に開催し、多くの皆さまにご参加いただきました。また、当日の内容をより多くの方にご覧いただけるよう、6月1日よりオンデマンド配信を開始しております。学校管理下における熱中症事故を未然に防ぐため、最新の知見や事例をもとに、現場で実践できる予防策や対応方法について専門家が解説しています。

一方で、子どもたちの安全を守るためには、学校での対策に加え、家庭での日頃の予防や万が一の際の適切な対応も重要です。そこで本オンデマンド配信では、家庭で実践できる熱中症の予防方法や対策、熱中症が疑われる場合の対処法について、熱中症の研究者および医師がわかりやすく解説します。

熱中症による事故を未然に防ぐためには、子どもたちの体調変化に気づき、周囲の大人が正しい知識を持って対応することが大切です。この機会に、ぜひご家庭でも熱中症について理解を深め、日々の予防と備えにお役立てください。

今後もSave Our Kidsは、学校と家庭の両面から熱中症対策の普及啓発に取り組み、子どもたちの安全な環境づくりに貢献してまいります。

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一般社団法人 Save Our Kids: 子供たちを熱中症とケガから救え(https://saveourkids.jp/)

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【本件に関する問い合わせ先】

企業名：一般社団法人Save Our Kids（SOK）

担当者名：松塚 / 中屋

TEL：03-6820-1033

Email: seminar@saveourkids.jp