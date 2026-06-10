自治体担当者が居場所づくりの実践知を共有｜先進事例に学ぶ参加型勉強会を大阪で開催

特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール

特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール（代表理事：平岩国泰、本部：東京都文京区／以下「放課後NPOアフタースクール」）は、2026年6月25日（木）、自治体職員を対象とした対面イベント『放課後の居場所づくりの「リアル」に触れる～先進事例に学ぶ参加型勉強会～』開催します。

本イベントでは、放課後児童クラブや放課後子供教室など、小学生の放課後の居場所づくりに取り組む自治体担当者が集い、先進自治体の実践事例を共有するとともに、現場で直面する課題や工夫について対話を行います。自治体担当者同士が顔を合わせて学び合い、それぞれの地域に持ち帰ることのできるヒントやネットワークを得る機会を創出します。

■取材のご案内

本イベントは子どもの放課後の居場所づくりをテーマにした取材のご参考にお役立ていただける面もあるかと思い、メディアの皆様にもご案内をさせていただきます。ご多用のところ恐縮ですが、ぜひ取材をご検討の程、よろしくお願いいたします。

ご取材依頼・問い合わせ窓口：

登壇する自治体の取り組みに関する画像提供やインタビュー調整等、ご相談内容に応じて検討・対応をさせていただきます。以下までご連絡ください。

ご連絡先：放課後NPOアフタースクール 広報 Email: press＠npoafterschool.org

上記受付締め切り：2026年6月24日（水）17時

■イベント概要

タイトル：『放課後の居場所づくりの「リアル」に触れる～先進事例に学ぶ参加型勉強会～』

日時：2026年6月25日（木） 14:30～16:00（受付開始：14:00）

会場：グランフロント大阪 ナレッジキャピタルカンファレンスルーム タワーB Room B06

大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 タワーB10階 （https://www.kc-space.jp/）

内容：

・自治体担当者による先行事例共有

・参加者同士によるグループ対話

・交流会

登壇自治体：

・大阪府豊中市教育委員会事務局 学び育ち支援課 課長 小林 利男氏

・兵庫県南あわじ市教育委員会生涯学習課 課長 兼 働く婦人の家館長 柏木映理子氏

・大阪府枚方市子ども未来部次長 兼 まるっとこどもセンター長

（前教育委員会事務局学校教育部放課後子ども課長）交久瀬 有里氏

※当日の内容詳細は変更になる可能性がございます。登壇者プロフィール含め、詳しくはHPをご覧ください。https://npoafterschool.org/archives/news/2026/04/50058/

■イベント開催の背景説明

近年、共働き世帯の増加や子どもを取り巻く環境の変化を背景に、放課後児童クラブや放課後子供教室をはじめとした「子どもの居場所」への期待は高まっています。一方で、待機児童への対応、人材確保、学校施設の活用、放課後児童クラブと放課後子供教室の連携など、自治体が抱える課題は多様化しています。また、子どもたち一人ひとりの育ちや学びのあり方が多様になる中で、放課後の時間を単なる預かりの場ではなく、子どもが安心して過ごし、自分らしく成長できる居場所として充実させていくことが求められています。こうした状況を受け、各地の自治体では地域の実情に応じたさまざまな取り組みが進められていますが、他自治体の実践から学び、担当者同士が率直に意見交換できる機会は決して多くありません。

そこで放課後NPOアフタースクールでは、先進自治体の実践事例を共有するとともに、参加者同士が対話を通じて現場の悩みや工夫を共有できる場として、本勉強会を開催します。地域の実情に応じた居場所づくりのヒントを探りながら、あらゆる子どもたちにとって豊かな放課後環境の実現を目指します。

＜自治体担当者の声＞（本勉強会事前アンケートより）

・保護者の声から、非共働き世帯を含めた放課後の児童の過ごし方や学校施設の活用について総合的に検討する必要があると感じています。

・まちなかの学校では学童保育児童数が増加しており、受け皿の確保に苦慮している。特に特別教室のタイムシェアを行っている学童においては、学校との調整において立場が弱く、課題と感じている。

■特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクールについて

「日本中の放課後を、ゴールデンタイムに。」をミッションに活動。2009年に法人化。安全で豊かな放課後を日本全国で実現するため、学校施設を活用した放課後の居場所「アフタースクール」を運営。子どもが主体的に過ごせる環境づくりに力を入れています。また、企業や自治体と連携して、全国の放課後の居場所における環境整備や人材育成の支援、体験機会創出に取り組んでいます。活動に賛同くださる多くの方と共に、社会全体で子どもたちを守り、育む活動を加速させ、子どもたちのためのより豊かな放課後の実現に向けてチャレンジを続けています。https://npoafterschool.org