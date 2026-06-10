横浜中華街で男女一緒に楽しむ特別な1日「HARE-TABI SAUNA 開放DAY」スタート

株式会社アミナコレクション

横浜中華街にあるサウナ施設「HARE-TABI SAUNA & INN YOKOHAMA（ハレタビサウナ）」（運営：株式会社アミナコレクション）は、毎月1回開催する特別イベント「HARE-TABI SAUNA 開放DAY」を2026年6月18日（木）スタートいたします。

日本最大級の“サ飯”街ともいえる横浜中華街に位置するHARE-TABI SAUNAは、横浜観光を“サ旅”で盛り上げることを目指して誕生したサウナ施設です。 当日は、水着着用で男女一緒に利用できる特別営業を実施。普段は利用できない男女それぞれのサウナをお楽しみいただきながら、漢方薬膳ロウリュやハーブの香りに包まれる休憩体験、特別なサウナセッションなどをご体験いただけます。

開港の街・横浜らしい異文化が交わる空気感と、横浜中華街ならではのウェルネス要素を掛け合わせながら、香りや蒸気、人とのつながりを楽しむ新しいサウナ体験をお届けします。

HARE-TABI SAUNA & INNが提案する「開放DAY」とは

横浜中華街のど真ん中にあるHARE-TABI SAUNA & INN「蒸機サウナ」男性サウナ室「煙突サウナ」女性サウナ室ハレタビ公式サイトをみる :https://hare-tabi.jp/

近年、サウナ施設では静かに過ごす「黙浴」が定着しています。一方で、フィンランドではサウナは家族や友人、地域の人々が自然に会話を楽しみながら過ごすコミュニケーションの場として親しまれてきました。

HARE-TABI SAUNAが提案する「開放DAY」は、男女サウナの開放だけを目的としたイベントではありません。友人やパートナーと一緒にサウナを楽しむこと、その日に出会った人との何気ない会話を楽しむこと、香りや蒸気を通して心をひらくこと。サウナを通じて人と人、人と文化がゆるやかにつながる時間を提案します。

日本でいち早く海外に向けてひらかれた開港の街・横浜、そして異文化が息づく横浜中華街に位置するHARE-TABI SAUNAだからこそ、人と文化が自然に交わる時間を大切にしています。

当日は、水着着用で男女一緒にサウナを楽しみながら、横浜ならではのサ旅を体感いただける特別な1日です。

サウナー必見！イベント限定コンテンツ

1.漢方薬膳ロウリュ

桂皮や陳皮を中心に、柚子や自然栽培のハーブを配合した、この日限定の漢方薬膳ロウリュをご用意。20種類以上の薬草やハーブを調合したオリジナルブレンドから生まれる濃厚な漢方蒸気がサウナ室いっぱいに広がり、普段は体験できない特別なサウナ空間を演出します。水車式ストーブを備えたサウナ室では、このロウリュを使用した特別セッションを開催します。もう一方のサウナ室では、中国茶と漢方のセルフロウリュをお楽しみいただけます。

2.漢方薬膳水風呂

薄荷（冷）・蘇葉（温）・茉莉花（巡）をベースにした、爽快な芳香漢方水風呂が登場。清涼感のある香りとともに、サウナ後の火照った身体を心地よくクールダウン。ひんやりとした心地よさの中にも、内側からじんわりと温もりを感じるようなリフレッシュ体験をお楽しみいただけます。

3.サウナ後の“ととのい空間”ハーブの香りに包まれる休憩体験

《水風呂》漢方を配合

休憩スペースでは、ハーブの香りを楽しめる空間をご用意。ハーブの香りに包まれながら、心と身体をゆるやかにほどく休憩時間をお楽しみいただけます。

《休憩スペース》全席に送風機を一台ずつ設置■「HARE-TABI」×「Mahārāja」特別サウナセッション

漢方薬膳ロウリュを監修した「Mahārāja（マハラジャ）」による、この日限定の特別サウナセッションを開催。香り豊かな蒸気に包まれながら、呼吸法や瞑想を取り入れた特別なプログラムを実施します。深い呼吸とともに薬草の香りを感じながら、心身をゆるやかに整える体験をお楽しみいただけます。当日は通常より30分長い2時間30分制で営業いたします。

Mahārāja（マハラジャ）

インド政府認定アーユルヴェーダセラピストが所属するサウナ団体。全国の温浴施設や薬草ハーブサウナの監修・企画を手がけるほか、農薬不使用の薬草・ハーブの生産から調合まで一貫して行っています。

◎Instagram @maharaja__ritual(https://www.instagram.com/maharaja__ritual/)

今回は「HARE-TABI SAUNA 開放DAY」のために漢方薬膳ロウリュを監修。20種類以上の薬草やハーブを調合したオリジナルブレンドを使用し、香りと蒸気を通じた特別なサウナ体験を提案します。

４.サウナ後の一杯、限定ドリンク「フローズンキングオロポ」

通常の「横浜開港オロポ」の約2倍サイズとなる特別仕様のキングオロポ。グラスのふちにはシチリア産の塩をたっぷりとあしらい、汗をかいた身体にうれしいミネラルも“キング”な一杯です。

さらに今回は、通常ポカリスエットを凍らせた氷の代わりに、ポカリスエットのフローズンを使用。飲み進めるたびにシャリシャリとした食感が楽しめる、夏限定の特別仕様でご提供します。

５.今後も毎月開催「HARE-TABI SAUNA 開放DAY」

6月18日（木）にスタートする「HARE-TABI SAUNA 開放DAY」は、今後毎月開催を予定しています。毎回異なるゲストやテーマを迎えながら、その日だけの体験をお届けし、人とのつながりや新たなサウナの楽しみ方に出会う機会を提案します。

次回は2026年7月末の開催を予定しております。今回に続きMahārāja（マハラジャ）による特別セッションを実施予定です。

6. SNS投稿キャンペーン

イベント当日、HARE-TABI SAUNAをタグ付けしてSNS投稿いただいた方の中から抽選で、サウナハットやサウナ招待券をプレゼントします。

▼キャンペーンの詳細はHARE-TABI SAUNA公式SNSをご確認ください。

HARE-TABI SAUNA Instagram ＠hare_tabi(https://www.instagram.com/hare_tabi/)

7.イベント概要・予約不要！

名称：HARE-TABI SAUNA 開放DAY

開催日時：2026年6月18日（木）11:00～23:00 最終受付 22:00

場所：HARE-TABI SAUNA & INN（神奈川県横浜市中区山下町216 堀井和田共同ビル３F受付）

アクセス：JR石川町駅北口 徒歩5分／みなとみらい線元町・中華街駅 徒歩7分

料金：2,970円（税込）（入浴料・タオル・アウフグース）

利用時間：2時間30分制（通常営業より30分長くご利用いただけます）

持ち物：水着をご持参・着用でご参加ください（男女浴室スペース自由移動可）※有料レンタル水着もご用意しております。

参加方法：予約不要



HARE-TABI SAUNA 公式サイト https://hare-tabi.jp/

ハレタビ提携の中華街内飲食店多数ありハレタビレシートを提示するとサ飯裏メニューが食べられる日本最大のサ飯街でもある横浜中華街