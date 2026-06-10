甲子園歴史館 阪神タイガースOBによる「なつ」夢トークショー 7月11日（土）、12日（日）に初開催！

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阪神電気鉄道株式会社

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する甲子園歴史館では、7月11日（土）、12日（日）の阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの試合前に、阪神タイガースOB4名（各回2名）による「なつ」夢トークショーを初開催します。


このトークショーは、聖地甲子園で「夏」の夢を抱き、「懐」かしい夢を辿るというコンセプトの「親子『なつ』夢ペアチケット」の対象試合に合わせて開催するものです。阪神タイガースOB福原忍氏・能見篤史氏（7月11日（土））、桧山進次郎氏・秋山拓巳氏（7月12日（日））をお招きし、連覇という夢に向かって邁（まい）進している阪神タイガースの、この「夏」の戦いぶりや、プロ野球選手という夢に向かって努力した少年時代の「懐」かしい思い出などについて、大いに語っていただきます。チケットは、6月11日（木）からオンラインで販売を開始します。


トークショーの概要は次のとおりです。





※本トークショーのチケットには、試合観戦チケットは付属しません。


※既に親子「なつ」夢ペアチケットをお買い求めいただいているお客さまも、本トークショーへのご参加にはトークショーのチケットが必要です。



【阪神タイガースOBによる「なつ」夢トークショーの概要】



1 開催日時：


7月11日（土） 15：40～16：40 （予定）


7月12日（日） 15：40～16：40 （予定）



2 ゲスト：


7月11日（土） 阪神タイガースOB 福原忍氏・能見篤史氏


7月12日（日） 阪神タイガースOB 桧山進次郎氏・秋山拓巳氏



3 開催場所：甲子園歴史館多目的ホール（甲子園プラス3F）



4 販売座席：


（1）「なつ」夢スペシャルシート（限定60席）


前列確約のおとな・こどものペアシートで、トークショー後にゲストOBとの記念撮影ができるスペシャルシートです。


おとな5,500円、こども（4歳～中学生）4,500円（いずれも税込）


※高校生料金の設定はありません。


※必ずおとな・こどものペアでお買い求めください。


※おとな・こどものペアでのご参加でない場合、入場をお断りします。


予めご了承ください。


※OBとの記念撮影会は、17：00頃の終了を見込んでいます。


撮影会中はスタッフの指示に従っていただきますよう、お願いします。


（2）一般席


おとな5,000円、高校生4,500円、こども（4歳～中学生）4,000円


（いずれも税込）



＜共通の注意事項＞


※甲子園歴史館入館料（当日1回限り）が含まれます。


※歴史館倶楽部会員は割引があります。専用URLからご購入ください。


なお、「阪神タイガース公式ファンクラブ」会員向けの割引料金ではありません。


※別途、システム利用料・発券手数料がかかります。



5 人数：156名（予定）



6 内容：


（1）トークショー、質疑応答


（2）参加OBのサイン色紙プレゼント（抽選で20名さま）


※サイン色紙の転売は固くお断りします。


（3）ゲストOBとの記念撮影会（「なつ」夢スペシャルシート購入者限定）


（4）甲子園歴史館入館（当日1回限り、自由見学）


※イベント前後のいずれかにご入館が可能です。トークショーのチケットを甲子園歴史館受付（甲子園プラス2F）にご提示ください。


※甲子園歴史館は一度出られると再入館はできません。


※当日の甲子園歴史館の営業時間は10：00～18：00（最終入館17：30）です。



7 購入方法：


「ローソンチケット」からご購入ください。


《ローソンチケット》 https://l-tike.com/koshienrekishikan-natsu/


《受付期間》6月11日（木）10：00～7月11日（土）15：39


※購入には、ローソンWEB会員（無料）の事前登録が必要です。


※購入は先着順です。


※オンラインでのみ購入可能です。


※1回に2名さままで購入可能です。


※支払方法は、クレジットカード、ローソン・ミニストップ店頭決済からお選びいただけます。


※ローソン・ミニストップ店頭決済の詳細は、下記URLをご参照ください。


https://l-tike.com/guide/paymentloppi.html


※購入後のキャンセル、払戻しはできません。


※定員に達し次第、受付を終了します。



《ご注意》状況により、イベントを中止する場合や内容を変更する場合があります。



阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。






阪神電気鉄道株式会社　https://www.hanshin.co.jp/



甲子園歴史館　https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/



リリース　https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/c413cb2b77c4c035b3bf5dcd2db3ec499f214228.pdf



発行元：阪急阪神ホールディングス


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