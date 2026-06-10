甲子園歴史館 阪神タイガースOBによる「なつ」夢トークショー 7月11日（土）、12日（日）に初開催！

阪神電気鉄道株式会社

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する甲子園歴史館では、7月11日（土）、12日（日）の阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの試合前に、阪神タイガースOB4名（各回2名）による「なつ」夢トークショーを初開催します。

このトークショーは、聖地甲子園で「夏」の夢を抱き、「懐」かしい夢を辿るというコンセプトの「親子『なつ』夢ペアチケット」の対象試合に合わせて開催するものです。阪神タイガースOB福原忍氏・能見篤史氏（7月11日（土））、桧山進次郎氏・秋山拓巳氏（7月12日（日））をお招きし、連覇という夢に向かって邁（まい）進している阪神タイガースの、この「夏」の戦いぶりや、プロ野球選手という夢に向かって努力した少年時代の「懐」かしい思い出などについて、大いに語っていただきます。チケットは、6月11日（木）からオンラインで販売を開始します。

トークショーの概要は次のとおりです。

※本トークショーのチケットには、試合観戦チケットは付属しません。

※既に親子「なつ」夢ペアチケットをお買い求めいただいているお客さまも、本トークショーへのご参加にはトークショーのチケットが必要です。

【阪神タイガースOBによる「なつ」夢トークショーの概要】

1 開催日時：

7月11日（土） 15：40～16：40 （予定）

7月12日（日） 15：40～16：40 （予定）

2 ゲスト：

7月11日（土） 阪神タイガースOB 福原忍氏・能見篤史氏

7月12日（日） 阪神タイガースOB 桧山進次郎氏・秋山拓巳氏

3 開催場所：甲子園歴史館多目的ホール（甲子園プラス3F）

4 販売座席：

（1）「なつ」夢スペシャルシート（限定60席）

前列確約のおとな・こどものペアシートで、トークショー後にゲストOBとの記念撮影ができるスペシャルシートです。

おとな5,500円、こども（4歳～中学生）4,500円（いずれも税込）

※高校生料金の設定はありません。

※必ずおとな・こどものペアでお買い求めください。

※おとな・こどものペアでのご参加でない場合、入場をお断りします。

予めご了承ください。

※OBとの記念撮影会は、17：00頃の終了を見込んでいます。

撮影会中はスタッフの指示に従っていただきますよう、お願いします。

（2）一般席

おとな5,000円、高校生4,500円、こども（4歳～中学生）4,000円

（いずれも税込）

＜共通の注意事項＞

※甲子園歴史館入館料（当日1回限り）が含まれます。

※歴史館倶楽部会員は割引があります。専用URLからご購入ください。

なお、「阪神タイガース公式ファンクラブ」会員向けの割引料金ではありません。

※別途、システム利用料・発券手数料がかかります。

5 人数：156名（予定）

6 内容：

（1）トークショー、質疑応答

（2）参加OBのサイン色紙プレゼント（抽選で20名さま）

※サイン色紙の転売は固くお断りします。

（3）ゲストOBとの記念撮影会（「なつ」夢スペシャルシート購入者限定）

（4）甲子園歴史館入館（当日1回限り、自由見学）

※イベント前後のいずれかにご入館が可能です。トークショーのチケットを甲子園歴史館受付（甲子園プラス2F）にご提示ください。

※甲子園歴史館は一度出られると再入館はできません。

※当日の甲子園歴史館の営業時間は10：00～18：00（最終入館17：30）です。

7 購入方法：

「ローソンチケット」からご購入ください。

《ローソンチケット》 https://l-tike.com/koshienrekishikan-natsu/

《受付期間》6月11日（木）10：00～7月11日（土）15：39

※購入には、ローソンWEB会員（無料）の事前登録が必要です。

※購入は先着順です。

※オンラインでのみ購入可能です。

※1回に2名さままで購入可能です。

※支払方法は、クレジットカード、ローソン・ミニストップ店頭決済からお選びいただけます。

※ローソン・ミニストップ店頭決済の詳細は、下記URLをご参照ください。

https://l-tike.com/guide/paymentloppi.html

※購入後のキャンセル、払戻しはできません。

※定員に達し次第、受付を終了します。

《ご注意》状況により、イベントを中止する場合や内容を変更する場合があります。

阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。

阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/

甲子園歴史館 https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/c413cb2b77c4c035b3bf5dcd2db3ec499f214228.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

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