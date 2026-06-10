六甲高山植物園 梅雨を彩る優しい香り 六甲山自生 コアジサイの花が見頃です

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する六甲高山植物園では、優しい香りで梅雨を彩る「コアジサイ」の花が見頃です。

コアジサイは、六甲山にも自生する野生のアジサイです。ガクアジサイなどに見られるような飾り花はありませんが、花には芳香があり、見た目だけでなく香りでも来園者を楽しませています。

◆コアジサイ（アジサイ科）

別名はシバアジサイで、関東地方以西の本州、四国、九州に自生します。高さは1～1.5mになる落葉低木です。花は5弁の細かい両性花だけが集まって咲き、ガクアジサイなどに見られる大きな飾り花を持たないのが特徴です。甘い香りを放ち、花粉を運んでくれる昆虫を誘います。花色は薄い青紫色ですが、おしべが長く花の外に出るためやや色調が和らげられ、落ち着いた風情を見せます。当園のコアジサイは6月下旬までお楽しみいただける見込みです。

■イベント情報 「六甲高山植物園×暦生活・花びより」

七十二候の暦と花の色の展示や、花あつめスタンプラリーを開催。アルプスやヒマラヤ、日本の高山植物の花々とともに、四季をめでる、いとおしむ時間を。

【開催日】開園中～7月12日（日）

【時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【参加費】無料（別途入園料要）

◆営業概要

【開園期間】開園中～11月29日（日） ※休園日あり。HPを要確認。

【開園時間】10：00～17：00（16：30 チケット販売終了）

【入園料】大人（中学生以上）900円 ／ 小人（4歳～小学生）450円

【駐車料金】1,000円

※荒天により営業・イベントの内容を変更・中止する場合があります。

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/1e3d87a9072b20bfb3b0490f817f1c47e3b0a4c5.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1