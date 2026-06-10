“ワクワクと楽しさを運ぶ電車”『チータラ号』東京さくらトラム（都電荒川線） ラッピング広告車両運行開始のお知らせ

株式会社なとり

株式会社なとり（本社：東京都北区 会長兼社長：名取三郎）は、2026年6月16日(火)より、東京さくらトラム（都電荒川線）において、“ワクワクと楽しさを運ぶ電車“をコンセプトにしたラッピング広告車両『チータラ号』の運行を開始します。

■実施背景

東京さくらトラムは、東京都交通局が運行する路面電車で、三ノ輪橋～早稲田間を結び、沿線地域の暮らしを支えています。

なとりは1937年に東京都北区で創業し、現在も北区に本社を構えています。このたび当社は、創業の地への感謝と地域とのさらなる交流を目的に、ラッピング広告車両『チータラ号』を運行いたします。

本取り組みを通じて、長年にわたり当社を支えてくださった地域の皆さまとのつながりをあらためて深めるとともに、当社および代表商品「チータラ」の魅力をより多くの方に知っていただきたいと考えています。また、沿線をご利用される皆さまに、日常の移動時間が少しでも楽しく、親しみのあるものとなるような体験をお届けしてまいります。

■運行概要

■ラッピング広告車両デザイン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127928/table/88_1_70d5005f7e0808c26a7874fc333e552c.jpg?v=202606100751 ]

車体には、「チーズ鱈」のキャラクター「チータラーズ」のイラストを彩りました。見かけた方が思わず笑顔になるような、親しみや楽しさを感じていただけるデザインに仕上げています。日常の移動時間に、ワクワクする楽しい気持ちをお届けします。

■「チータラ」とは

「チータラ」はシート状の白身魚のすり身でチーズを挟んだおつまみで、発売以来、お客様の根強い人気に支えられているロングセラー商品です。おつまみだけでなくおやつとしてもお楽しみいただけます。

ホームページ「チーズ鱈」サイト：https://www.natori.co.jp/joy/cheese.html

「チーズ鱈」は株式会社なとりの登録商標です。

登録商標 第1939079号

「チータラ」は株式会社なとりの登録商標です。

登録商標 第2099820号

類似品にご注意ください。

■「チータラーズ」とは

「チーズ鱈」サイト QRコード

「チーズ鱈」から生まれた公式キャラクター。ワクワクをお届けするために頑張っている仲間たちです。

■株式会社なとり

株式会社なとりは、1937年の創業以来、おつまみ（「水産加工製品」「畜肉加工製品」「酪農加工製品」「農産加工製品」「ポケット菓子製品」「チルド製品」「その他製品」）を中心とする食品の製造・販売を行っております。 素材の風味を活かし、手軽に食べられ、様々な食シーンにマッチする、楽しさの演出に欠かせないおつまみをお客様にお届けするため、多様化する消費者ニーズに対応するとともに、変化する時代のトレンドを見据え、新しいマーケットの創造に挑戦しています。

社 名： 株式会社なとり

代 表： 会長兼社長 名取 三郎

所 在 地： 〒114-8611 東京都北区王子 5丁目5番1号

創 業： 1937年12月

事 業 内 容： 食料品（おつまみ各種）の製造・販売

ホームページ： https://www.natori.co.jp