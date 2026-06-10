低バックラッシュ型歯車カップリングの世界市場2026年、グローバル市場規模（フランジスリーブ型歯車カップリング、連続スリーブ型歯車カップリング）・分析レポートを発表
2026年6月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「低バックラッシュ型歯車カップリングの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、低バックラッシュ型歯車カップリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
低バックラッシュ型歯車カップリング市場は、2024年時点で世界市場規模が16億9200万米ドルに達しており、2031年には23億2300万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は4.7％と見込まれており、高精度機械システム需要の増加や産業自動化推進が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別需要、用途別動向、供給網変化などについて包括的な分析を行っています。
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低バックラッシュ型歯車カップリングは、ギア噛み合いによってトルクを伝達する機械部品です。通常はギアを備えた2つの端部プレートで構成されており、高精度かつ高効率な動力伝達を実現します。低バックラッシュ性能により、回転時の遊びを最小限に抑えることができ、高精度制御が必要な機械システムで重要な役割を果たしています。
また、高いトルク伝達能力と優れた安定性を持ち、軸方向および半径方向のずれを一定範囲で吸収できるため、重負荷環境にも対応可能です。
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市場成長を支える主要因として、産業自動化需要拡大、高精度機械設備投資増加、重工業分野での高耐久部品需要が挙げられています。特に発電設備、圧縮機、ポンプシステムなどでは、高効率かつ高信頼性の動力伝達機構が求められており、低バックラッシュ型歯車カップリングの需要が増加しています。
また、スマート工場化推進や精密制御技術高度化も市場成長を後押ししています。一方で、高性能製品に必要な高精度加工技術や原材料コスト上昇は市場成長の制約要因となっています。さらに、米国関税政策や国際供給網変化も、部材調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、フランジスリーブ型歯車カップリングと連続スリーブ型歯車カップリングの2種類に区分されています。フランジスリーブ型は組立や保守が容易であり、産業機械全般で広く利用されています。一方、連続スリーブ型は高トルク対応力と耐久性に優れており、重工業用途を中心に需要があります。
用途別では、圧縮機向けが大きな市場を形成しており、発電機やポンプシステム向け需要も拡大しています。その他用途としては、各種産業機械や製造設備向け用途が含まれています。
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地域別では、アジア太平洋地域が高い成長性を示しています。特に中国、日本、韓国では製造業自動化や重工業設備投資が進んでおり、市場成長を牽引しています。北米市場では、発電設備や産業設備向け高性能機械部品需要が市場を支えています。
欧州市場では、ドイツやイタリアを中心に高精度産業機械製造基盤が強く、高性能ギアカップリング需要が安定しています。また、中東・アフリカ地域では石油・ガス関連設備向け需要が増加しており、南米地域でも工業化推進に伴う需要拡大が期待されています。
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市場競争は比較的激しく、主要企業は高耐久化、高精度化、高効率化を軸に競争を展開しています。主要企業としては、Siemens、Kumera、Regal Rexnord、Dodge、KTR、SKF、VULKAN、Voith、The Timken、KWD、Renold、R+W Coupling、ESCO Couplings、HMA Group、Sumitomo Heavy Industries、Cross+Morse、Xiongming、WHZTなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「低バックラッシュ型歯車カップリングの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、低バックラッシュ型歯車カップリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
低バックラッシュ型歯車カップリング市場は、2024年時点で世界市場規模が16億9200万米ドルに達しており、2031年には23億2300万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は4.7％と見込まれており、高精度機械システム需要の増加や産業自動化推進が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別需要、用途別動向、供給網変化などについて包括的な分析を行っています。
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低バックラッシュ型歯車カップリングは、ギア噛み合いによってトルクを伝達する機械部品です。通常はギアを備えた2つの端部プレートで構成されており、高精度かつ高効率な動力伝達を実現します。低バックラッシュ性能により、回転時の遊びを最小限に抑えることができ、高精度制御が必要な機械システムで重要な役割を果たしています。
また、高いトルク伝達能力と優れた安定性を持ち、軸方向および半径方向のずれを一定範囲で吸収できるため、重負荷環境にも対応可能です。
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市場成長を支える主要因として、産業自動化需要拡大、高精度機械設備投資増加、重工業分野での高耐久部品需要が挙げられています。特に発電設備、圧縮機、ポンプシステムなどでは、高効率かつ高信頼性の動力伝達機構が求められており、低バックラッシュ型歯車カップリングの需要が増加しています。
また、スマート工場化推進や精密制御技術高度化も市場成長を後押ししています。一方で、高性能製品に必要な高精度加工技術や原材料コスト上昇は市場成長の制約要因となっています。さらに、米国関税政策や国際供給網変化も、部材調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、フランジスリーブ型歯車カップリングと連続スリーブ型歯車カップリングの2種類に区分されています。フランジスリーブ型は組立や保守が容易であり、産業機械全般で広く利用されています。一方、連続スリーブ型は高トルク対応力と耐久性に優れており、重工業用途を中心に需要があります。
用途別では、圧縮機向けが大きな市場を形成しており、発電機やポンプシステム向け需要も拡大しています。その他用途としては、各種産業機械や製造設備向け用途が含まれています。
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地域別では、アジア太平洋地域が高い成長性を示しています。特に中国、日本、韓国では製造業自動化や重工業設備投資が進んでおり、市場成長を牽引しています。北米市場では、発電設備や産業設備向け高性能機械部品需要が市場を支えています。
欧州市場では、ドイツやイタリアを中心に高精度産業機械製造基盤が強く、高性能ギアカップリング需要が安定しています。また、中東・アフリカ地域では石油・ガス関連設備向け需要が増加しており、南米地域でも工業化推進に伴う需要拡大が期待されています。
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市場競争は比較的激しく、主要企業は高耐久化、高精度化、高効率化を軸に競争を展開しています。主要企業としては、Siemens、Kumera、Regal Rexnord、Dodge、KTR、SKF、VULKAN、Voith、The Timken、KWD、Renold、R+W Coupling、ESCO Couplings、HMA Group、Sumitomo Heavy Industries、Cross+Morse、Xiongming、WHZTなどが挙げられています。