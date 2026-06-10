用地選定から工場の試運転まで:IMARC Engineeringが日本の製造業のインド進出・事業拡大を支援
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日印間の産業投資が加速する中、IMARC Engineeringは、インドで製造事業を立ち上げる日本企業に対し、エンドツーエンドのプロジェクトマネジメント、技術移転、現地化支援を提供します
日本の製造業がインドにおける産業基盤を引き続き深化させる中、IMARC Engineeringは、新たな製造拠点を設立し、既存事業を拡大し、産業資産をインド全土で近代化しようとする日本企業を支援するため、グリーンフィールドおよびブラウンフィールドのプロジェクトマネジメントサービスを拡充することを発表しました。本取り組みは、日本の製造業がインド市場へ投資する際に直面するプロジェクト計画、エンジニアリング調整、規制対応、現地化の課題に対応することを目的として設計されています。
日印製造業の関係:拡大する投資活動
日本は依然としてインドにとって主要な対外投資国の一つであり、製造業、インフラ、輸送、エレクトロニクス、産業分野にわたる日本からの累計投資額は400億米ドルを超えています。現在1,400社を超える日本企業がインドで事業を展開しており、二国間の産業協力の継続的な拡大を支えています。
日本は一貫して、製造業分野におけるインドの最も重要な海外直接投資の供給源の一つであり続けてきました。自動車、エレクトロニクス、精密エンジニアリング、特殊化学品、産業機器、消費財などの分野にわたる日本企業は、拡大する国内市場、改善するインフラ、競争力のある製造コスト、戦略的な輸出ポテンシャルに惹かれ、インドに主要な生産拠点を設立してきました。
ニームラナ(ラジャスタン州)の日本工業団地、スリシティ製造クラスター(アンドラ・プラデーシュ州)、プネの自動車回廊、そしてグジャラート州、カルナタカ州、タミル・ナードゥ州における新興クラスターといった専用の産業ゾーンは、引き続き日本からの投資を呼び込んでいます。これらのエコシステムは、日本の製造業の運営、物流、規制上の要件を支えるために整備されてきました。
インドの生産連動型優遇策(PLI)スキーム、産業回廊開発プログラム、「Make in India(メイク・イン・インディア)」イニシアチブ、そしてインフラ整備は、長期的な生産・輸出拠点としての同国の魅力をさらに高めています。サプライチェーンの多様化が世界的に加速する中、多くの日本企業が、戦略的な優先課題としてインド事業の拡大または立ち上げを進めています。
インドへ進出・事業拡大する日本の製造業にとっての主要な課題
インドは大きな機会を提供する一方で、日本の製造業は拠点の設立や拡大に際して、以下のような複雑な課題にしばしば直面します。
中央・州・地方の各政府機関にわたる、インドの多層的な規制・認可環境への対応
適切なインフラ、ユーティリティの供給、接続性を備えた、適した製造用地の特定と評価
国内外のステークホルダーにわたるエンジニアリング、調達、建設活動の調整
生産システム、技術文書、品質基準のインドの事業環境への適応を含む、技術移転プロセスの管理
日本の品質要件に整合した現地サプライヤーネットワークおよびベンダーエコシステムの構築
高度な生産システムを運用し、品質基準を維持できる現地人材の育成と準備
試運転から安定生産に至るまでの操業準備の確保
これらの課題に対応するには、日本の製造基準とインドの産業運営環境の双方を深く理解した、体系的なプロジェクトマネジメントのアプローチが必要です。
日印間の産業投資が加速する中、IMARC Engineeringは、インドで製造事業を立ち上げる日本企業に対し、エンドツーエンドのプロジェクトマネジメント、技術移転、現地化支援を提供します
日本の製造業がインドにおける産業基盤を引き続き深化させる中、IMARC Engineeringは、新たな製造拠点を設立し、既存事業を拡大し、産業資産をインド全土で近代化しようとする日本企業を支援するため、グリーンフィールドおよびブラウンフィールドのプロジェクトマネジメントサービスを拡充することを発表しました。本取り組みは、日本の製造業がインド市場へ投資する際に直面するプロジェクト計画、エンジニアリング調整、規制対応、現地化の課題に対応することを目的として設計されています。
日印製造業の関係:拡大する投資活動
日本は依然としてインドにとって主要な対外投資国の一つであり、製造業、インフラ、輸送、エレクトロニクス、産業分野にわたる日本からの累計投資額は400億米ドルを超えています。現在1,400社を超える日本企業がインドで事業を展開しており、二国間の産業協力の継続的な拡大を支えています。
日本は一貫して、製造業分野におけるインドの最も重要な海外直接投資の供給源の一つであり続けてきました。自動車、エレクトロニクス、精密エンジニアリング、特殊化学品、産業機器、消費財などの分野にわたる日本企業は、拡大する国内市場、改善するインフラ、競争力のある製造コスト、戦略的な輸出ポテンシャルに惹かれ、インドに主要な生産拠点を設立してきました。
ニームラナ(ラジャスタン州)の日本工業団地、スリシティ製造クラスター(アンドラ・プラデーシュ州)、プネの自動車回廊、そしてグジャラート州、カルナタカ州、タミル・ナードゥ州における新興クラスターといった専用の産業ゾーンは、引き続き日本からの投資を呼び込んでいます。これらのエコシステムは、日本の製造業の運営、物流、規制上の要件を支えるために整備されてきました。
インドの生産連動型優遇策(PLI)スキーム、産業回廊開発プログラム、「Make in India(メイク・イン・インディア)」イニシアチブ、そしてインフラ整備は、長期的な生産・輸出拠点としての同国の魅力をさらに高めています。サプライチェーンの多様化が世界的に加速する中、多くの日本企業が、戦略的な優先課題としてインド事業の拡大または立ち上げを進めています。
インドへ進出・事業拡大する日本の製造業にとっての主要な課題
インドは大きな機会を提供する一方で、日本の製造業は拠点の設立や拡大に際して、以下のような複雑な課題にしばしば直面します。
中央・州・地方の各政府機関にわたる、インドの多層的な規制・認可環境への対応
適切なインフラ、ユーティリティの供給、接続性を備えた、適した製造用地の特定と評価
国内外のステークホルダーにわたるエンジニアリング、調達、建設活動の調整
生産システム、技術文書、品質基準のインドの事業環境への適応を含む、技術移転プロセスの管理
日本の品質要件に整合した現地サプライヤーネットワークおよびベンダーエコシステムの構築
高度な生産システムを運用し、品質基準を維持できる現地人材の育成と準備
試運転から安定生産に至るまでの操業準備の確保
これらの課題に対応するには、日本の製造基準とインドの産業運営環境の双方を深く理解した、体系的なプロジェクトマネジメントのアプローチが必要です。