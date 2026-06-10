「美容用針およびカニューラ市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年」の市場調査レポート出版・販売開始のご案内
SEMABIZはGrand View Researchの英文調査報告書「美容用針およびカニューラ市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年-Aesthetic Needles And Cannulas Market Size, Share & Trends Analysis Report」の販売を2026年6月10日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはGrand View Researchの日本の正規代理店です。
世界の美容用針・カニューレ市場規模は、2025年には4億8,000万米ドルと推定され、2033年には10億3,742万米ドルに達すると予測されています。2026年から2033年にかけての年平均成長率（CAGR）は10.03%です。この市場の成長は主に、低侵襲美容施術への需要の高まり、美容治療に対する消費者の意識向上、そしてアンチエイジングソリューションを求める高齢化人口の増加によって牽引されています。
主要市場動向とインサイト
●北米は、2025年に美容用針・カニューラ市場で最大の収益シェア（35.22%）を獲得し、市場を牽引しました。
●2025年には、北米における美容用針・カニューラ市場の収益シェアは米国が最大となりました。
●製品別では、カニューラセグメントが2025年に最大の収益シェアを獲得し、市場をリードしました。
●ガーゼサイズ別では、31G～29Gセグメントが2025年に最大の収益シェアを獲得し、市場をリードしました。
●素材別では、シリコンコーティング針セグメントが2025年に最大の収益シェアを獲得し、市場をリードしました。
さらに、安全性と精度を高める針とカニューレの設計の進歩、そしてヒアルロン酸注入剤や注射剤の入手可能性の拡大が、市場拡大を後押ししています。ソーシャルメディアの影響力の増大、メディカルツーリズムの拡大、そして熟練した美容医療従事者の増加も、市場の成長軌道に大きく貢献しています。
美容注射施術件数の増加は、美容用針とカニューレ市場を大きく牽引しています。ボツリヌス毒素やヒアルロン酸注入剤などの治療は、正確な注入のためにこれらの機器に完全に依存しているためです。迅速で非外科的な美容施術への嗜好の高まりは、施術頻度と再施術の増加につながり、使い捨て針とマイクロカニューレの消費量を直接的に押し上げています。こうした注射剤需要の持続的な増加は、市場の拡大と製品イノベーションを加速させ続けています。
本レポートは、国レベルでの収益成長を予測し、2021年から2033年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向と機会に関する分析を提供します。本調査の目的のため、Grand View Researchは、世界の美容用針およびカニューレ市場レポートを、製品、ガーゼサイズ、素材、最終用途、および地域に基づいてセグメント化しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351963/images/bodyimage1】
レポート概要
美容用針およびカニューラ市場 - 製品別（カニューレ、鋭利針）、材質別（ステンレス鋼、シリコンコーティング、特殊合金）、ゲージサイズ別、用途別（美容外科センター、病院）、およびセグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
Aesthetic Needles And Cannulas Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Cannulas, Sharp Needles), By Material (Stainless Steel, Silicon-Coated, Specialty Alloy), By Gauge Size, By End-use(Aesthetic Surgery Centers, Hospitals), And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/gvr-aesthetic-needles-and-cannulas/
お問合せ先
Grand View Research正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/
Grand View Research出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/grand-view-research-reports/
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
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メールマガジンお申し込み
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配信元企業：株式会社SEMABIZ
株式会社SEMABIZはGrand View Researchの日本の正規代理店です。
世界の美容用針・カニューレ市場規模は、2025年には4億8,000万米ドルと推定され、2033年には10億3,742万米ドルに達すると予測されています。2026年から2033年にかけての年平均成長率（CAGR）は10.03%です。この市場の成長は主に、低侵襲美容施術への需要の高まり、美容治療に対する消費者の意識向上、そしてアンチエイジングソリューションを求める高齢化人口の増加によって牽引されています。
主要市場動向とインサイト
●北米は、2025年に美容用針・カニューラ市場で最大の収益シェア（35.22%）を獲得し、市場を牽引しました。
●2025年には、北米における美容用針・カニューラ市場の収益シェアは米国が最大となりました。
●製品別では、カニューラセグメントが2025年に最大の収益シェアを獲得し、市場をリードしました。
●ガーゼサイズ別では、31G～29Gセグメントが2025年に最大の収益シェアを獲得し、市場をリードしました。
●素材別では、シリコンコーティング針セグメントが2025年に最大の収益シェアを獲得し、市場をリードしました。
さらに、安全性と精度を高める針とカニューレの設計の進歩、そしてヒアルロン酸注入剤や注射剤の入手可能性の拡大が、市場拡大を後押ししています。ソーシャルメディアの影響力の増大、メディカルツーリズムの拡大、そして熟練した美容医療従事者の増加も、市場の成長軌道に大きく貢献しています。
美容注射施術件数の増加は、美容用針とカニューレ市場を大きく牽引しています。ボツリヌス毒素やヒアルロン酸注入剤などの治療は、正確な注入のためにこれらの機器に完全に依存しているためです。迅速で非外科的な美容施術への嗜好の高まりは、施術頻度と再施術の増加につながり、使い捨て針とマイクロカニューレの消費量を直接的に押し上げています。こうした注射剤需要の持続的な増加は、市場の拡大と製品イノベーションを加速させ続けています。
本レポートは、国レベルでの収益成長を予測し、2021年から2033年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向と機会に関する分析を提供します。本調査の目的のため、Grand View Researchは、世界の美容用針およびカニューレ市場レポートを、製品、ガーゼサイズ、素材、最終用途、および地域に基づいてセグメント化しました。
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レポート概要
美容用針およびカニューラ市場 - 製品別（カニューレ、鋭利針）、材質別（ステンレス鋼、シリコンコーティング、特殊合金）、ゲージサイズ別、用途別（美容外科センター、病院）、およびセグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
Aesthetic Needles And Cannulas Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Cannulas, Sharp Needles), By Material (Stainless Steel, Silicon-Coated, Specialty Alloy), By Gauge Size, By End-use(Aesthetic Surgery Centers, Hospitals), And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年04月
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