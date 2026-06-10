中小企業が抱える課題は、情報システムの脆弱性と専門人材不足！会社の未来を語れるIT人材、社内にいますか？アタックスグループオンラインセミナー『経営トップ対談2026』を開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351964/images/bodyimage1】
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長：林公一）は、2026年7月13日（月）にオンラインセミナー『経営トップ対談2026』を開催します。
DXやAIの必要性は分かっていても、それを担うIT人材が社内にいない――
多くの中堅・中小企業が直面するこの課題は、もはや採用だけでは解決できない構造的な問題です。
今年の経営トップ対談にお迎えするのは、この課題に約20年向き合い続けてきた、ユナイトアンドグロウ株式会社の須田騎一朗社長です。
同社の「シェアード社員(R)」では、専門人材が皆さまの隣に座り、まるで自社の社員のように、課題の整理から実行までを共に進めてくれます。しかもチームで支える仕組みのため、担当者の属人化や突然の退職におびえる必要もありません。
「IT人材がいないから」と先送りしてきた社長の悩みを、前に進める。この仕組みは、すでに全国約400社の中堅・中小企業で活用されています。IT人材を「雇う」のではなく「共有する」という新しい人材活用のあり方を、具体的な事例とともにご紹介いただきます。
経営者・後継者・情報システム責任者の皆さまのご参加をお待ちしております。
【登壇者紹介】
＜ゲスト＞
ユナイトアンドグロウ株式会社
代表取締役社長 須田 騎一朗 氏
2005年に同社を創業。中堅・中小企業の情報システム部門を支援する独自サービス「シェアード社員(R)」を展開し、IT人材不足という社会課題の解決に取り組む。1人のIT人材が複数社のコーポレートIT部門で“社員よりも社員らしく”活躍する新しい支援モデルは、多くの企業のIT部門に変革をもたらしている。
企業HP：https://www.ug-inc.net/
＜コーディネーター＞
アタックスグループ
取締役・共同創業者 公認会計士・税理士 丸山 弘昭
アタックスグループの共同創業者。公認会計士・税理士として30年以上にわたり、数多くの中堅・中小企業の経営指導、事業承継支援に携わる。経営者の最も身近な相談相手として、企業の成長を支え続けている。
【開催日】
2026/7/13（月） 14：00～16：30
【セミナー内容】
14:00～14:50 基調講演（50分）
テーマ『「シェアード社員(R)」で切り拓くDXと組織力強化への挑戦！（講師：須田 騎一朗 氏）』
14:50～15:00 休憩（10分）
15:00～16:15 対談（75分）
(1)ビジネスの着眼点・発想は、どこから生まれたのか
(2)起業の経緯と成長ステージごとに苦労した点は何か
(3)今後の課題と、更なる成長のためのビジネス構想は？
※コーディネーター：株式会社アタックス 取締役・共同創業者 丸山弘昭
16:15～16:25 チャット機能を使って皆様から質問を受け付けます（10分）
16:30 終了
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者・情報システム責任者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2288
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長：林公一）は、2026年7月13日（月）にオンラインセミナー『経営トップ対談2026』を開催します。
DXやAIの必要性は分かっていても、それを担うIT人材が社内にいない――
多くの中堅・中小企業が直面するこの課題は、もはや採用だけでは解決できない構造的な問題です。
今年の経営トップ対談にお迎えするのは、この課題に約20年向き合い続けてきた、ユナイトアンドグロウ株式会社の須田騎一朗社長です。
同社の「シェアード社員(R)」では、専門人材が皆さまの隣に座り、まるで自社の社員のように、課題の整理から実行までを共に進めてくれます。しかもチームで支える仕組みのため、担当者の属人化や突然の退職におびえる必要もありません。
「IT人材がいないから」と先送りしてきた社長の悩みを、前に進める。この仕組みは、すでに全国約400社の中堅・中小企業で活用されています。IT人材を「雇う」のではなく「共有する」という新しい人材活用のあり方を、具体的な事例とともにご紹介いただきます。
経営者・後継者・情報システム責任者の皆さまのご参加をお待ちしております。
＜ゲスト＞
ユナイトアンドグロウ株式会社
代表取締役社長 須田 騎一朗 氏
2005年に同社を創業。中堅・中小企業の情報システム部門を支援する独自サービス「シェアード社員(R)」を展開し、IT人材不足という社会課題の解決に取り組む。1人のIT人材が複数社のコーポレートIT部門で“社員よりも社員らしく”活躍する新しい支援モデルは、多くの企業のIT部門に変革をもたらしている。
企業HP：https://www.ug-inc.net/
＜コーディネーター＞
アタックスグループ
取締役・共同創業者 公認会計士・税理士 丸山 弘昭
アタックスグループの共同創業者。公認会計士・税理士として30年以上にわたり、数多くの中堅・中小企業の経営指導、事業承継支援に携わる。経営者の最も身近な相談相手として、企業の成長を支え続けている。
【開催日】
2026/7/13（月） 14：00～16：30
【セミナー内容】
14:00～14:50 基調講演（50分）
テーマ『「シェアード社員(R)」で切り拓くDXと組織力強化への挑戦！（講師：須田 騎一朗 氏）』
14:50～15:00 休憩（10分）
15:00～16:15 対談（75分）
(1)ビジネスの着眼点・発想は、どこから生まれたのか
(2)起業の経緯と成長ステージごとに苦労した点は何か
(3)今後の課題と、更なる成長のためのビジネス構想は？
※コーディネーター：株式会社アタックス 取締役・共同創業者 丸山弘昭
16:15～16:25 チャット機能を使って皆様から質問を受け付けます（10分）
16:30 終了
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者・情報システム責任者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2288
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
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