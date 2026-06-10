NTTインテグレーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：桜井 伝治、以下 NTTインテグレーション」）は、交通費精算DXサービス「Smart Go(R)」において、申請・承認から経理処理までの連携を強化する機能拡充を、2026年6月7日より提供を開始しました。Smart Go(R)は、モバイルSuicaデータを活用し、企業の交通費精算業務を効率化するサービスです。特に、モバイルSuicaへのチャージを法人用クレジットカードで行う場合には、従業員による立替払いが不要となり、煩雑な精算業務を大幅に削減できます。





今回の機能拡充では、従来のモバイルSuica利用履歴の自動連携を中心とした効率化に加え、申請・承認、モバイルSuica以外の交通費管理、承認後の経理処理まで対応範囲を拡大します。





主なポイントは以下の通りです。





● 申請・承認プロセスの統制強化

● 経理部門が担う確認・仕訳・会計システム登録業務の省力化

● 自動連携されない交通費を含めた管理範囲の拡大





今回の機能拡充により、Smart Go(R)の対応範囲は以下のように拡大します。





Smart Go(R)の機能拡充による対応範囲の拡大





企業の交通費精算業務では、申請・承認・経理確認・仕訳・会計システム登録など複数のプロセスが発生し、確認・入力・転記・登録などの作業が経理部門の負担となります。Smart Go(R)は、今回の機能拡充により、交通費精算業務の一元管理と省力化を支援します。









＜主な機能拡充＞

1. 申請・承認プロセスの統制強化

交通費精算における申請・承認プロセスの管理を強化し、組織の運用ルールに沿った統制を支援します。





・ワークフロー管理機能の強化

・追加確認が必要な申請に対する承認フローの追加

・領収書添付によるタクシー利用等の交通費申請の一元化





2. 経理処理の省力化

交通費精算後に発生する確認、仕訳、会計システム登録などの業務を省力化し、経理部門の負担軽減を支援します。





・交通費精算データをもとに、経理処理に必要な精算書および仕訳の作成を支援

・Smart Go(R)上で管理された精算データを、経理処理に活用できる形式で出力

・承認後の仕訳・会計システム登録業務の省力化を支援





3. 管理範囲の拡大

モバイルSuicaデータの自動連携に加え、切符などモバイルSuica以外の交通費も手動で追加し、同一の申請・承認フローで管理できるようになります。





・切符など、モバイルSuica以外の交通費を手動でレコード追加可能

・乗車履歴の自動連携と手動追加を、同一の申請・承認フローで運用可能









＜期待効果＞

今回の機能拡充により、Smart Go(R)は、交通費精算に関わる申請・承認・経理処理の連携を強化し、企業の交通費精算業務の一元管理を支援します。





主な期待効果は以下の通りです。





・申請・承認プロセスの標準化と統制強化

・経理部門による確認・仕訳・登録作業の省力化

・手動追加機能による交通費管理範囲の拡大

・会計システム向けデータ出力による後続業務との連携強化

・バックオフィスDXの推進とガバナンス強化





NTTインテグレーションは、今後もSmart Go(R)の機能拡充を進め、交通費精算業務のさらなる効率化とバックオフィスDXの推進を支援してまいります。









■ NTTインテグレーション株式会社（旧社名：日本情報通信株式会社） ＜ https://www.niandc.co.jp/ ＞

NTTインテグレーション（NI+C）は、1985年にNTTと日本IBMの合弁会社として設立され、2025年に創立40周年を迎えました。システム開発から基盤構築、クラウド化への対応、社内外データ統合とAIによる分析、EDIサービスやセキュリティ、ネットワークサービス、運用保守までをトータルに提供しています。

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