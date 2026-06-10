始まりは、キッチンでの「溜息」だった。

平日の20時。都内勤務のマーケターである彼女（34歳）は、帰宅後のキッチンで深く溜息をつきます。

「マッサージに行きたい。でも、予約の電話をする気力すら残っていない」

都内共働きの過密なスケジュールの中で、心身のメンテナンスは常に後回し。限界を迎えた体を引きずってサロンへ駆け込み、2万円を投じて施術を受けても、翌日の満員電車でその効果は吹き飛んでしまう--。 多くの現代人が陥っている「セルフケアの自転車操業」という現実に、今、新しい選択肢が求められています。

体を整えるための準備が、新たなストレスを生んでいく

これまで、私たちの「リフレッシュ」は、どこかへ“行く”ことが前提でした。 しかし、移動時間は忙しいビジネスパーソンにとって最大のコストです。サロンへの往復、予約の手間、待ち時間……。いつしか「体を整えるための準備」そのものが、新たなストレスを生んでいました。

私たちがケアを後回しにしてしまう理由は、自分を大切にしたくないからではなく、「回復までに必要な手順が多すぎる」ことかもしれません。 彼女は、ソファでスマホを握りしめたまま寝落ちし、朝に罪悪感とともに目覚める自分を「これが回復だ」と思い込もうとしていました。しかし、「RELAGE EMSインナーケア」との出会いで彼女の夜が変わりました。

日常の余白で、心と身体が同時にリセット

帰宅後、ソファに腰掛けて腰周りにベルトを巻く。 スイッチを1つ押せば、じんわりとした温もりと心地よいEMSの刺激が深部へとアプローチを始めます。 大好きな動画を1本見終わる頃には、重だるかった腰周りはすっきりと解放。サロンまでの往復時間はもちろんゼロです。

コードレスかつ薄型設計のため、装着したままキッチンに立つことも、洗濯物を畳むことも可能。 わざわざ「ケアのための時間」を切り出さずとも、日常の余白の中で心身が同時にリセットされていきます。

効率を追い求めるからこそ、休むことにもスマートな選択肢を

私たちが彼女の姿を通して確信したのは、単なる機能性ではなく、生活に余白が生まれるという情緒的な価値でした。 「家事や休息の時間をそのままケアに充てられる。何より、『自分のケアを後回しにしていない』という自己肯定感が、明日への活力に繋がる」 効率を追い求めるマーケターだからこそ、ただ「休む」ことにも、罪悪感のないスマートな選択肢が必要なのかもしれません。

「未来の癒しを、リビングに。」――新しい休息の形

最初から「休日にサロンへ行くまでの代替品」としてではなく、手放せない日常の道具として寄り添うこと。 そんな想いから生まれたのが、ライフスタイルブランド『RELAGE（リラージュ）』の「EMSインナーケア」です。 「サロンを探す→行く→受ける」という従来のステップから、「巻く→寛ぐ」へ。セルフケアのハードルを徹底的に下げることで、毎月のサロン通いから解放され、自宅でスイッチを入れるだけで極上の安らぎを手にする人が増えています。 私たちは、現代人の忙しさを止めることはできません。しかし、忙しさの中に「至福の15分」を組み込むことは可能です。 RELAGEは、誰かのために奮闘する人、毎日を駆け抜ける人、そして自分を労るすべての人へ、物理的なケアだけでなく「心の余白」を提供します。

◾️製品情報

RELAGE EMS InnerCare Flex（腰・お腹）

1日10分、EMS×温熱×振動で、疲労の溜まった腰・お腹のケア/トレーニングに。 腰だけでなくお腹にも使えるインナーケア製品で、冷えや生理痛対策にも活躍。

希望小売価格:22,000 円(税込) 販売元:株式会社 G.O ホールディングス

■ブランド概要

『RELAGE』(リラージュ)

「未来の癒しを、リビングに。」 テクノロジーと実証がもたらす、 サロン以上の癒しをあなたの手元に。 忙しい現代だからこそ、ふと息をつける安らぎの瞬間を。 先端テクノロジーと様々な専門領域の知見を活かし、サロンさながらの"ほぐし感"をリビングで手軽に味わえるよう追求。 触れるたび、使うたび、まるで特別な空間にいるかのような 満ち足りた感覚を、ご自宅にいながらいつでも手にしてほしい――。 そんな想いから生まれた独自のデザインと機能性は、 毎日をさりげなく“ちょっと贅沢に”し、心と身体にゆとりをもたらします。