ＪＡ全農は、６月２０日（土）に銀座三越で、「みのりみのるマルシェ 『山形の実り』」を開催します。 山形県は、日本百名山に数えられる秀麗な山々に囲まれ、美しい自然に恵まれています。昼夜の大きな寒暖差と豊かな大地の恩恵により、さくらんぼなど果樹栽培が盛んな他、国内有数の穀倉地域でもあり、年間を通して様々な農畜産物が育まれています。 今回のマルシェでは、日本一の生産量を誇る「さくらんぼ」を始め、「山形セルリー」、「おかひじき」、「アスパラガス」などの新鮮な旬の野菜やブランド米「つや姫」「雪若丸」、県産果汁100％使用「山形代表ジュース」、総称山形牛を贅沢に使用した「山形牛カレー」など、山形県の特産品を販売します。 隣接する「みのりカフェ」「みのる食堂」では、マルシェで販売する品目を使用した限定メニューを提供します。 また、マルシェで販売する食材は、産地直送通販サイトＪＡタウンショップ「小さなＹＡＭＡＧＡＴＡマルシェ」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c2404/）

【マルシェ概要】

１．開催日時：令和８年６月２０日（土）１０：００～１８：００ ２．開催場所：銀座三越９階銀座テラス（東京都中央区銀座４-６-１６）

【マルシェ購入特典】

マルシェ商品を税込2,000円以上お買い上げの方に「山形ラ・フランスジュース」が当たるガチャガチャ抽選会の参加権プレゼント。※景品が無くなり次第終了します