2026年6月10日、エンディングプラットフォーム「SouSou」を運営する株式会社そうそう（本社：埼玉県川口市、代表取締役：日下上総、以下「当社」）は、亡くなった人のご遺骨からダイヤモンドを製作するスイス企業日本法人である有限会社アルゴダンザ・ジャパン（本社：静岡県静岡市、代表取締役：法月雅喜、以下「アルゴダンザ・ジャパン」）と、「生前契約通知サービス」を開始しました。 今回の連携では、終活アプリである「SouSou」内でアルゴダンザ・ジャパンの遺骨ダイヤモンドサービスをご紹介するとともに、生前契約情報を「SouSou」へ連携。ご契約者様に万が一のことがあった際、亡くなったご本人に代わって、アルゴダンザ・ジャパンからご遺族へ契約情報や必要なお手続きをご案内します。

本連携の背景

近年、日本では供養やエンディングに対する価値観が多様化し、従来のお墓に加え、散骨・樹木葬・手元供養など、「自分らしい形の供養」というニーズを背景とした新たな選択肢が広がっています。 遺骨ダイヤモンドもその一つとして、2000年代頃から注目されてきました。 一方で、こうしたエンディング領域のサービスは、「契約時」と「実行時」が何年も離れることがある、特殊な領域でもあります。 契約や支払いが完了した時点で、形式上は一区切りと言えるかもしれません。しかし本来は、ご本人の意思や想いが、必要なタイミングで確実に実現されて初めて完了するサービスであると、当社は考えています。 特にエンディング領域は、「本人が不在の世界で、本人の意思を実行する」という、極めて倫理性の高い分野です。 そのため、 ・契約内容がご家族へ共有されていない ・必要なタイミングでご家族に情報が届かない ・ご家族の事情により本人の意思が実現されない といった課題に対して、感情論だけではなく、「仕組み」による解決が求められています。 今回の連携は、アルゴダンザ・ジャパンの「売る」だけではなく、「最後まで伴走したい」という想いと、「SouSou」の情報連携基盤が合致したことで実現しました。

「SouSou」の情報連携の仕組み

エンディング領域では、 ・ご本人側「自分の意思をきちんと実現してほしい」 ・事業者側「契約を最後まで確実に実行したい」 という、双方のニーズが存在しています。 「SouSou」は、ご本人が生前に登録した契約情報や意思を、万が一の際に、ご家族や連携事業者へ適切につなぐことで、この両者のニーズを接続しています。 まず、ユーザーは、マイナンバーカードを活用した本人確認の上、生前契約情報や必要事項を「SouSou」へ登録します。ご逝去された際には、独自の「デジタル逝去判定」技術により、ご逝去の可能性を検知。必要に応じて、ご家族や連携事業者へ契約情報や必要なお手続きを案内します。

▼終活アプリ「SouSou」の詳細 https://sousou-official.com/service-page/

本連携の内容

今回の連携では、以下の取り組みを実施することで、ご本人の意思を、必要なタイミングで適切に実現できる体制を構築します。

1．「SouSou」内でのアルゴダンザ・ジャパンサービス紹介

「SouSou」内にて、アルゴダンザ・ジャパンが提供する遺骨ダイヤモンドサービスをご紹介します。

2．生前契約情報の連携

アルゴダンザ・ジャパンで生前契約されたお客様の契約情報を、「SouSou」へ連携します。

3．ご逝去時のご家族への情報案内

ご契約者様に万が一のことがあった際、「SouSou」からアルゴダンザ・ジャパンへご逝去情報を自動共有することで、漏れなくご遺族へ契約情報や必要なお手続きをご案内できるようになります。 また、ご契約者様は、「SouSou」のエンディングノート機能内でも生前契約情報をご遺族へ残すことができ、二重に情報の共有漏れを防ぐことが可能です。

今後の展望

「SouSou」では今後も、供養・葬儀・相続・保険など、エンディング領域に関わるさまざまな事業者との連携を進めてまいります。生前契約型サービスやデジタル管理サービスが広がる中で、「契約して終わり」ではなく、「必要な時に、必要な情報が届く」仕組みの重要性は今後さらに高まると考えています。「SouSou」は今後も、ご本人の意思と、ご遺族・事業者をつなぐエンディング領域の情報インフラとして、安心できる社会基盤の構築を目指してまいります。

有限会社アルゴダンザ・ジャパンとは

有限会社アルゴダンザ・ジャパンは、ご遺骨に含まれる炭素から生成する「メモリアル・ダイヤモンド」サービスを提供しています。故人を身近に感じられる新たな供養の形として、国内外で多くの方に利用されています。単にダイヤモンドを製作するだけでなく、「故人とのつながりを少しでも色鮮やかに感じてほしい」という想いのもと、死別の悲しみに寄り添うグリーフケアと透明性を重視したサービス運営に取り組んでいます。近年は、従来型のお墓の維持管理が難しいという背景から、ご遺骨をすべて使用して製作する「ダイヤモンド葬®」への関心も高まっています。 会社名 ：有限会社アルゴダンザ・ジャパン 代表者 ：代表取締役 法月雅喜 所在地 ：〒420-0032 静岡県静岡市葵区両替町2-4-15 静岡O・Nビル7F 設立 ：2005年5月 HP ：https://www.algordanza.co.jp/

エンディングプラットフォーム「SouSou」とは

「SouSou」はマイナンバーカードを活用した新しいデジタル終活サービスです。エンディングノート等の終活に必要な様々な機能を、アプリ利用料完全無料・ワンストップで提供します。また従来のサービスにはない「①.本人性/真正性の担保」・「②.逝去判定のデジタル化」・「③.外部サービス（データ）連携」という３つの特徴を備えており、今後は様々なパートナー企業との連携を通じて、ご逝去後の各種手続きの自動化・簡略化を目指します。

「SouSou」のサービス紹介ページ：https://sousou-official.com/service-page 「SouSou」の紹介動画：https://youtu.be/FwH7Qk-LVJM?feature=shared

株式会社そうそうとは

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=FwH7Qk-LVJM https://apps.apple.com/jp/app/id6739128492 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sousou.production

株式会社そうそうは、2022年8月に「縁起を形にする」をミッションに掲げ創業。父の死を契機に、大手コンサルティングファームにてデジタル技術に関わる多くのプロジェクトを手がけてきた創業者兼代表取締役は、「デジタル技術だからこそ実現可能な新しいライフエンディング体験」を提供するため、エンディングプラットフォーム「SouSou」（スマートフォンアプリ）の構築を行いました。デジタル分野・エンディング分野等、多様なパートナー企業様との業務提携により、さらなるサービスの拡充を目指しています。 コーポレートサイト：https://sousou-official.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社そうそう 担当：島矢 E-mail：sousou-corporate@sousou-official.com