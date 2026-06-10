2026年6月03日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「LED PANEL MOUNT INDICATOR MARKET(LEDパネルマウントインジケーター市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/led-panel-mount-indicator-market/590642359 調査結果公表日：2026年5月26日 調査担当：SDKI Analytics 調査対象範囲：当社の分析担当者が、545社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査245件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、LED PANEL MOUNT INDICATOR MARKET(LEDパネルマウントインジケーター市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Analyticsによる分析によると、LED PANEL MOUNT INDICATOR MARKET(LEDパネルマウントインジケーター市場)は、2025年には約10.5億米ドル、2035年には約15億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約3.6%で成長すると見込まれています。

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市場概要

SDKI AnalyticsによるLED PANEL MOUNT INDICATOR MARKET(LEDパネルマウントインジケーター市場)に関する調査と分析によると、同市場は世界的な産業オートメーションの急速な拡大を主因として、今後成長が見込まれています。LEDパネルマウントインジケーターは、PLC（プログラマブルロジックコントローラ）盤、工作機械、ロボットシステム、プロセスオートメーションシステム、および産業用制御盤において幅広く活用されています。 124カ国を対象とした最近の調査によれば、製造業が盛んな国々、とりわけアジア諸国や高所得の産業先進国において、オートメーションの導入が急速に拡大しています。オートメーションへの大規模な投資は、自動車製造、電子機器の組み立て、半導体製造、そしてスマートファクトリーの分野で活発に行われています。これらの現場では、稼働状況の表示、緊急事態の信号発信、および故障診断を行うために、LEDステータスインジケータが不可欠とされています。 さらに、再生可能エネルギーやスマートグリッドへの投資拡大も、同市場の成長を後押ししています。太陽光発電用インバータ、風力タービン制御装置、蓄電池システム、変電所、配電盤、再生可能エネルギー監視システムといった設備においては、LEDパネルマウントインジケーターを含む、広範かつ高度な産業用信号システムが求められています。

最新ニュース

当社の調査によると、LED PANEL MOUNT INDICATOR MARKETの主要企業は以下の通り近年事業展開を進めています： - 2024年5月、LEDtronicsは新型パネルインジケーターシリーズを発表 - 2024年7月、Dialightは防水パネルマウント表示灯シリーズ「657」の発売を発表

市場セグメンテーション

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当社の調査では、市場をアプリケーション別に産業用オートメーション、自動車と輸送、航空宇宙と防衛、医療機器、民生用電子機器、エネルギーと公益事業、船舶用機器に分割しています。産業用オートメーションセグメントは2026～2035年にかけて45%の市場シェアを維持すると予測されています。

地域概要

当社の分析によると、アジア太平洋地域が32%の市場シェアを占め、予測期間中に4.9%の最速CAGRを記録すると予想されています。特に中国、インド、日本、韓国での産業オートメーション急速拡大が主因です。日本では産業用ロボット・ファクトリーオートメーションのリーダーシップ、EV急速拡大、労働力不足による大幅な市場成長が見込まれています。

LED PANEL MOUNT INDICATOR MARKET(LEDパネルマウントインジケーター市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のLED PANEL MOUNT INDICATOR MARKET(LEDパネルマウントインジケーター市場)における主要企業は以下の通りです: • Dialight • LEDtronics • Bulgin • Bivar • APEM さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Nichia Corporation • Panasonic • Toshiba Lighting • Omron Corporation • IDEC Corporation

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