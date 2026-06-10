【多摩六都科学館】この夏、 “キモかわすごい” 海の生き物たちが集結

株式会社乃村工藝社

多摩六都科学館（東京都西東京市、館長：高柳雄一）では、2026年7月18日（土）から8月31日（月）まで、〈夏の企画展〉「巡回展 キモかわすごい！海の骨なしどうぶつの世界」を開催します。

本展は国立科学博物館の企画による巡回展で、海にすむ「骨なしどうぶつ（無脊椎動物）」の多様で不思議な世界をご紹介します。

私たちが一般に「動物」と聞いて思い浮かべる背骨をもつ動物は、実はごく一部にすぎません。海の中にはクラゲやタコ、貝類などの多種多様な骨なしどうぶつが生息し、独特で興味深い生態を見せています。本展では、その「すごい！」「かわいい！」だけでなく、ときに「キモかわいい！」魅力を、多摩六都科学館の資料と併せて紹介します。

また会場にはワークシートやぬりえ、自分が解説パネルになれるフォトスポットなども設置し、様々な年齢の方が楽しめる内容になっています。

企画展概要

連動イベント

広報画像：〈夏の企画展〉「巡回展 キモかわすごい！海の骨なしどうぶつの世界」[表: https://prtimes.jp/data/corp/141165/table/153_1_c98f27dadc2fc85308e046595f3ba662.jpg?v=202606100451 ]講演

これも動物なの!? 海の骨なしどうぶつたちの不思議な世界

講師：並河洋さん（国立科学博物館 動物研究部海生無脊椎動物研究グループ グループ長）

日時：7月26日(日)午後2時～3時

場所：多摩六都科学館 科学学習室

対象：小学4年生～大人

定員：48人 ※参加者以外の入室不可

参加費：500円

申込方法：抽選 ※7月13日 (月) 必着

詳細・ご応募はこちら(https://www.tamarokuto.or.jp/event/index.html?c=event&info=3648&day=2026-07-26)

これも動物なの!? 海の骨なしどうぶつたちの不思議な世界よ～く見ると貝だらけ!? 発見！砂の中から微小貝観察

よ～く見ると貝だらけ!? 発見！砂の中から微小貝

日時：8月8日(土)

１.午前11時30分～午後12時30分

２.午後2時30分～3時30分

場所：多摩六都科学館 科学学習室

対象：小学生～大人

定員：各12組（1組2人まで）

※小3以下は保護者と参加

※参加者以外の入室不可

参加費：400円

申込方法：抽選 ※7月24日 (金) 必着

詳細・ご応募はこちら(https://www.tamarokuto.or.jp/event/index.html?c=event&info=3649&day=2026-08-08)

講演

じっくり観察！ウニ・ヒトデ

講師：田中隼人さん（葛西臨海水族園 飼育展示課 教育普及係）

日時：8月23日(日)午後2時～3時

場所：多摩六都科学館 科学学習室

対象：小学生 ※小3以下は保護者同伴

定員：24人 ※保護者1人まで同伴可

参加費：500円

申込方法：抽選 ※8月10日 (月) 必着

詳細・ご応募はこちら(https://www.tamarokuto.or.jp/event/index.html?c=event&info=3652&day=2026-08-23)

じっくり観察！ウニ・ヒトデhttps://prtimes.jp/a/?f=d141165-153-3ef475ed342464d2cf4cc6efa8ce2f81.pdf多摩六都科学館

1994年開館。直径27.5ｍのドームに1億4000万個の星々を映し出す世界最大級のプラネタリウムドームと、5つの展示室で観察・実験・工作が楽しめる体験型ミュージアム。

小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市の５市で運営しています。



所在地 〒188-0014 東京都西東京市芝久保町5-10-64

電話番号 042-469-6100

URL https://www.tamarokuto.or.jp/