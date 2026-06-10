【リゾナーレ八ヶ岳】八ヶ岳の雄大な自然で育まれた至高のワイン、ドメーヌ ミエ・イケノ「Mie Ikeno 2024 ミレジム」を宿泊者限定で販売

星野リゾートドメーヌ ミエ・イケノのワインとメインダイニング「OTTO SETTE」

自然豊かな八ヶ岳エリアのリゾートホテル「リゾナーレ八ヶ岳」では、八ヶ岳エリアで育まれた至高のワイン、ドメーヌ ミエ・イケノ「Mie Ikeno 2024 ミレジム」を宿泊者限定で2026年6月13日より販売します。「Mie Ikeno 2024 ミレジム（＊1）」は、猫の足跡畑（＊2）で栽培されたシャルドネ、ピノ・ノワール、メルローの3種類です。また、今年は八ヶ岳の豊かな森の響きを閉じ込めた「Mie Ikeno 森響 シンフォニー八ヶ岳 Pinot Noir」も同時に販売。当ホテルでは「ドメーヌ ミエ・イケノ」と提携しているため、販売当日からホテル内で希少なワインを楽しめます。メインダイニング「OTTO SETTE」で料理とのマリアージュを楽しんだり、「八ヶ岳ワインハウス」でボトルを購入し、客室で寛ぎながら味わったりと、滞在に合わせて希少なワインを堪能することができます。

＊1 葡萄が収穫された西暦の年号のこと

＊2 池野氏が初めて開墾前の畑を訪れたときにたくさんの猫の足跡があったことから名付けられた、ドメーヌ ミエ・イケノの葡萄畑

滞在のさまざまなシーンでワインを楽しめるメインダイニング「OTTO SETTE」で味わうワインと野菜のマリアージュ夏限定ディナーコース「桃とトマトの冷製カペッリーニ」ワインカーヴをイメージした空間

イタリア語で「ワインと野菜」を表す「Vino e Verdura（ヴィノ エ ヴェルデューラ）」をコンセプトに、「この地域ならではの食材との出会い」を提供しています。ワインを貯蔵するためのワインカーヴを表現した空間で、前菜からデザートまでこだわりの野菜を使用した料理と、約500種類、2,000本の山梨県とイタリアのワインとのマリアージュを心行くまで堪能できます。また、「Mie Ikeno 2024 ミレジム」や「Mie Ikeno 森響 シンフォニー2024」もボトルで味わえます。

「OTTO SETTE」概要

料金：大人 18,000円、7～11歳向け 8,470円、4～6歳向け 6,050円

ペアリングコース 9,500円

ノンアルコールペアリング 5,500円（いずれも税・サービス料込）

時間：17:30～20:15（最終入店）

予約：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/jp/sp/ottosette/）より要予約

対象：宿泊者、日帰り

備考：仕入れ状況により、料理内容が一部変更になる場合があります。

「Mie Ikeno 2024 ミレジム」「Mie Ikeno 森響 シンフォニー2024」はフルボトルでの提供となります。

■夏限定ディナーコース：https://drive.google.com/drive/folders/1swIYtO7Dnvs5RN6p3sbPRS2o9ziM00yx?usp=drive_link(https://drive.google.com/drive/folders/1swIYtO7Dnvs5RN6p3sbPRS2o9ziM00yx)

ワインショップ「八ヶ岳ワインハウス」でボトルを購入八ヶ岳ワインハウス

「八ヶ岳ワインハウス」では、宿泊者限定で「Mie Ikeno 2024 ミレジム」のシャルドネ、ピノ・ノワール、メルローの3種類をボトルで購入できます。他にも山梨県と長野県で造られた24種類の厳選されたワインを、温度管理されたサーバーで、少量の25mlからテイスティングすることもでき、気軽にワインが楽しめます。気に入ったワインをボトルで購入したり、ワインとスナックがセットになった「VINO BOX」を楽しんだり、BYO（＊3）での利用もおすすめです。

＊3 Bring Your Own（wine）の略語で、無料でレストランやカフェに持ち込めるサービスのこと

提携ワイナリー「ドメーヌ ミエ・イケノ」ドメーヌ ミエ・イケノ 猫の足跡畑

提携ワイナリー「ドメーヌ ミエ・イケノ」は、八ヶ岳山麓の小高い丘陵地にあるワイナリーです。醸造家・池野美映氏の「自社畑100％のブドウで高品質なワインを造りたい」というこだわりを体現し、葡萄の栽培からワインの醸造までを一貫して手掛けています。リゾナーレ八ヶ岳は「この土地を訪れたからこその体験を提供したい」という想いから、2006年より「ドメーヌ ミエ・イケノ」と提携しています。

「Mie Ikeno 2024 ミレジム」についてMie Ikeno 2024 ミレジム

「Mie Ikeno Chardonnay 2024」

淡いゴールドの美しい色調に、りんごの密や黄桃、カリンといったニュアンスが重なる華やかなワインです。ライラックやジャスミンの白い花の甘い香りに加え、爽やかなハーブ、みかんやパイナップルのような瑞々しい柑橘の香りが加わり、しっかりとした酸味と果実味が織り重なったエレガントなシャルドネです。

収穫日 ：2024年9月21日～27日

アルコール分：12%

発酵 ：フレンチオーク樽の小樽

適温 ：12℃

熟成期 ：10～12か月

販売価格 ：8,800円（税込）

「Mie Ikeno Pinot Noir 2024」

ラズベリーやサクランボといったベリー系の豊かな香りで始まり、ハーブや黒胡椒、紅茶、鉱物、さらには下草や柑橘系の香りが程よく溶け合います。しっかりとした酸味と強さが印象的なピノ・ノワールです。

収穫日 ：2024年9月5日～17日

アルコール分：12.5%

発酵 ：フレンチオーク樽の小樽

適温 ：15℃

熟成期 ：15～18か月

販売価格 ：8,800円（税込）

「Mie Ikeno Merlot 2024」

紫がかったガーネットの色調が印象的な一本です。ダージリンやリコリス、フランボワーズ、ドライフルーツに加え、爽やかなミント、さらにはカカオや牡丹の花といった、個性的で複雑な香りが心地よく混じり合います。

収穫日 ：2024年10月2日～11日

アルコール分：12.5%

発酵 ：フレンチオーク樽の小樽

適温 ：17℃

熟成期 ：15～18か月

販売価格 ：8,800円（税込）

「Mie Ikeno 森響 シンフォニー Pinot Noir 2024」「Mie Ikeno 森響 シンフォニー八ヶ岳 Pinot Noir」

ルビーの色調に、スーッとした抜けるような清涼感のあるハーブの香りが立ち上がります。ラズベリーやブルーベリーといった熟した黒い果実と、スパイスの強いアタックで始まり、後半には森を思わせる松の香りが全体を包み込みます。

収穫日 ：2024年9月5日～17日

アルコール分：12.5%

発酵 ：フレンチオーク樽の小樽

適温 ：15℃～17℃

熟成期 ：15～18か月

販売価格 ：17,600円（税込）

詳細 ：ドメーヌ ミエ・イケノ公式サイト（https://www.mieikeno.com/）

写真提供：ドメーヌ ミエ・イケノ

リゾナーレ八ヶ岳

リゾナーレ八ヶ岳 外観

八ヶ岳の雄大な自然が広がる場所に位置するリゾートホテルです。コンセプトは「山岳のヴァカンツァが叶う街」。「ヴァカンツァ」とはイタリア語でヴァカンスという意味です。イタリアの山岳都市を感じる施設内には、暮らすように寛げる客室を備え、雄大な自然を舞台にしたアクティビティや土地のワインを味わう食事などを提供しています。

所在地 ：〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町129-1

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：172室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊25,000円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス：JR小淵沢駅から車で約5分（無料送迎バスあり）

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/

リゾナーレとは

国内外8施設に展開

夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。また、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare(https://www.instagram.com/hoshinoresorts.risonare/)