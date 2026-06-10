オクトパスエナジー調査：生活者の“行動停滞”が浮き彫りに　電気代に不安を感じる一方、約6割が実際には「何もできていない」と回答。

TGオクトパスエナジー株式会社

電力会社上位30社の中で2024年比成長率第1位となった[1]オクトパスエナジーは、全国（沖縄県除く）の20～60代男女1,000名を対象に、電力サービスに関するブランド認知調査および、電気料金に対する意識調査を実施しました。



調査の結果、電気料金について「非常に不安」「やや不安」と回答した人は計60.4%となり、電気代に不安を感じている生活者が一定数いることが分かりました。一方で、電気料金への不安を受けて「現在または今後検討している行動」については、「特に何もしていない」と回答した人が57.5%にのぼりました。

また、不安に対する行動として最も多かったのは「節電を意識している」（34.0%）であり、電力会社や料金プランの見直しよりも、“まずは節電”という対応にとどまる傾向が見られました。



近年、エネルギー価格や国際情勢の変化が続く中、生活者の間では「固定費としての電気代」を見直す意識が高まりつつあります。しかし、今回の調査では、不安を感じながらも、比較検討や切り替えといった抜本的な見直し行動までは進まず、「節電」に留まる生活者も多いことが明らかになりました。

[1]データ出典：資源エネルギー庁電力調査統計表【3-(1) 電力需要実績】の2024、2025年の低圧電灯の電力需要（kWh）。

上位30社は、2025年の低圧電灯の電力需要合計値の上位30社を指し、成長率は、2025年の低圧電灯の電力需要合計値を、2024年の低圧電灯の電力需要合計値で除した後に1を減じて算出。オクトパスエナジーにおいては、2024年比成長率63%。

オクトパスエナジーは「安さ」と「革新性」で認知

オクトパスエナジーのブランドイメージでは、「お得である」（13.0%）が最多回答となり、次いで、「革新性がある」「成長性がある」（各12.1%）、「親しみやすい」（10.8%）が上位となりました。

「革新性がある」については前回より+5.6pt上昇しており、オクトパスが提供する「友達紹介」や、夏・冬の「ハッピーアワー」、基本料と燃料調整費が無料で固定単一単価の「シンプルオクトパス」など、従来型の電力サービスからの脱却を図った革新的な取り組みが、徐々にお客さまからの評価として現れました。

ブランドイメージでは「お得である」が最多となり、「革新性がある」は前回調査比+5.6pt上昇しました。

▶︎オクトパスエナジ関連ニュース

・「友達紹介割」(https://octo.ps/4vDrfmk)

・「夏のハッピーアワー」開始のお知らせ(https://octo.ps/3Q2WJDg)

・「冬のハッピーアワー」開始のお知らせ(https://octo.ps/4fwOXfg)

・シンプルオクトパス(https://octo.ps/4vE92Fk)

調査サマリー

- オクトパスエナジーのブランドイメージでは「お得である」（13.0%）が最多。次いで、「革新性がある」「成長性がある」（各12.1%）、「親しみやすい」（10.8%）- 電気料金について「非常に不安」「やや不安」と回答した人は計60.4%- 最も多い対策行動は「節電を意識している」（34.0%）- 「特に何もしていない」は57.5%

＜電気料金に対する意識調査：詳細＞

電気料金への不安は6割超

「昨今の国際情勢（中東情勢など）を受けて、電気料金についてどの程度不安を感じていますか？」という質問に対し、「非常に不安」「やや不安」と回答した人は計60.4%となりました。特に50～60代では不安感が高く、固定費や生活コストへの意識が高まっている様子がうかがえます。

電気料金に「不安を感じる」と回答した人は60.4%にのぼりました。

電気代不安も、“行動停滞”が浮き彫りに

一方で、不安を感じると回答した方に「現在または今後検討している行動」について聞いたところ、「特に何もしていない」は57.5%となりました。

また、具体的な行動として最も多かったのは「節電を意識している」（34.0%）であり、「電力会社の見直しを検討している」「料金プランの変更を検討している」「実際に切り替えた」といった行動は限定的であり、多くの生活者が不安を感じながらも、具体的な行動変化までは至っていない状況が見られました。

「特に何もしていない」が57.5%で最多となり、具体的な見直し行動は限定的でした。

電気料金への不安が高まる中でも、実際の行動としては“節電”に留まる傾向が見られました。「契約手続きが複雑でないか」といった切替えに対する不安が示された調査結果*も報告されており、これが行動停滞の背景にあると思われます。

※参考

セレクトラ・ジャパンによる関東・東京の電気契約者300人調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000126702.html

調査概要

調査名：電力サービスに関するブランド認知調査

調査期間：2026年4月

調査方法：インターネット調査

調査対象：全国（沖縄県除く）20～60代男女

サンプル数：1,000ss

調査実施：株式会社ネオマーケティング

オクトパスエナジーについて

オクトパスエナジー（本社：英国）は、テクノロジーを活用してグリーンなエネルギーを低価格で提供し、透明性のあるサービスを通じてお客さま体験を変革することを使命としています。2016年に英国で事業を開始し、わずか9年で世界約1,000万世帯に再生可能エネルギー由来の電力を提供しています。

現在、日本を含む英国、ドイツ、スペイン、イタリア、フランス、ニュージーランド、米国の8か国で電力小売事業を展開。日本では、2021年に東京ガスとの合弁会社を設立し、事業を開始しました。

日本においては、事業開始から4年で契約件数50万件を突破するなど急速に成長を続けており、お客さまの86％が「電気代が安くなったと実感」しているほか、Googleレビューでも★4.4の評価を獲得するなど、生活者視点に立ったサービス設計が支持されています。

公式サイト：https://octopusenergy.co.jp/

公式ブログ：https://octopusenergy.co.jp/blogs