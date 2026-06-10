『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』「【紫陽花ドレス】静＆羽々里ピックアップガチャ」開催！
ポッピンゲームズジャパン株式会社は、TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』（以下、『100カノ』）初のスマートフォン向けゲームアプリ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』（以下、『100パズ』）で、本日2026年6月10日(水)より、「【紫陽花ドレス】好本 静＆花園羽々里ピックアップガチャ」を開催しました。ピックアップガチャでは、紫陽花ドレス衣装のキャラクターが登場します。
■【紫陽花ドレス】好本 静＆花園羽々里ピックアップガチャ開催！
本日6月10日(水)より開催されたピックアップガチャでは紫陽花ドレス衣装の好本 静と花園羽々里が登場します。
★3【紫陽花ドレス】好本 静
★3【紫陽花ドレス】花園羽々里
▼期間限定ピックアップガチャ開催期間
2026年6月10日(水)12:00～6月20日(土)11:59まで
※ガチャの開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。
ピックアップされたキャラクターを編成することで、6月11日(木)開催の「紫陽花色のジューンブライド 第2弾」を有利に進めることができるボーナス効果が付与されます。紫陽花ドレス衣装を着たキャラクターの姿をぜひお楽しみください！
■紫陽花色のジューンブライド 第2弾 開催！
6月11日(木)よりイベント「紫陽花色のジューンブライド 第2弾」を開催いたします。当イベントでは、イベントマップで集めたポイントで、ピックアップガチャチケットやイベント限定の★3サポートカードが獲得できるポイントガチャも登場します。繰り返し挑戦して報酬を手に入れよう！
▼イベント開催期間
2026年6月11日(木)12:00～6月18日(木)11:59まで
※イベント開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。
▼獲得可能なアイテム
・★3サポートカード「"俺と結婚してくれ"」 最大5枚
・楠莉の薬（★3キャラクター） 最大1つ など
※獲得可能なアイテムはゲーム内よりご確認ください。
■『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』とは
『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』は、アニメ『100カノ』の世界観を再現した簡単＆爽快なパズルゲームです！
作品の魅力を余すことなく詰め込み、ファンはもちろん、どなたでも楽しめる内容となっています。また、ゲームオリジナルのイラストもゲーム公式Xアカウントにて順次公開中です。
〈App Store / Google Play〉
https://hyakkanopuzzle.onelink.me/CuAS/96nwkqli
〈ゲーム公式X〉
https://x.com/hyakkano_puzzle
■TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』とは
中学で失恋100回を達成した愛城恋太郎は、高校でこそ彼女を！と願い訪れた神社で、現れた恋の神様から「高校で出会う運命の人は100人いる」と告げられる。
しかし神様いわく、運命の人と出会った人間は、その相手と愛し合って幸せになれなければ死んでしまうという……。
次々に待ち受ける運命の人との出会い――どうする恋太郎？どうなる100人の彼女！？
〈TVアニメ公式サイト〉
https://hyakkano.com
〈TVアニメ公式X〉
https://x.com/hyakkano_anime
■製品概要
タイトル名 ：君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル
ジャンル ：3マッチパズルゲーム
プラットフォーム：App Store / Google Play
本体価格 ：無料(アプリ内課金あり)
著作権表記 ：(C)中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会
(C)Poppin Games Japan Co., Ltd. All rights reserved.
■ポッピンゲームズジャパン株式会社について
東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。
代表作に「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ！」、『ゆるキャン△ ～ぱずるキャンプ～』、「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。
本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室
代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎
会社ＨＰ：https://poppin-games.com/
※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。