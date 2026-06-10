『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』「【紫陽花ドレス】静＆羽々里ピックアップガチャ」開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社は、TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』（以下、『100カノ』）初のスマートフォン向けゲームアプリ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』（以下、『100パズ』）で、本日2026年6月10日(水)より、「【紫陽花ドレス】好本 静＆花園羽々里ピックアップガチャ」を開催しました。ピックアップガチャでは、紫陽花ドレス衣装のキャラクターが登場します。

■【紫陽花ドレス】好本 静＆花園羽々里ピックアップガチャ開催！

本日6月10日(水)より開催されたピックアップガチャでは紫陽花ドレス衣装の好本 静と花園羽々里が登場します。

★3【紫陽花ドレス】好本 静

★3【紫陽花ドレス】花園羽々里

▼期間限定ピックアップガチャ開催期間

2026年6月10日(水)12:00～6月20日(土)11:59まで

※ガチャの開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

ピックアップされたキャラクターを編成することで、6月11日(木)開催の「紫陽花色のジューンブライド 第2弾」を有利に進めることができるボーナス効果が付与されます。紫陽花ドレス衣装を着たキャラクターの姿をぜひお楽しみください！

■紫陽花色のジューンブライド 第2弾 開催！

6月11日(木)よりイベント「紫陽花色のジューンブライド 第2弾」を開催いたします。当イベントでは、イベントマップで集めたポイントで、ピックアップガチャチケットやイベント限定の★3サポートカードが獲得できるポイントガチャも登場します。繰り返し挑戦して報酬を手に入れよう！

▼イベント開催期間

2026年6月11日(木)12:00～6月18日(木)11:59まで

※イベント開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

▼獲得可能なアイテム

・★3サポートカード「"俺と結婚してくれ"」 最大5枚

・楠莉の薬（★3キャラクター） 最大1つ など

※獲得可能なアイテムはゲーム内よりご確認ください。

■『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』とは

『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』は、アニメ『100カノ』の世界観を再現した簡単＆爽快なパズルゲームです！

作品の魅力を余すことなく詰め込み、ファンはもちろん、どなたでも楽しめる内容となっています。また、ゲームオリジナルのイラストもゲーム公式Xアカウントにて順次公開中です。

〈App Store / Google Play〉

https://hyakkanopuzzle.onelink.me/CuAS/96nwkqli

〈ゲーム公式X〉

https://x.com/hyakkano_puzzle

■TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』とは

中学で失恋100回を達成した愛城恋太郎は、高校でこそ彼女を！と願い訪れた神社で、現れた恋の神様から「高校で出会う運命の人は100人いる」と告げられる。

しかし神様いわく、運命の人と出会った人間は、その相手と愛し合って幸せになれなければ死んでしまうという……。

次々に待ち受ける運命の人との出会い――どうする恋太郎？どうなる100人の彼女！？

〈TVアニメ公式サイト〉

https://hyakkano.com

〈TVアニメ公式X〉

https://x.com/hyakkano_anime

■製品概要

タイトル名 ：君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル

ジャンル ：3マッチパズルゲーム

プラットフォーム：App Store / Google Play

本体価格 ：無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 ：(C)中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会

(C)Poppin Games Japan Co., Ltd. All rights reserved.

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ！」、『ゆるキャン△ ～ぱずるキャンプ～』、「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。