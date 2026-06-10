累計180万部突破の大ヒット異世界ＢＬ！『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』第13巻小冊子ボイス付き特装版発売＆ミニアニメ新作公開！

株式会社双葉社【13巻通常版 書影】【13巻特装版 書影】

2019年12月の第１巻発売以降、巻数、重版を重ねている『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』（著・藤咲もえ）がついにシリーズ累計180万部（紙＋電子）を突破！

6月10日に発売となる第13巻では通常版に加え、大好評のフルボイス小冊子付き特装版を発売いたします。

さらに大人気ミニアニメの新作も公開！ぜひご注目ください。

【あらすじ】

筋金入りの腐男子・合津原琴音はトラックと衝突し、気がつくと異世界にいた。

さらに、目の前に現れた異形のイケメン・凪に「神獣の御子」と呼ばれ、「お前と初夜を迎えられるのをずっと待っていた」と言い放たれてしまう。壁になりたい琴音だがなぜか身体が反応してしまい…!?

強気受けが神獣の溺愛にほだされる異世界BL！

◆フルボイス小冊子付き特装版が発売

ファンの皆様からの熱いご要望にお応えして、2026年6月10日発売の第13巻も通常版に加え、特装版を発売いたします。

今回の特装版は大好評の小冊子付き。ドドンと大ボリュームの32Pです。

しかも！ただの小冊子ではなく、小冊子についている二次元バーコードを読み込むことでセリフを声で聞くことができる「ボイス付き小冊子」です。

＜第13巻描き下ろし小冊子ボイス付き特装版introduction＞

大ヒット異世界ＢＬ、描き下ろし小冊子ボイス付き特装版!!

≪キャスト≫

合津原琴音役：石谷春貴さん

凪役：佐藤拓也さん

瑞獣・白澤によってBLバース体験をした琴音たち。

これで終わりと思っていたが、白澤の好奇心はおさまっていなかったようで、新たなBLバースが琴音と凪を待ち受けていた――!?

【※本編内容は通常版と同じです。】

◆第13巻発売記念新作ミニアニメを３週連続公開

YouTube双葉社公式BLチャンネルにて、6月10日、17日、24日と3週間にわたり、毎週水曜日12時に1話ずつ（全３話）を配信。見応えのある作品に仕上がっております！是非ご覧ください！

【キャスト】

合津原琴音役：石谷春貴さん 凪役：佐藤拓也さん

【YouTube 双葉社公式BLチャンネルURL】

https://youtu.be/7BRL09CN7Fw

◆キャスト写真＆コメント到着！

合津原琴音役：石谷春貴さん凪役：佐藤拓也さん

ボイス付き小冊子、ミニアニメを担当してくださった石谷春貴さん＆佐藤拓也さんからコメントが到着しました！

（写真：左 佐藤拓也さん／右 石谷春貴さん）

～石谷春貴さん（合津原琴音役）～

Q： ご担当いただいたキャラクターについて、または今回のストーリーのご感想などをお願いいたします。

琴音くんは相変わらずでしたね。長い付き合いですが、もうほとんど隠すことはありません。

今回のストーリーというか、設定面の説明は僕も勉強になりました。

この世にはまだまだ知らない世界が広がっているのだなぁと感じましたし、人の創作、想像の熱は留まることを知らないのだなと興味深かったです。

Q：ファンの皆様へ一言いただけますでしょうか。

もう長い付き合いとなりましたこの作品も第13巻ということで、ここまで琴音くんを演じられていること、嬉しく感じます。

知らない世界観を毎回勉強させていただきながらの収録ですが、凪との掛け合いはもはや実家のような安心感です。

巻き込まれる琴音くん、様々なシチュエーション、そしてどこまでも広がる腐男子召喚の世界をお楽しみください。

～佐藤拓也さん（凪役）～

Q： ご担当いただいたキャラクターについて、または今回のストーリーのご感想などをお願いいたします。

バース。。。人間の想像力が無限大であることを凪を通して僕も感じるお話でした。いやはや。日々勉強ですね。

Q：ファンの皆様へ一言いただけますでしょうか。

初めて声に出して表す言葉がたくさんありました。

心してお聞きください。

◆作品概要

『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』

著：藤咲もえ／マージナルコミックス

第１巻～13巻 好評発売中

＜6月10日発売＞

第13巻通常版 定価：847円（税込） ISBN：978-4-575-38248-8

第13巻描き下ろし小冊子ボイス付き特装版 定価：1,375円（税込） ISBN：978-4-575-38249-5

★双葉社BLコミックス公式サイト

https://fr.futabasha.co.jp/special/bl/

★レーベル公式Xアカウント

@futabashaBL

＜第13巻introduction＞

累計180万部突破（紙+電子累計）の大ヒット異世界ＢＬ、「バース」編!!!

凪と琴音の前に現れた万物の知識を持つ瑞獣・白澤。琴音たち御子がいた世界にも興味津々の白澤に、琴音は持ち前のオタク心でつい長々と腐男子知識を披露してしまう。

すると白澤はＢＬバース設定を具現化して――!?

各カップルが体験するバースに腐男子・琴音の心も躍る、第13巻！ 描き下ろしも収録!!

【※本編内容は通常版と同じです。】