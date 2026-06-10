【ヒルトン東京お台場】東京湾の絶景とウェルネスが融合する、心身をほどく“青の特等席”へ　「シースケープ テラス・ダイニング」 7月13日（月） リニューアルオープン

株式会社ホテルマネージメントジャパン

【2026年6月10日】ヒルトン東京お台場（東京都港区台場 総支配人／中里英樹）は、2026年2月より進めている大規模改装の一環として、オールデイダイニング「シースケープ テラス・ダイニング」を2026年7月13日（月）にリニューアルオープンします。

「シースケープ テラス・ダイニング」完成イメージ

ヒルトン東京お台場は、東京駅から約20分というアクセスの良さと、東京湾を望む開放的なロケーションに位置し、レストランのテラスエリアでは、海辺ならではの景色と潮風を感じながらお過ごしいただけます。

今回のリニューアルでは、これまで大切にしてきた「Fresh（新鮮さ）」「Beauty（美しさ）」「Healthy（健康）」「Power（活力）」という食の価値観を継承しながら、新たに「Release（解放）」と「Wellness（ウェルネス）」の要素を融合。海と空の青、レインボーブリッジや東京タワーを望む眺望と調和する明るく洗練された空間で、食事を通じて心身をゆるめる、新しいダイニング体験をお届けします。

■新「シースケープ テラス・ダイニング」について

＜コンセプト＞「私をほどく、青の特等席」

東京湾を望む開放的な空間で、レインボーブリッジや東京タワーの景色と美しく調和する空間へ生まれ変わります。内装は、白やアイボリーを基調にゴールドやシーサイドグリーンをアクセントとして取り入れ、海と空の色彩に調和する明るく上質な空間に刷新。自然と視線が景色へ向かうよう、柔らかな曲線を描く家具を配置し、光と潮風を感じられる空間に仕上げました。東京湾のパノラマが広がるロケーションを生かし、心身をリフレッシュできるレストランへと生まれ変わります。

＜ウェルネスを取り入れた新しいビュッフェ体験＞

ビュッフェでは、身体にやさしい素材を選ぶことだけでなく、目の前に広がる景色、料理を選ぶ楽しさ、美しく盛り付けられた一皿に出会う高揚感までを含めて、ウェルネスの体験と捉えています。関東近郊の有機野菜や豊洲市場直送の鮮魚など、料理長が厳選した素材を使用。発酵食材や栄養価の高い食材を取り入れるほか、グルテンフリー対応メニューも常時提供し、健康志向のお客様にも選びやすいメニュー構成とします。

シグネチャーメニューとなるのは、塩麹で48時間マリネしたローストビーフと、パティシエが手掛ける宝石のような色鮮やかなスイーツコレクション。華やかさと食べ応えを感じられるシースケープならではのビュッフェ体験をお楽しみいただけます。

豊洲市場直送の魚介類 自家製マリネ カラマンシービネグレット関東近郊野菜ローストシースケープ テラス・ダイニングの新たなダブルシグネチャーメニュー

「塩麹で48時間マリネした黒毛和牛もも肉のロースト」

※ランチタイムに提供。ディナータイムは、「国産牛サーロインのローストビーフ」をご提供

和の発酵調味料である塩麹で48時間マリネし、丁寧に焼き上げた黒毛和牛もも肉のロースト。塩麹の働きにより肉の旨味を引き出し、しっとりと柔らかな食感に仕上げています。赤身ならではのコクが口の中に広がります。トリュフソースや英国王室御用達の「マルドン シーソルト」、レフォールクリームなどのコンディメントを添えるほか、ご飯と合わせてローストビーフ丼に、香ばしいパンに挟んでサンドイッチ風にするなど、ビュッフェならではの自由なアレンジでお楽しみいただけます。

「宝石のようなフォトジェニックスイーツ」

パティシエが手がける、見た目にも華やかなデザートをラインナップします。カラフルなマカロンタワーをはじめ、季節のフルーツやエディブルフラワー（食用花）をあしらったケーキやタルトがビュッフェ台を彩ります。

＜レストラン概要＞

店舗名： 「シースケープ テラス・ダイニング」（2階）

開業日：2026年7月13日（月）11：30～ ※6月10日（水）13：00～より予約受付開始

席数：全174席（店内 128席／テラス 46席）※テラス席は春～秋の季節のみオープン

時間：朝食 7：00～10：30／ランチ 11：30～15：00／ティータイム 15：30～17：00 ／ディナー 17：30～21：00

ビュッフェ料金：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16207/table/2044_1_cbfbc2f0354cafb01137bce2e6af1432.jpg?v=202606100252 ]

※0～3歳は無料 ※表示料金はすべて税金・サービス料込み

メニュー詳細・オンライン予約はこちら :https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/7376レストランお問合せ・ご予約はTEL：03-5500-5580（レストラン総合案内）10：00～20：00■リニューアル記念 宿泊プランのご案内

リニューアル後の「シースケープ テラス・ダイニング」での朝食に加え、テイクアウトショップで使える500円チケットが付いた宿泊プランをご用意します。新たな空間で迎える朝食とともに、ホテルのリニューアルルームなどいち早く体験いただけるプランです。

プラン詳細・オンライン予約はこちら :https://www.hiltonodaiba.jp/plans/rooms/7372宿泊お問合せ・ご予約はTEL：03-5500-5500（代表）

※掲載画像はイメージです。実際の内装・メニュー内容は変更となる場合があります。

ヒルトン東京お台場について

ヒルトン東京お台場は、都心からほど近い距離にありながら、空と海に包まれる開放的なロケーションに位置します。スイートルーム18室を含む全453室の客室に備えたプライベートバルコニーからは、東京タワーやレインボーブリッジをはじめ、東京の街並みをパノラマに一望し、非日常のひとときをお過ごしいただけます。館内には、鉄板焼、寿司、天ぷら、会席料理を提供する「さくら」、グリルレストラン「Grillogy BAR & GRILL（グリロジー バー＆グリル）」、中國料理「跳龍門」など、多彩なレストラン＆バーを備えています。さらに、天井高8mの大宴会場をはじめとする22タイプの宴会場と2つのウエディングチャペルを有し、フィットネスセンターを含むスパには、海と空を望む屋外ジェットバスや室内プールも完備しています。

詳細はこちらをご覧ください。

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ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%92%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%B3-%E3%82%AA%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id635150066)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/hhr(https://stories.hilton.com/brands/hilton-hotels)、Facebook(https://www.facebook.com/Hilton/)、X (https://x.com/HiltonHotels/)、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。

株式会社ホテルマネージメントジャパン 会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内27ホテル（総客室数9,051室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は4,036名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年5月現在）

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