「GYDA（ジェイダ）」ヘッドウェア＆アパレルブランド「NEW ERA(R)(ニューエラ）」 とのコラボレーションアイテムを6月12日(金)に予約販売開始
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「GYDA（ジェイダ）」は、ヘッドウェア＆アパレルブランド「NEW ERA(R)（ニューエラ）」とのコラボレーションアイテムを2026年6月12日(金)12時より公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」「SHOPLIST」にて予約販売を開始します。店頭での販売は8月20日(木)を予定しています。
NEW ERA(R)_GYDA
特設ページ：https://s.runway-ch.jp/0610_newera(https://s.runway-ch.jp/0610_newera)
毎シーズン人気を博しているNEW ERA(R)とのコラボレーションアイテムが今季も登場します。
フロントにGYDAオリジナルモチーフの”sacred edge cross”を施したデザインで、型崩れしにくいクラシックなシルエットが特徴の9FORTY(TM)を採用しています。
ブラックとアイボリーのベーシックなカラー展開で、デイリーなスタイリングに取り入れやすいアイテムです。
■商品概要
NEW ERA(R)_GYDA
商品名：GYDA×NEW ERA(R) sacred edge cross CAP
価格 ：6,990円（税込）
カラー：アイボリー/ブラック
サイズ：フリー
■発売について
2026年6月12日(金)よりRUNWAY channel・ZOZOTOWN・SHOPLISTにて先行予約開始
・RUNWAY channel： https://runway-webstore.com/gyda
・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/gyda
・SHOPLIST：https://shop-list.com/women/brand/gyda
2026年8月20日(木)より店舗販売開始を予定しております
・店舗：https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK070
■About New Era(R) ニューエラについて
New Era(R)は米国で1920年に設立された100年を超える歴史を持つスポーツ・ライフスタイルブランドです。
MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、そのルーツはスポーツにありますが数多くのブランド、アーティストとのコラボレーションや、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。
代表的なモデルの59FIFTY(R)をはじめ、多彩なシルエットのヘッドウェアから、アパレル、バッグ、アクセサリーまで多彩なラインナップを展開しています。
■NEW ERA(R)（ニューエラ）オフィシャルサイト/SNS
公式オンラインストア：https://www.neweracap.jp
Instagraｍ : https://www.instagram.com/newerajapan
X：https://x.com/newera_japan
Facebook：https://www.facebook.com/newerajapan
■GYDAブランドコンセプト
【Edge of the era】
好きなスタイルで楽しむ
本気で今を遊ぶ
人を惹きつけるその魅力を解き放つ
一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある
■GYDAオフィシャルサイト/SNS
Official Site ： https://gyda.jp
Web Store ：https://runway-webstore.com/gyda
X : https://twitter.com/GYDA_com
Instagram ： https://www.instagram.com/gydajp
Tiktok：https://www.tiktok.com/@gyda_official