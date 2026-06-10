COMMOSUS・COZUCHI、両社代表が相互顧問就任

株式会社 SOCIAL COMMON CAPITAL

株式会社SOCIAL COMMON CAPITAL（本社：東京都港区 / 代表取締役：大畑 広太）のグループ会社で「COMMOSUS（https://commosus.jp/）」を運営する株式会社コモサス（本社：東京都港区／代表取締役：加藤 義隆）は、COZUCHI（https://cozuchi.com/ja/）を運営するLAETOLI株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：武藤 弥）の顧問に就任しました。また、LAETOLI株式会社の武藤 弥が株式会社コモサスの顧問に就任したことをお知らせいたします。

これまでも株式会社TRIADを含めた3社間の提携関係を通じて、各社間のノウハウ共有や商品組成、各種キャンペーンの実施等により、事業の強化を図ってまいりました。このたび、両社代表が相互の会社に顧問として就任することにより、相互の事業体制のさらなる強化および意思決定の高度化・効率化を図るとともに、投資家の皆様に対する商品設計や情報提供の質の向上を目指してまいります。

なお、本取り組みは主として広報・ブランディング領域における助言を目的としたものであり、各社の投資判断、商品審査、個別案件の意思決定等には関与せず、両社は引き続き、それぞれ独立した経営体制のもと、適切な情報管理および利益相反の防止に努めます。

今後も、各社の強みを活かした連携を通じて、より多くの投資家の皆様に安心してご利用いただけるサービスの提供と、業界全体の健全な発展に貢献してまいります。

LAETOLI株式会社

代表取締役：武藤 弥

資本金：1億円

所在地：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OM-SQUARE4階

事業内容：不動産事業／不動産特定共同事業

URL：https://laetoli.jp/

URL：https://cozuchi.com

株式会社SOCIAL COMMON CAPITAL

代表取締役：大畑 広太

資本金：8,600万円

所在地：東京都港区北青山2-7-22 3F

事業内容：グループの経営支援及び経営管理

URL：https://scc.inc

株式会社コモサス

代表取締役：加藤 義隆

資本金：1億円

株主：株式会社SOCIAL COMMON CAPITAL（100%出資）

所在地：東京都港区北青山2-7-22 3F

事業内容：融資型（貸付型）クラウドファンディングにおける募集及び私募の取り扱い業務（第二種金融商品取引業）

登録／加入協会：第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2973号、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

URL：https://commosus.jp/

株式会社コモサスバンク

代表取締役：滝 雄人

資本金：9,900万円

株主：株式会社SOCIAL COMMON CAPITAL（100%出資）

所在地：東京都港区北青山2-7-22 3F

事業内容：貸金業

登録／加入協会：東京都知事(2)第31876号／日本貸金業協会第006206号

URL：https://financing.commosus.jp/