【焼肉きんぐ】7月9日(木)から「ハワイフェア」を初開催！22店舗で本日より先行販売

株式会社物語コーポレーション

全国で368店舗を展開する『焼肉きんぐ』は、2026年7月9日(木)より期間限定で、「ハワイフェア」を初開催します。開催に先立ち、下記の店舗にて「ハワイフェア」の先行販売を2026年6月10日(水)より開始します。

期間限定「ハワイフェア」について

「ハワイフェア」は、今回初めて開催する、夏のハワイ気分を味わえるフェアです。「厚切りポークステーキ ～ハワイアンBBQソース～ 」、「【KING'S HAWAIIAN】自由にはさんで！焼肉きんぐスライダー」、「石焼チーズロコモコ」など、”ハワイといえば！”なワクワクする商品を期間限定でお楽しみいただけます。この機会にぜひご賞味ください。

・販売期間：2026年7月9日(木)～9月中旬予定

・販売店舗：『焼肉きんぐ』全店

先行販売について

・先行店販売期間：2026年6月10日(水)から

・先行販売店(22店舗)：

【山形】米沢店【福島】福島泉店【栃木】小山店、大田原店【埼玉】蒲生店、【千葉】新鎌ヶ谷店、柏豊四季店、船橋夏見台店【東京】板橋前野町店、中目黒店、羽村店【石川】御経塚店【福井】鯖江店【愛知】曙店、津島店【滋賀】長浜店【京都】京都桃山店【大阪】大東店、【愛媛】今治店【福岡】福岡清水店【佐賀】佐賀日の出店【長崎】諫早貝津町店

※店舗により販売終了期間は異なります

期間限定「ハワイフェア」メニュー一覧

厚切りポークステーキ ～ハワイアンBBQソース～ (690円/税込759円)

厚切りポークステーキ ～ハワイアンBBQソース～ (690円/税込759円)

フルーティーなBBQソースがやみつき！大きなお肉で食べ応えも十分です。

【KING'S HAWAIIAN】自由にはさんで！焼肉きんぐスライダー (390円/税込429円)

【KING'S HAWAIIAN】自由にはさんで！焼肉きんぐスライダー (390円/税込429円)

ほんのり甘いパンが色々な具材、メニューに合います。好きな具材をはさんで、あなただけのオリジナルスライダーをお召し上がりください。

※画像は「炙りバラカルビ」をサンドしています

石焼チーズロコモコ (690円/税込759円)

石焼チーズロコモコ (690円/税込759円)

濃厚デミソースとチーズのかかったロコモコを石鍋で『焼肉きんぐ』風にしました。

【MINATO Hawaii】ガーリックシュリンプ (490円/税込539円)

【MINATO Hawaii】ガーリックシュリンプ (490円/税込539円)

お食事にもおつまみにもなる、ガーリックソースのパンチが効いた逸品です。

【フラ印マウイチップス】フライドポテト ～ハワイアンサワークリーム味～ (390円/税込429円)

【フラ印マウイチップス】フライドポテト ～ハワイアンサワークリーム味～ (390円/税込429円)

サワークリームの程よい酸味とオニオンの旨味で人気のフラ印マウイチップス監修のフライドポテトです。お替わり必須の商品です。

【THE MALASADA TOKYO】マラサダ ～クリーム～ (290円/税込319円)

【THE MALASADA TOKYO】マラサダ ～クリーム～ (290円/税込319円)

人気店監修の、もちもちなのに軽めの生地、たっぷりのクリームを詰め込んだマラサダです。

詳しくはこちら： https://www.yakiniku-king.jp/menu_all/season/2606_hawaii/

※期間限定のメニューは、「きんぐコース」と「プレミアムコース」、単品でのご注文が可能です

※一部店舗にて商品内容及び価格が異なる場合がございます

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます

『焼肉きんぐ』アプリについて

ダウンロード：



＜App Store＞https://apple.co/2zOjbsK

＜Google Play＞https://bit.ly/2XsY1c

『焼肉きんぐ』について



テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店です。タッチパネルを使ってご注文いただくと、すべてのお料理をテーブルまでお運びします。通常のバイキングやビュッフェ形式とは違い、お客さまがお食事中に席を立つことなく、ゆっくりとお過ごしいただけます。食べ放題には「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」の3つのコースをご用意しております。幼児、小学生、シニア(60歳以上)の方へのお得な割引サービスもあり、ファミリーを中心に幅広い層のお客さまに選ばれています。「きんぐコース」からご注文いただける「五大名物」には、牛一頭から500g程しか取れない希少部位を使用した「きんぐカルビ」など、お値打ち商品をラインアップしています。他にも、選りすぐりの食材と肉のカット方法やたれなど細部までこだわり、食べ放題業態ではくくれないクオリティを実現しています。どのコースもお肉だけでなく、キムチやサラダなどの逸品料理やお食事メニュー、デザートも食べ放題としてお召し上がりいただけるため、ご家族やご友人同士、お祝いごとなどの幅広いシーンでお楽しみいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.yakiniku-king.jp/shop/)をご覧ください

■焼肉きんぐWEBページ：https://www.yakiniku-king.jp/

■焼肉きんぐ公式X：https://twitter.com/yakiniku_king_

■焼肉きんぐ公式Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku_king_official/

■焼肉きんぐ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yakiniku_king_official

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/和牛焼肉 NIKUGEN/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内802店舗(うち直営543店舗、FC259店舗)、海外112店舗(2026年5月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/