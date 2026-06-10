世界売上No.1*の窓拭きロボット「WINBOT」シリーズよりコンパクトモデルの『WINBOT mini 2』が登場

エコバックスジャパン株式会社

研究開発から製造、販売までを一貫して行い、家庭用ロボットをグローバルに展開する総合メーカー、エコバックスジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、社長：梅田永智）は、窓拭きロボット「WINBOT」シリーズの最新モデル「WINBOT mini 2（ウィンボット・ミニ・ツー）」を2026年6月10日（水）より発売いたします。

「WINBOT mini 2」は、「はじめてのWINBOT、迷わずこの一択」をコンセプトに開発いたしました。窓拭きロボットを初めて導入する際の「落下の不安」「清掃力への疑問」「窓の形状・サイズへの対応」といった導入時の不安を解消した、誰もが安心して使える最新モデルです。

*International Data Corporation（IDC）のデータに基づく表現です。IDCの「Cleaning Robot Tracker（2025年第3四半期）」によると、エコバックスは2023年から2025年第3四半期までの出荷台数において第1位にランクインしました。

自社開発のコンパクトファンを搭載し、前モデルのWINBOT MINIと同サイズとなる一辺215mm・厚さ55mmのコンパクトボディを実現しました。窓ガラス面と格子の間の狭いスペースや、傾斜のある窓などにも柔軟に対応します。清掃性能面では、ガラス面への吸着力を前モデルの7,500Paから8,000Paへと強化しました。前モデル同様、進行方向へ先回りして水を霧化する「双方向超音波ミスト噴霧システム」を搭載しています。四隅に設けた新開発コーナーブラシは窓枠からわずか1mm*1の距離までアプローチする「超近接清掃（エッジ部分のカバー率は最大約90%）」を実現し、拭き残しの不安を低減しています。

また、最新のAIアルゴリズム「WIN-SLAM 4.0」を採用し、効率的なルート計画と優れた障害物回避を実現いたしました。さらに、高所での稼働時にも落下への不安を軽減しながら安心して使用できるよう、ハードウェア、ソフトウェア、さらには損害補償*2までを包括した「10の安心保護システム」を構築しています。

「WINBOT mini 2」は、窓拭きロボットを初めて使用する方でも使いやすい設計を追求したモデルです。エコバックスは今後も、多様な窓の形状や狭いスペースにも柔軟に対応し、現代の住環境に寄り添った、より緻密でスマートな自動窓清掃を提供してまいります。

■発売概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17926/table/162_1_272045d1df2252c19da6c903c2de8a46.jpg?v=202606101151 ]

■主な特徴

1．一辺215mm、厚さ55mmのコンパクト設計

自社開発のコンパクトファンを採用し、WINBOT MINIと同等サイズのコンパクトな形状を実現しました。パワフルな清掃力を維持したまま本体の大幅な小型化に成功しており、薄型・小型設計のため、使用しない際もお部屋のわずかな隙間に収まりやすい仕様です。

2．狭いガラス面から傾斜窓まで柔軟にフィットする優れた適応力

小型化された本体を活かし、従来の大型機器では進入が難しかった狭い隙間やガラス面にもスムーズに対応いたします。フレームレス窓や床から天井までの大型窓をはじめ、チルト（傾斜）窓など、現代住宅に見られる複雑な窓の構造でも安定した走行が可能です。

3．窓枠1mmまでアプローチする新開発コーナーブラシによる「超近接清掃」

四隅すべてに、高密度フェルト素材のコーナーブラシを新たに搭載いたしました。極薄のサイドウィング設計により、エッジ付近では最大84RPMで回転しながら窓枠からわずか1mm*１の距離までアプローチします。これにより、最大約90％の高いエッジカバー率を達成し、四隅の拭き残しを抑えます。

4．「双方向超音波ミスト」と「14Nの加圧」による優れた清掃性能

ロボットの進行方向に応じて左右から先回りし、粒径約10µmの超微細ミストを高周波振動で噴霧するシステムを搭載いたしました。さらに、14N（ニュートン）の強力な下向きの圧力をかけながら走行することで頑固な汚れを浮かせ、最大15gの保水力と保水率最大400％を備えた超極細繊維を採用した多孔質構造パッドで拭き取ります。

5．機体設計からアフターサービスで含めた「10の安心保護システム」

高所での稼働時にも落下の不安なく作業を任せられるよう、多層的な保護システムを構築いたしました。強化された8,000Paの吸着力、万か一の停電時でも約30分間吸着を維持する電源オフ保護、1,600N耐荷重の安全ロープなどのハード面に加え、0.02秒で反応する高速エッジ検知や0.04秒以内で作動する自動気圧補正などのソフト面を完備。さらに日本国内対象の損害保険補償*2があらかじめ付帯しています。

6．最新AIアルゴリズム「WIN-SLAM 4.0」によるスマートな自動清掃

最新のAIアルゴリズム「WIN-SLAM 4.0」を搭載し、窓のサイズを正確に検知して最も効率的な往復ルートを自動で計画いたします。リアルタイムで障害物や動作停止（スタック）リスクの回避、フレーム検知と気圧センサーの連携による滑らかな走行に加え、日常の汚れを短時間で落とす「高速清掃」や「徹底的な清掃」など、用途に応じた多彩なカスタム清掃モードを選択できます。

■製品仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17926/table/162_2_1096bb0ea83d62bfec73f0202b8a5561.jpg?v=202606101151 ]

*1各性能数値はすべて自社ラボでの特定条件下における試験結果であり、実際のご使用時と効果が異なる場合があります。

*2限度額や申請条件あり

■主な販売チャンネル

下記のEC サイトなどで販売します。

・楽天市場 エコバックスジャパン 公式店：

https://item.rakuten.co.jp/store-ecovacs-japan/wg853-15/

・Yahoo!ショッピング エコバックスジャパン公式店：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ecovacsjapan/wg853-15.html

・Amazon エコバックスジャパン公式ストア：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVDKNGQB

・エコバックスジャパン 公式オンラインストア：

https://www.ecovacs.com/jp/winbot-window-cleaning-robot/winbot-mini2

《エコバックスについて》

エコバックスは、世界180か国、3,800万以上の世帯でご愛用いただいているサービスロボット製品を製造・販売するグローバル企業です。 床用ロボット掃除機以外にも、窓用ロボット掃除機、ロボット空気清浄機などを開発しており、エコバックスの代表的な製品であるDEEBOT Xシリーズは世界で累計310万台の売り上げを達成しております。2026年3月で28周年を迎えるエコバックスでは、「Robotics for All」というビジョンのもと、ロボットがより多くの人や地域社会に貢献することを目指しています。今後も技術開発を通じてサービスロボット業界を牽引するとともに、これまで培ってきた信頼と実績を基に、多様化するライフスタイルやニーズに応える製品の研究・開発を進めてまいります。また、この度新しく掲げたブランドコンセプト「Created for Ease（もっと気楽な日常）」。本コンセプトは、ユーザーニーズに寄り添った製品体験を通じて、スマートリビングをより身近にする考え方を示しています。私たちは床掃除に限らず、住環境全体における課題解決を見据え、誰もが自然にロボットを活用できる社会を目指しています。