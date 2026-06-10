【7月2日開催】社長がいないと会社が回らない理由とは？「5方良し経営セミナー」開催

■概要

株式会社ルミッション

本セミナーでは、多くの経営者が抱える

「自分がいないと会社が止まる」

「社員に任せたいが任せられない」

「事業を拡大したいのに自分がボトルネックになっている」

といった課題を整理し、社長依存から脱却する“分身経営設計”について解説します。

多くの企業では、営業・採用・組織運営・顧客対応・経営判断などが社長個人に集中しており、会社が成長するほど社長の負担も増加しています。

その結果、

・社長しか判断できない

・社員が育たない

・組織の成長が止まる

・新規事業に時間が使えない

・会社が拡大できない

といった状態が発生します。

その背景には、「社長の判断基準が共有されていない」という共通課題があります。

本セミナーでは、

・社長依存が起きる本当の原因

・会社が社長依存になる構造

・判断基準を共有する方法

・社員が判断できる仕組み

・社長が未来の仕事に集中する方法

など、会社が自走するための経営設計を体系的にお伝えします。

また、当社が提唱する「5方良し経営」の視点から、会社・従業員・顧客・世間・次世代の5つを同時に良くする経営の考え方を具体的に解説します。

■開催概要

開催日：2026年7月2日（木）13～15時

開催形式：オンライン開催

対象：中小企業・成長企業の経営者、役員

参加費：無料

▼セミナー申込はこちら

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/

▼公式サイト

https://lumission.world/jp/

▼5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

■なぜ今、「社長依存の会社」は成長できないのか

多くの企業では、

「社長しか営業できない」

「重要な判断が全て社長に集中している」

「社員が自分で決められない」

といった課題が発生しています。

特に企業が成長するタイミングでは、社員数・顧客数・案件数が増えるほど、

社長への依存度も高まりやすくなります。

その結果、

・判断スピードが落ちる

・社員の主体性がなくなる

・社長が疲弊する

といった悪循環に陥ります。

当社では、これらの問題の本質は「人材不足」ではなく

「判断基準の共有不足」にあると考えています。

そのため、本セミナーでは単なる権限委譲ではなく、

「社長の考え方を組織に共有する仕組みづくり」をテーマに開催します。

■セミナー内容（一部）

・社長依存が起きる構造の正体

・なぜ社員が判断できないのか

・社長の頭の中を言語化する方法

・判断基準の共有方法

・権限委譲の進め方

・組織が自走する仕組み

・5方良し経営の実践方法

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■「社長の分身」という支援サービスとの関係

当社では、社長依存から脱却する仕組みづくりを支援するサービスとして

「社長の分身」を提供しています。

経営者の頭の中にある判断基準や価値観を言語化し、

組織で共有できる形に変換することで、社長がいなくても回る経営体制を支援します。

▼社長の分身（無料登録）

https://lp.lumission.world/

■このような方におすすめ

・社長依存から脱却したい

・社員にもっと任せたい

・組織を自走させたい

・会社を次のステージに成長させたい

・自分がいなくても回る会社を作りたい

中小企業経営者・経営幹部の方におすすめの内容です。

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact