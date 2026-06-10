【7月2日開催】社長がいないと会社が回らない理由とは？「5方良し経営セミナー」開催
■概要
本セミナーでは、多くの経営者が抱える
「自分がいないと会社が止まる」
「社員に任せたいが任せられない」
「事業を拡大したいのに自分がボトルネックになっている」
といった課題を整理し、社長依存から脱却する“分身経営設計”について解説します。
多くの企業では、営業・採用・組織運営・顧客対応・経営判断などが社長個人に集中しており、会社が成長するほど社長の負担も増加しています。
その結果、
・社長しか判断できない
・社員が育たない
・組織の成長が止まる
・新規事業に時間が使えない
・会社が拡大できない
といった状態が発生します。
その背景には、「社長の判断基準が共有されていない」という共通課題があります。
本セミナーでは、
・社長依存が起きる本当の原因
・会社が社長依存になる構造
・判断基準を共有する方法
・社員が判断できる仕組み
・社長が未来の仕事に集中する方法
など、会社が自走するための経営設計を体系的にお伝えします。
また、当社が提唱する「5方良し経営」の視点から、会社・従業員・顧客・世間・次世代の5つを同時に良くする経営の考え方を具体的に解説します。
■開催概要
開催日：2026年7月2日（木）13～15時
開催形式：オンライン開催
対象：中小企業・成長企業の経営者、役員
参加費：無料
▼セミナー申込はこちら
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
▼公式サイト
https://lumission.world/jp/
▼5方良し経営メディア
https://lumission.world/jp/media/
■なぜ今、「社長依存の会社」は成長できないのか
多くの企業では、
「社長しか営業できない」
「重要な判断が全て社長に集中している」
「社員が自分で決められない」
といった課題が発生しています。
特に企業が成長するタイミングでは、社員数・顧客数・案件数が増えるほど、
社長への依存度も高まりやすくなります。
その結果、
・判断スピードが落ちる
・社員の主体性がなくなる
・社長が疲弊する
といった悪循環に陥ります。
当社では、これらの問題の本質は「人材不足」ではなく
「判断基準の共有不足」にあると考えています。
そのため、本セミナーでは単なる権限委譲ではなく、
「社長の考え方を組織に共有する仕組みづくり」をテーマに開催します。
■セミナー内容（一部）
・社長依存が起きる構造の正体
・なぜ社員が判断できないのか
・社長の頭の中を言語化する方法
・判断基準の共有方法
・権限委譲の進め方
・組織が自走する仕組み
・5方良し経営の実践方法
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■「社長の分身」という支援サービスとの関係
当社では、社長依存から脱却する仕組みづくりを支援するサービスとして
「社長の分身」を提供しています。
経営者の頭の中にある判断基準や価値観を言語化し、
組織で共有できる形に変換することで、社長がいなくても回る経営体制を支援します。
▼社長の分身（無料登録）
https://lp.lumission.world/
■このような方におすすめ
・社長依存から脱却したい
・社員にもっと任せたい
・組織を自走させたい
・会社を次のステージに成長させたい
・自分がいなくても回る会社を作りたい
中小企業経営者・経営幹部の方におすすめの内容です。
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact