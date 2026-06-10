煙と閃光が炸裂！撃って楽しい、見て楽しい！『スモークトレーサーPRO X』2026年6月17日発売！Bluetoothでスマホ連動、各種設定可能な最新ミリタリーデバイスをその手に！

LayLax × ESHOOTER（イーシューター）のコラボトレーサー！

有限会社ライラクス“光る” だけじゃない！魅せる楽しさを追求した次世代スモークトレーサー

エアソフトガン人気の高まりとともに、夜戦やインドアのミリタリーフィールドで必須装備となりつつあるトレーサー。しかし、これまでの製品はただ発光するだけのものが主流でした。

「もっとリアルに、もっと自分好みに射撃を演出したい」そんなサバゲー愛好家やミリタリーファンの熱いこだわりに応えるため、LayLax × ESHOOTERの強力タッグによる高機能スモークトレーサーがついに登場！

専用アプリと連携することで、発光カラーやスモーク量、バースト時の発光間隔まで自由自在。実用性とエンターテインメント性を極限まで高めた、まさに次世代のシューティングギアです。

発売予定日： 2026年6月17日

商品名： スモークトレーサーPRO X

価格： 15,800円（税抜）

射撃の常識を覆す！暗闇を切り裂く光と煙が未体験のクオリティ

「夜戦やインドアフィールドで、自分の弾道をもっと鮮明に捉えたい」「マズルフラッシュの迫力をリアルに再現したい」そんなトイガンユーザーの悩みを一挙に解決するのが、この『スモークトレーサーPRO X』です。

従来の「蓄光弾を発光させる」という単一の機能を超え、本製品は煙（スモーク）と閃光（マズルフラッシュ）、トレーサー機能を同時に制御。発射の瞬間に立ち上るリアルな煙とまばゆい光が、これまでにない圧倒的な臨場感を演出します。

サバゲー初心者からこだわりの強いミリタリーファンまで、撃つ楽しさはもちろん、周囲を魅せる楽しさまで全方位で満足させる問題解決型のアプローチが、あなたのミリタリーライフを劇的に変えます。

スマホで直感カスタム。弾速計も搭載した実用派スモークトレーサー

本製品の強みは、スマートフォンやタブレットとのBluetooth連携機能です。

専用アプリを使用することで、発光カラーや光量、ビーム長、さらにはスモークの噴出量までを直感的に微調整可能。

自分だけのオリジナルな射撃演出を瞬時に構築できます。

さらに、本体内部には高精度な弾速計（クロノグラフ）を搭載し、発射されたBB弾の初速やサイクルをリアルタイムで測定、アプリ上で数値やグラフとして視覚的に管理できます。

ハンドガンからライフルまで、エアソフトガン全般の管理がこれ一台で完結！！

トレーサモードマズルフラッシュモード全モード

スモークトレーサーPRO X【仕様】

サイズ： 全長 約150mm ／ 直径 約38mm

重量： 約180g

適正使用温度： -20℃～60℃

バッテリー容量： 740mAh

連続使用時間： 約6時間（最大）

待機時間： 約90日（最大・電源OFF時）

対応機種： 14mm逆ネジ ／ 11mm正ネジ仕様の各種エアソフトガン

タフな環境を戦い抜くIP64防塵滴仕様！

砂埃や突然の雨、水滴にも強い「IP64相当の防塵滴仕様」となっており、過酷なアウトドアフィールドでも安定して作動します。

バッテリー残量が低下した際には「低電圧警告機能」が自動で通知するため、ゲーム中の突然の電源落ちに悩まされる心配もありません。

14mm逆ネジおよび11mm正ネジに対応し、グロックやハイキャパなどのハンドガンから、本格的なアサルトライフルまで幅広いエアソフトガンに装着可能です。

周囲の目を釘付けに！ダイナミックレインボーモード！

※画像はイメージです。 実際には最短0.5秒ごとにフラッシュカラーが切り替わります。

発光カラーが自動で変化し続ける「ダイナミックレインボーモード」は、フィールドで周囲の目を釘付けにすること間違いなし。

『スモークトレーサーPRO X』は、あなたのエアソフトガンをただの玩具から、究極の演出ギアへと昇華させる唯一無二のアイテムです。これまでにない光と煙のコンビネーション、そしてアプリによる徹底的なセッティング管理をいち早く体感してください。

今すぐ予約して最新のシューティング演出を体感！

バトルの緊迫感を最高潮に高める至高のミリタリーデバイスを、ぜひあなたの相棒に。

（LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/products/4580887533168）

※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■公式アカウント

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