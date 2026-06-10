三重県菰野町は、「広報こもの」令和8年６月号を発行しました。







今号の巻頭特集では、町民の皆様の生活に直結する「粗大廃棄物の取り扱い変更」について詳しく解説しているほか、地域の新体制となる区長の紹介、町の活気あふれる様子を切り取ったフォトニュースなど、今月も盛りだくさんの内容でお届けします。

特集：粗大廃棄物の取り扱いが変わります

菰野町では、循環型社会の形成と適正なごみ処理をさらに推進するため、粗大廃棄物の処分に関する新しいルールを導入し、従来の取り扱いを変更いたします。

リユース（再使用）の選択肢を提示：ただ「ごみ」として廃棄するのではなく、まだ使用可能なものであれば、リユースプラットフォーム「おいくら」などを活用し、売却・再利用を検討してもらう仕組みづくりを進めます。

排出ルールの明確化と変更：粗大ごみとして出す際の手続きや、収集日・搬出方法、対象となる品目の分類をより分かりやすく改定し、町民へ正しい分別の徹底を呼びかけます。

適正処理と減量の推進：町内で発生する粗大ごみの総量を減らし、資源の有効活用とごみ処理にかかる環境負荷の低減を町民全体で目指します。

フォトニュース！

4月から5月にかけての町の取り組みを紹介するフォトニュースでは、

・マコモの田植えの開催

・水防訓練の実施

・サッカー祭りの様子

などを写真とともに掲載しています。

その他の主な掲載内容

・区長の顔ぶれ

・町内イベント情報

・町政・地域の動き など

町内で行われたイベントや日々の動き、さらに「令和7年度スポーツ協会後期成績」など、菰野町の活気ある一瞬を写真とともに振り返ります。

広報こもの6月号は、町内各所や公式ホームページで閲覧可能です。

WEB版 広報こもの令和8年6月号（NO.790）

広報紙配信アプリ「マチイロ」

広報紙配信サイト「マイ広報紙」

【問い合わせ】

菰野町 企画情報課

住所： 〒510-1292 三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地

TEL： 059-391-1105

FAX： 059-391-1188