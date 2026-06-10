宇都宮から「未来への一歩」を。健康管理教室walk on（株式会社walks）が、「ショッピングモール ベルモール とつくる みんなのミライproject」への参画を決定

株式会社 walks

株式会社walks（本社：東京都新宿区、代表取締役：平野太一）が栃木県宇都宮市にて運営する「健康管理教室 walk on」は、2026年6月21日（日）にミナテラスとちぎ（宇都宮市）で開催される「ショッピングモール ベルモール とつくる みんなのミライproject」に、スポンサーおよび出店事業者として参画することをお知らせいたします。

【ショッピングモール ベルモール とつくる みんなのミライproject 概要】

ショッピングモール ベルモール とつくる みんなのミライproject

本イベントは、乳幼児から高齢者まで幅広い世代が集い、「体験」を通じて交流を深める多世代交流型イベントです。

第1回開催時には来場者満足度94.6％を記録し、第2回となる今回は規模をさらに拡大。25を超える地域事業者・企業・団体が参加し、子どもから高齢者まで楽しめる体験型コンテンツを提供いたします。

また、本イベントでは「楽しさの循環」をテーマに掲げ、イベント収益の一部を難病を抱える子どもたちへ思い出づくりの機会を提供する支援団体へ寄付いたします。

地域の皆さまが楽しみながら参加できるイベントであると同時に、その体験が誰かの笑顔や未来につながる仕組みづくりを目指しています。

現在、ショッピングモール ベルモール(https://www.bellmall.co.jp/)様をはじめ、ベル・フィットネス(https://www.bell-fitness.jp/)、NOVEL HOUSE(https://kawai-kentiku.com/)、大関種苗園(https://ozeki-seed.co.jp/)、雷光産業(https://raikou.jp/)、結婚相談所Amazing Day(https://amazing-day.jp/)、健康管理教室walk on(https://walkonclass.com/)（順不同）など地域を代表する企業・事業者の皆様にご協賛いただいております。

【みんなのミライprojectの想い】

幸せの循環を作り持続可能な社会を作るプロジェクト

みんなのミライprojectは、「想いがヒトを動かし、ヒトが街のミライを変える」という理念のもと誕生しました。

感動に目を輝かせる子どもたち。

新たな挑戦に胸を躍らせる高齢者の方々。

私たちは、すべての世代が未来への希望を持ち、自分らしく輝ける社会の実現を目指しています。

本プロジェクトが大切にしているのは、楽しさや感動が次の誰かの幸せにつながる「幸せの循環」です。

参加者がイベントを楽しむことで生まれたエネルギーが、未来を担う子どもたちへの支援や地域社会への貢献へとつながっていきます。

また、デジタル化が進む時代だからこそ、人と人が直接顔を合わせ、心を通わせるリアルな交流を大切にしています。

人と人とのつながりが孤立を解消し、地域コミュニティを活性化させ、温かい街づくりにつながると考えています。

さらに、スポーツや健康づくりを通じて地域に誇りと一体感を生み出し、街全体を元気にするとともに、経験と知恵を持つシニア世代が活躍できる機会を創出することで、超高齢社会における新たな希望となる地域づくりを目指しています。

【シニア活躍推進への取り組み】

今回は新たな取り組みとして、シルバー人材の皆様にもイベント運営へご参加いただく予定です。

少子高齢化や人手不足が進む日本において、高齢者が経験や知識を活かしながら社会とつながり続けることは、地域社会にとって重要なテーマの一つです。

みんなのミライprojectでは、単なるイベント開催にとどまらず、高齢者が活躍できる機会を創出し、多世代が支え合う持続可能な地域社会づくりを推進してまいります。

【健康管理教室 walk on 出店内容】

健康管理教室 walk on(https://walkonclass.com/)では、「疲れを取る」をテーマにした健康ブースを出展いたします。

・リカバリー（疲労回復）エクササイズ体験

・健康グッズの体験および実演

・日常生活で実践できるセルフケアの紹介

子育て世代の方々、働く世代の方々、そして地域を支えてきた高齢者の皆様まで、それぞれの生活の中で蓄積する疲労に着目し、明日からより元気に歩み続けるための健康づくりをサポートいたします。

【健康と交流で未来をつくる 】

肩こり予防のストレッチを行う様子

超高齢社会を迎える日本において、高齢者が健康を維持しながら活躍できる環境づくりと、未来を担う子どもたちを支える取り組みは、これからの地域社会に欠かせないものだと考えています。

みんなのミライprojectは、子どもから高齢者までが世代を超えて交流し、楽しみながら地域とのつながりを深められるイベントです。また、その楽しさが難病を抱える子どもたちへの支援につながる「幸せの循環」も大切にしています。

健康管理教室 walk onとしても、「健康で、自分の人生を歩み続けられる身体づくり」を理念に、健康・交流・社会貢献を通じて、誰もが輝ける地域社会の実現に貢献してまいります。

株式会社walks 代表取締役 平野太一

【イベント概要】

株式会社walksが運営する健康管理教室walk on 平野太一

イベント名：ショッピングモール ベルモール とつくる みんなのミライproject(https://www.instagram.com/minnanomirai_project?igsh=eXd6NzFhcnFoYjhw)

日時：2026年6月21日（日）10:00～16:00

会場：ミナテラスとちぎ

栃木県宇都宮市インターパーク6-2-1

主催：ベルモール株式会社

協賛：ノベルハウス株式会社、雷光産業株式会社、有限会社大関種苗園、結婚相談所Amazing Day 株式会社walks

運営：みんなのミライproject実行委員会

お問い合わせ先：E-mail：info@walksinc.com

宇都宮市でショッピングモール ベルモールが主催するプロジェクト