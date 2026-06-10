【THEフィッシング】執念で掴んだ衝撃の大型！カリスマが魅せる山陰エギング／6月13日(土)放送
山田ヒロヒト（やまだ ひろひと）、アオリイカ (C)テレビ大阪
【番組名】「THEフィッシング」
執念で掴んだ衝撃の大型！
カリスマが魅せる山陰エギング
【放送日時】2026年6月13日(土)夕方5：30～6：00
テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット
＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞
【出演者】
山田ヒロヒト（やまだ ひろひと）
【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/
執念で掴んだ衝撃の大型！カリスマが魅せる山陰エギング
「ここは春の大型アオリイカ、2キロや３キロと出会える、すごく期待のエリアですね。」
磯に立ち、海を見つめながら男はそう言った。彼の名は、“ヤマラッピ”こと山田ヒロヒト。長きに渡りエギング界の第一線を走り続けるカリスマアングラーだ。
山田 (C)テレビ大阪
５月中旬、今回カリスマが選んだ舞台は山口県の北部。この場所でいかに大型アオリイカにアプローチしていくのか？
(C)テレビ大阪
まず山田が入ったのは目の前に藻場が広がるゴロタ場。この時期、産卵を意識したアオリイカは浅場の藻場に接岸してくる。その為、藻があるかないかがポイント選びの一つになると山田は言う。
山田 (C)テレビ大阪
そして、精度の高いキャストで藻の隙間をテンポよく探っていく。しかし、反応は無い。
次にやってきたのは、目の前に藻が広がっている地磯。藻に絡まないよう沖にキャストし、丁寧に探っていくと…
山田 (C)テレビ大阪
ヒット！ゆっくりと水面に上げてからイカを寄せてくる。
アオリイカ (C)テレビ大阪
釣り上げたのはおよそ１キロのアオリイカ。
「いい感じ。（このエリアでは）かわいいサイズですね。」と山田。
山田 (C)テレビ大阪
そして、「潮が払い出してる、今チャンスですね」と、さらなる大物を目指し、キャストを続ける。この勢いに乗るかと思いきや、その後予想外の強風と気難しいイカに惑わされ、追い詰められていく山田。それでもゴロタ場、地磯、沖磯と、いろいろなポイントを巡りながらひたすら大物を狙い続ける。
山田 (C)テレビ大阪
執念の先に掴んだのは…果たして？
山田、アオリイカ (C)テレビ大阪
カリスマが見せる山陰エリアのエギング。
どうぞお楽しみに！