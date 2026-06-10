【THEフィッシング】執念で掴んだ衝撃の大型！カリスマが魅せる山陰エギング／6月13日(土)放送

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テレビ大阪株式会社

山田ヒロヒト（やまだ　ひろひと）、アオリイカ　(C)テレビ大阪


【番組名】「THEフィッシング」


執念で掴んだ衝撃の大型！


カリスマが魅せる山陰エギング


【放送日時】2026年6月13日(土)夕方5：30～6：00


テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット


＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞


【出演者】


山田ヒロヒト（やまだ　ひろひと）


【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/





執念で掴んだ衝撃の大型！カリスマが魅せる山陰エギング


「ここは春の大型アオリイカ、2キロや３キロと出会える、すごく期待のエリアですね。」


磯に立ち、海を見つめながら男はそう言った。彼の名は、“ヤマラッピ”こと山田ヒロヒト。長きに渡りエギング界の第一線を走り続けるカリスマアングラーだ。



山田　(C)テレビ大阪

５月中旬、今回カリスマが選んだ舞台は山口県の北部。この場所でいかに大型アオリイカにアプローチしていくのか？



(C)テレビ大阪

まず山田が入ったのは目の前に藻場が広がるゴロタ場。この時期、産卵を意識したアオリイカは浅場の藻場に接岸してくる。その為、藻があるかないかがポイント選びの一つになると山田は言う。



山田　(C)テレビ大阪

そして、精度の高いキャストで藻の隙間をテンポよく探っていく。しかし、反応は無い。


次にやってきたのは、目の前に藻が広がっている地磯。藻に絡まないよう沖にキャストし、丁寧に探っていくと…



山田　(C)テレビ大阪

ヒット！ゆっくりと水面に上げてからイカを寄せてくる。



アオリイカ　(C)テレビ大阪

釣り上げたのはおよそ１キロのアオリイカ。


「いい感じ。（このエリアでは）かわいいサイズですね。」と山田。



山田　(C)テレビ大阪

そして、「潮が払い出してる、今チャンスですね」と、さらなる大物を目指し、キャストを続ける。この勢いに乗るかと思いきや、その後予想外の強風と気難しいイカに惑わされ、追い詰められていく山田。それでもゴロタ場、地磯、沖磯と、いろいろなポイントを巡りながらひたすら大物を狙い続ける。



山田　(C)テレビ大阪

執念の先に掴んだのは…果たして？



山田、アオリイカ　(C)テレビ大阪

カリスマが見せる山陰エリアのエギング。


どうぞお楽しみに！