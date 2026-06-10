【THEフィッシング】執念で掴んだ衝撃の大型！カリスマが魅せる山陰エギング／6月13日(土)放送

テレビ大阪株式会社山田ヒロヒト（やまだ ひろひと）、アオリイカ (C)テレビ大阪

【番組名】「THEフィッシング」

執念で掴んだ衝撃の大型！

カリスマが魅せる山陰エギング

【放送日時】2026年6月13日(土)夕方5：30～6：00

テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞

【出演者】

山田ヒロヒト（やまだ ひろひと）

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/

執念で掴んだ衝撃の大型！カリスマが魅せる山陰エギング

「ここは春の大型アオリイカ、2キロや３キロと出会える、すごく期待のエリアですね。」

磯に立ち、海を見つめながら男はそう言った。彼の名は、“ヤマラッピ”こと山田ヒロヒト。長きに渡りエギング界の第一線を走り続けるカリスマアングラーだ。

山田 (C)テレビ大阪

５月中旬、今回カリスマが選んだ舞台は山口県の北部。この場所でいかに大型アオリイカにアプローチしていくのか？

(C)テレビ大阪

まず山田が入ったのは目の前に藻場が広がるゴロタ場。この時期、産卵を意識したアオリイカは浅場の藻場に接岸してくる。その為、藻があるかないかがポイント選びの一つになると山田は言う。

山田 (C)テレビ大阪

そして、精度の高いキャストで藻の隙間をテンポよく探っていく。しかし、反応は無い。

次にやってきたのは、目の前に藻が広がっている地磯。藻に絡まないよう沖にキャストし、丁寧に探っていくと…

山田 (C)テレビ大阪

ヒット！ゆっくりと水面に上げてからイカを寄せてくる。

アオリイカ (C)テレビ大阪

釣り上げたのはおよそ１キロのアオリイカ。

「いい感じ。（このエリアでは）かわいいサイズですね。」と山田。

山田 (C)テレビ大阪

そして、「潮が払い出してる、今チャンスですね」と、さらなる大物を目指し、キャストを続ける。この勢いに乗るかと思いきや、その後予想外の強風と気難しいイカに惑わされ、追い詰められていく山田。それでもゴロタ場、地磯、沖磯と、いろいろなポイントを巡りながらひたすら大物を狙い続ける。

山田 (C)テレビ大阪

執念の先に掴んだのは…果たして？

山田、アオリイカ (C)テレビ大阪

カリスマが見せる山陰エリアのエギング。

どうぞお楽しみに！