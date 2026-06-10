【Pastel】「なめらかプリン」のパステルが贈る、期間限定デザートフェア『宇治抹茶づくし』を開催！
株式会社ヴィア・ホールディングスの子会社である株式会社フードリーム（東京都新宿区 代表：楠元 健一郎）は『パステル』『パステルイタリアーナ』『イタリアンバルパステル』他店舗で、初夏の訪れに合わせた期間限定のデザートフェア『宇治抹茶づくし』を開催いたします。
今年の初夏は、1945年創業の京都の老舗茶問屋「茶匠 清水一芳園」のこだわりの「宇治抹茶」を贅沢に使用いたしました。
抹茶本来の瑞々しい風味と深いコク、そしてパステル自慢のスイーツが見事に融合した特別なドルチェをご用意しております。
一番注目の推し商品である「抹茶のモンブランプリンパフェ」をはじめ、なめらかプリンのパステルならではの極上スイーツをご堪能ください。
◆ 1945年創業 京都の老舗茶問屋「茶匠 清水一芳園」の宇治抹茶を使用
本フェアのスイーツには、京都の茶専門問屋「茶匠 清水一芳園」が厳選した宇治抹茶を使用しています。伝統製法で丁寧に挽き上げるため、茶臼ひとつから1日わずか約500gしか生産できない、香り高く希少な抹茶です。
お茶の専門問屋ならではの本格的な奥行きのある抹茶の風味と、パステルの優しい甘さのハーモニーをお楽しみいただけます。
<商品概要（一部）>
●抹茶のモンブランプリンパフェ 1,580円 (税込1,738円)
香り高い抹茶モンブランをバニラアイスに贅沢に絞り、自家製プリン、小豆、白玉を忍ばせた極上パフェ。当店一番の推し商品です。
希少な宇治抹茶のほろ苦さと、プリンの優しい甘さが絶妙なハーモニーを奏でます。
●抹茶のつくりたてティラミス 580円（税込638円）
できたての瞬間を味わう贅沢。瑞々しい風味と深いコク、口の中でとろける美味しさです。風味豊かな抹茶の香りがふわりと広がる、至福のティラミスです。
※お食事とセットのデザートとしてご利用いただけます。
●抹茶のモンブラン 580円（税込638円）
抹茶が染みるジェノワーズにバニラアイスを重ね、濃厚な抹茶モンブランクリームで贅沢に包みました。シンプルだからこそ際立つ、茶匠 清水一芳園の宇治抹茶のポテンシャルをストレートにお楽しみいただけます。
※お食事とセットのデザートとしてご利用いただけます。
<販売概要>
開始日： 2026年6月11日(木)より期間限定
取扱店舗：
【パステル】
ルミネ町田店、アイモール三好店、イオンモール大高店、イオンモール各務原店、イオンレイクタウン店、土岐プレミアムアウトレット店
【パステルイタリアーナ】
アピタ長津田店、新潟西店、イオンモール北戸田店、幕張店、高崎店、丸井大宮店、松戸店、丸井錦糸町店、アピタ千代田橋店、イオンモール木曽川店、イオンモールりんくう泉南店、アルプラザ高槻店、草加店
【イタリアンバルパステル】
北千住店
【パステルアヴェニュー】
ノクティプラザ溝ノ口店
【パステルダイニング】
マルイファミリー海老名店
【チーズ＆パスタ パステル】
中野店
【イタリヤ食堂パステル】
アリオ上尾店
※店舗により一部メニューの内容・価格が異なる場合がございます。
詳しくはホームページをご覧ください。
店舗検索▶▶▶ https://movia.jpn.com/
公式サイト▶▶▶ https://www.via-hd.co.jp/brand/pastel/
<パステルについて>
『Cheers You UP!! 元気になれるおいしさを』をコンセプトに、自慢の特製ソースを使用した、種類豊富なパスタ、一皿でメインやパスタ、サラダと色々味わえるピッコロプレート、季節を味わうデザートなどがオススメです。「イタリアンバルパステル」ではアルコールのラインナップも充実させ、レストラン、カフェ、バルと様々なシーンにお使いいただけます。
＜運営会社＞
会社名：株式会社フードリーム
本 社：東京都新宿区早稲田鶴巻町519
代表者：代表取締役社長 楠元 健一郎
設 立：2016年７月
資本金：5,000万円
＜株式会社 フードリーム について>
商業施設飲食フロアやオフィスビル内を中心に“なめらかプリン”でおなじみの「パステル」「パステルイタリアーナ」「イタリアンバルパステル」、洋食ファミリーレストラン「オーブン亭」「カプチーナ」「シェーンズバーグ」、中華ファミリーレストラン「双囍亭」「虎包」、博多ラーメン「鶴亀堂」、ステーキとハンバーグの専門店「ステーキハウス松木」、ダイニング・バーとして「ベッラベーラ」など多彩なブランドで、約70店舗を展開しております。