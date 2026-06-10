【Pastel】「なめらかプリン」のパステルが贈る、期間限定デザートフェア『宇治抹茶づくし』を開催！

株式会社 ヴィア・ホールディングス

株式会社ヴィア・ホールディングスの子会社である株式会社フードリーム（東京都新宿区 代表：楠元 健一郎）は『パステル』『パステルイタリアーナ』『イタリアンバルパステル』他店舗で、初夏の訪れに合わせた期間限定のデザートフェア『宇治抹茶づくし』を開催いたします。

今年の初夏は、1945年創業の京都の老舗茶問屋「茶匠 清水一芳園」のこだわりの「宇治抹茶」を贅沢に使用いたしました。

抹茶本来の瑞々しい風味と深いコク、そしてパステル自慢のスイーツが見事に融合した特別なドルチェをご用意しております。

一番注目の推し商品である「抹茶のモンブランプリンパフェ」をはじめ、なめらかプリンのパステルならではの極上スイーツをご堪能ください。

◆ 1945年創業 京都の老舗茶問屋「茶匠 清水一芳園」の宇治抹茶を使用

本フェアのスイーツには、京都の茶専門問屋「茶匠 清水一芳園」が厳選した宇治抹茶を使用しています。伝統製法で丁寧に挽き上げるため、茶臼ひとつから1日わずか約500gしか生産できない、香り高く希少な抹茶です。

お茶の専門問屋ならではの本格的な奥行きのある抹茶の風味と、パステルの優しい甘さのハーモニーをお楽しみいただけます。

<商品概要（一部）>

●抹茶のモンブランプリンパフェ 1,580円 (税込1,738円)

香り高い抹茶モンブランをバニラアイスに贅沢に絞り、自家製プリン、小豆、白玉を忍ばせた極上パフェ。当店一番の推し商品です。

希少な宇治抹茶のほろ苦さと、プリンの優しい甘さが絶妙なハーモニーを奏でます。

●抹茶のつくりたてティラミス 580円（税込638円）

できたての瞬間を味わう贅沢。瑞々しい風味と深いコク、口の中でとろける美味しさです。風味豊かな抹茶の香りがふわりと広がる、至福のティラミスです。

※お食事とセットのデザートとしてご利用いただけます。

●抹茶のモンブラン 580円（税込638円）

抹茶が染みるジェノワーズにバニラアイスを重ね、濃厚な抹茶モンブランクリームで贅沢に包みました。シンプルだからこそ際立つ、茶匠 清水一芳園の宇治抹茶のポテンシャルをストレートにお楽しみいただけます。

※お食事とセットのデザートとしてご利用いただけます。

<販売概要>

開始日： 2026年6月11日(木)より期間限定

取扱店舗：

【パステル】

ルミネ町田店、アイモール三好店、イオンモール大高店、イオンモール各務原店、イオンレイクタウン店、土岐プレミアムアウトレット店

【パステルイタリアーナ】

アピタ長津田店、新潟西店、イオンモール北戸田店、幕張店、高崎店、丸井大宮店、松戸店、丸井錦糸町店、アピタ千代田橋店、イオンモール木曽川店、イオンモールりんくう泉南店、アルプラザ高槻店、草加店

【イタリアンバルパステル】

北千住店

【パステルアヴェニュー】

ノクティプラザ溝ノ口店

【パステルダイニング】

マルイファミリー海老名店

【チーズ＆パスタ パステル】

中野店

【イタリヤ食堂パステル】

アリオ上尾店

※店舗により一部メニューの内容・価格が異なる場合がございます。

詳しくはホームページをご覧ください。

店舗検索▶▶▶ https://movia.jpn.com/

公式サイト▶▶▶ https://www.via-hd.co.jp/brand/pastel/

<パステルについて>

『Cheers You UP!! 元気になれるおいしさを』をコンセプトに、自慢の特製ソースを使用した、種類豊富なパスタ、一皿でメインやパスタ、サラダと色々味わえるピッコロプレート、季節を味わうデザートなどがオススメです。「イタリアンバルパステル」ではアルコールのラインナップも充実させ、レストラン、カフェ、バルと様々なシーンにお使いいただけます。

＜運営会社＞

会社名：株式会社フードリーム

本 社：東京都新宿区早稲田鶴巻町519

代表者：代表取締役社長 楠元 健一郎

設 立：2016年７月

資本金：5,000万円

＜株式会社 フードリーム について>

商業施設飲食フロアやオフィスビル内を中心に“なめらかプリン”でおなじみの「パステル」「パステルイタリアーナ」「イタリアンバルパステル」、洋食ファミリーレストラン「オーブン亭」「カプチーナ」「シェーンズバーグ」、中華ファミリーレストラン「双囍亭」「虎包」、博多ラーメン「鶴亀堂」、ステーキとハンバーグの専門店「ステーキハウス松木」、ダイニング・バーとして「ベッラベーラ」など多彩なブランドで、約70店舗を展開しております。