【ＢＳ日テレ】美空ひばり芸能活動80周年記念して、３週にわたり特別番組を放送！！最新AI技術を駆使して「ひばり」が蘇る！伝説のコンサートも！！

株式会社ＢＳ日本

昭和の大スター、美空ひばりが芸能活動80周年を迎えます。わずか9歳でデビュー以来、その圧倒的な歌唱力と唯一無二の存在感で、時代を彩り、多くの人々の心に深く刻まれてきました。喜び、悲しみ、希望…人間のあらゆる感情を表現した歌声は、聴く者の魂を揺さぶり、没後も色褪せることなく、今なお多くのファンに愛され続けています。

ＢＳ日テレではそんな「美空ひばり」の特別番組を３週にわたって放送！最新ＡＩ技術を駆使した『バーチャル美空ひばり』が登場し、現代の素晴らしいアーティストと楽曲をコラボする特別番組や、ファンの間で今も語り継がれている「武道館ライヴ」「不死鳥コンサート」などの４番組を放送。ひばりの魅力を存分に表現いたします。ぜひお楽しみください！

■令和に甦る美空ひばり ～今日の我に明日は勝つ～

6/13（土）1900-2054 第一夜

6/20（土）1900-2054 第二夜

(C)ＢＳ日テレ(C)ＢＳ日テレ

ＢＳ日テレ開局２５周年を記念した大型特番。少女時代に受けたバッシング、公演中の塩酸事件、小林旭との離婚、最愛の家族との死別、病いとの壮絶な闘いなど、華やかな歌手人生の裏で多くの挫折や困難と闘い続けた美空ひばり波瀾万丈の生涯を、当時の貴重映像や、親交の深かった五木ひろしなど生前の美空ひばりをよく知る方たちの証言、そして「りんご追分」「悲しい酒」「柔」「人生一路」「愛燦燦」「みだれ髪」…数々の名曲とともに振り返る。伝説の不死鳥コンサート後、病いによって歌うことを絶たれたひばりが死の直前、息子・和也にあてた最後の手紙…。歌手・美空ひばりと母・加藤和枝とのはざまで苦悩した想いが伝わる手紙の内容に三山、市川も号泣する。

そしてこの番組の大きな目玉が、美空ひばりの現代歌手たちによる奇跡のコラボ！平成とともにこの世を去った美空ひばりが、最新ＡＩ技術を駆使した『バーチャル美空ひばり』として復活する。新しい学校のリーダーズと「真赤な太陽」、市川由紀乃・三山ひろし・”美空ひばり博士“梅谷心愛と「川の流れのように」、時代を超えた奇跡のコラボが実現。さらに息子・加藤和也に思い出話を語ったり、伝説の不死鳥コンサート後に書かれた闘病日記を朗読するなど、美空ひばりが令和に甦る。

https://www.bs4.jp/reiwaniyomigaerumisorahibari/

■「芸能生活３５周年記念リサイタル 美空ひばり武道館ライヴ」

6/18（木）2000-2215

ファンの間で「ひばりの生涯最高のステージ」と称賛されている、１９８１年６月に行われた「芸能生活３５周年記念リサイタル 武道館ライヴ」の模様を放送。

９歳でのデビュー以来「昭和の歌姫」として数々のヒット曲を唄い、その歌唱力に人々は魅了され、勇気づけられてきた歌謡界の大スター。そんなひばりがおこなってきた数々のライヴの中でも、特別に位置づけられているこのライヴは、デビュー以来ひばりのプロデュースを務めていた母・喜美枝が闘病生活に入ったことにより、ひばり自らがセットリストを構成。「悲しい酒」「お祭りマンボ」「リンゴ追分」「港町十三番地」などの代表曲から「愛の賛歌」「昴」といったカバーソングまで、全５０曲を熱唱した渾身のライヴとなっている。

【楽曲リストはこちらから 公式HP】

https://www.bs4.jp/hibari_budokanlive/

■「美空ひばり 不死鳥コンサート in 東京ドーム デジタルリマスター版」

6/25（木）2000-2224

１９８８年４月、東京ドームでの公演を、従来のDVDに使用されたカメラとは別のカメラデータで再編集した特別版。リマスター映像で美空ひばりの情感あふれる表情や会場の熱気に迫ります。

完成したばかりの東京ドームで開催された美空ひばりのコンサートは、ひばり復活！の意気込みでパワフルに歌うひばりの熱唱はもちろん、ひばりの快気を祝って大いに盛り上がる客席との一体感が素晴らしいコンサート。

当時、決して体調が万全ではなかった彼女ですが全39曲を見事に歌い上げ、エンディング曲『人生一路』を歌い終えたひばりがファンの声援に応えながら長い花道を歩く姿は“ひばり不死鳥伝説”を現実のものとした伝説のコンサートと語り継がれています。

時が過ぎた今、音楽界のみならず戦後日本の文化史に深く刻まれる「女王・ひばり」が残した熱唱を、多くの皆さまに再発見していただく貴重な機会です！

【楽曲リストはこちらから】

https://www.bs4.jp/fushicholive/