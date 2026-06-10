ペットゴー、シグニを通じた動物病院向け展開を加速。第二弾として、犬猫用食事療法食「ベッツワンベテリナリー」を全国動物病院へ販売開始

ペットゴー株式会社

ペットゴー株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：黒澤弘、証券コード：7140、以下「当社」）は、国内にある動物病院の90％以上にあたる約11,000施設が会員登録するシグニ株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役：原 克義、以下「シグニ」）を通じて、犬猫の食事療法食「ベッツワンベテリナリー」の動物病院チャネルへの販売を開始いたします。5月に開始したノミ・マダニ駆除薬に続き、専門性の高い食事療法食をラインナップに加えることで、動物病院を通じたペットの疾病管理と健康維持を強力にサポートしてまいります。

「ベッツワンベテリナリー」は、特定の疾患を持つペットのために栄養バランスを調整した食事療法食です。国内90％以上の動物病院が利用する「シグニVET」を通じて提供を開始することで、獣医師の指導のもと、より適切な食事管理を必要とする多くのペットオーナー様へお届けすることが可能となります。

当社は今後も、業界最大の配下病院数を有するシグニと共に、「ベッツワン」の動物病院チャネルにおける共同ブランディングや、シグニ限定取扱い製品の開発などを推進します。ECと動物病院チャネルの双方から、ペットのQOL（生活の質）向上に寄与するトータルペットヘルスケアソリューションを展開してまいります。

1．販売品目

犬用

・ベッツワンベテリナリー 犬用 腎臓ケア 小粒 1kg／3kg

・ベッツワンベテリナリー 犬用 pHケア チキン 小粒 1kg／3kg

・ベッツワンベテリナリー 犬用 pHケアライト チキン 小粒 1kg／3kg

・ベッツワンベテリナリー 犬用 消化器ケア 低脂肪 チキン 小粒 1kg／3kg

・ベッツワンベテリナリー 犬用 pHケア チキン パウチ 100g×12

猫用

・ベッツワンベテリナリー 猫用 pHケア チキン 500g／2kg

・ベッツワンベテリナリー 猫用 pHケアライト チキン 500g／2kg

・ベッツワンベテリナリー 猫用 pHケア フィッシュ 500g／2kg

・ベッツワンベテリナリー 猫用 pHケアライト フィッシュ 500g／2kg

・ベッツワンベテリナリー 猫用 腎臓ケア チキン 500g／2kg

・ベッツワンベテリナリー 猫用 消化器ケア 可溶性繊維 チキン 500g／2kg

・ベッツワンベテリナリー 猫用 消化器ケア 可溶性繊維 フィッシュ 500g／2kg

・ベッツワンベテリナリー 猫用 消化器ケア チキン 500g／2kg

・ベッツワンベテリナリー 猫用 pHケア チキン パウチ 85g×12

・ベッツワンベテリナリー 猫用 腎臓ケア チキン パウチ 85g×12

2．販売方法

シグニが運営する動物病院向けECサイト「シグニVET」を通じて、全国の動物病院へ販売します。

3．「ベッツワン（VETSOne）」について

Your Health, My Happiness

あなたの健康、わたしの幸せ

愛する家族に、いつまでも健康でいてほしい。

その想いから生まれた日本発のトータルペットヘルスケアブランドが「ベッツワン（VETSOne）」です。テクノロジーを活かし、膨大なペットデータを分析することで、愛する家族の日々の健康に寄り添う最適なペットヘルスケア製品の開発を目指しています。

Healthy Everyday For Beloved Family

愛する家族の毎日を、健康に

ベッツワンは、それぞれの健康状態にあわせた食事から、サプリメント、デンタルケア、動物用医薬品まで、幅広いラインナップでトータルペットヘルスケアソリューションを提供しています。

4．代表コメント

ペットゴー株式会社 代表取締役社長 黒澤 弘

「ベッツワンベテリナリーは、犬猫の健康課題に寄り添う食事療法食として、多くのお客様にご支持いただいてきました。今回、シグニ様を通じて動物病院向け販売を開始することで、より多くの獣医療現場で本製品をお取り扱いいただける環境が整います。今後も、ペットの健康寿命最大化に貢献する製品の提供を通じて、動物病院チャネルにおけるベッツワンブランドの価値向上を進めてまいります。」

シグニ株式会社 代表取締役 原 克義

「このたびペットゴー様のオリジナル商品として、すでに多くの飼い主様がご活用されている「ベッツワン（VETSOne）」ブランドのラインナップを、動物病院へ販売開始いたします。より多くの医療現場へお届けすることで、日々の診療と予防医療に貢献したいと考えます。引き続き、動物病院及び飼い主様にとって価値ある製品・サービスの拡充を進めてまいります。」

■シグニ株式会社について

全国の動物病院向けに医療必需品を販売するECサイトを運営。国内の動物病院の90％以上にあたる約11,000施設が会員登録しており、強固な顧客基盤を有しています。物販事業を中心に、動物医療サービスのプラットフォーム構築を推進するとともに、「ペットショップ」「ペットオーナー」「医療・福祉施設」「在宅療養者」向けにも、人とペットのヘルスケア領域を支える各種サービスを展開しています。

■ペットゴー株式会社について

「ハッピーペットライフ」をスローガンに、ペットの健康寿命最大化をミッションとして事業を展開。ペットコマース「ペットゴー（petgo.jp）」、DTCブランド「ベッツワン（VETSOne）」を中心に、ペットライフを支える多様なサービスを提供しています。2025年4月にペットメディア企業「FLAFFY」、2025年12月には犬の預かりマッチングプラットフォーム「DogHuggy」がグループに加わり、ペットコマース×ペットメディア×ペットケアによるペットライフ・プラットフォームの展開を推進しています。

※記載されている会社名、商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

本リリースに関するお問い合わせ

ペットゴー株式会社 広報担当

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー12F

E-mail：press@petgo.co.jp

URL：https://corp.petgo.jp