THE GALLERYセレクション展大久保瑠衣 秋田魁新報社記者 写真展「南極にて ―第66次観測隊同行記録―」を開催
株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、ニコンプラザ東京・大阪の写真展会場「THE GALLERY」にて、THE GALLERYセレクション展 大久保瑠衣 秋田魁新報社記者 写真展「南極にて ―第66次観測隊同行記録―」を2026年7月7日（火）より開催します。
■開催内容
2024年12月から2025年4月まで、第66次南極地域観測隊に同行取材した大久保瑠衣記者が見た、極地の世界。
氷に覆われた海を進む観測船「しらせ」、日本から約1万4千キロ離れた昭和基地、息をのむような風景。
極地の厳しくも美しい自然と、そこで活動する隊員たちの姿を、写真と映像で紹介します。
会期中には、第66次観測隊員を迎えたトークイベントも開催。
撮影時の裏話や昭和基地での生活について、エピソードを交えながら南極の魅力をできるだけお伝えします。
【プロフィール】
大久保 瑠衣 （おおくぼ るい）
1983年秋田市出身。県立秋田高校、国立弘前大学を卒業後、2006年秋田魁新報社入社。
営業部、本荘支局、運動部等を経て、写真記者として甲子園大会や東京五輪など多くの現場を経験。
2024年12月から2025年4月まで、日本新聞協会の代表取材で第66次南極地域観測隊に同行。
2025年4月より、統合編集本部写真映像グループ長。
【受賞歴】
2018年：第100回全国高校野球選手権大会における金足農業高校の2ランスクイズの撮影で、東北写真記者協会賞新聞スポーツ部門金賞受賞。
2025年：南極での観測活動を撮影した作品で、同協会賞新聞企画部門銅賞受賞。
＜秋田魁新報社＞
秋田魁新報は、明治7年（1874年）の創刊以来、郷土秋田の発展とともに歩み、県民に親しまれてきた新聞です。
東北で最も歴史のある新聞社として、創刊152年を迎えました。
地域に密着した話題を丁寧に掘り下げるとともに、共同通信社と連携し、国内外のニュースも幅広くお伝えしています。
また、「さきがけ電子版」は秋田を代表するニュースサイトとして広く認知されています。
■THE GALLERY セレクション展 大久保瑠衣 秋田魁新報社記者 写真展「南極にて ―第66次観測隊同行記録―」
会場：ニコンプラザ東京 THE GALLERY、ニコンプラザ大阪 THE GALLERY
展示期間：東京2026年7月7日（火）～7月20日（月・祝）
大阪2026年7月30日（木）～8月10日（月）
開館時間：10時30分～18時30分（日曜日休館／最終日は15時まで）
■THE GALLERY セレクション展 大久保瑠衣 秋田魁新報社記者 写真展「南極にて ―第66次観測隊同行記録―」トークイベント開催
会場：ニコンプラザ東京 ショールーム、ニコンプラザ大阪 ショールーム
日時：東京2026年7月11日（土）14:00～15:00
大阪2026年8月1日（土）14:00～15:00
開場時間：13時15分～
登壇者：大久保 瑠衣
ゲスト：東京 友久 武司（第66次観測隊員、海上保安庁海洋情報部）
土井 一剛（第66次観測隊員、国土地理院基本図情報部）
大阪 北本 憲央（第66次観測隊員、サイエンスヒルズこまつ ひととものづくり科学館）
定員※：東京30名、大阪25名
※ 当日先着順。混雑状況により、受付時間の繰り上げや入場制限を行う場合がございます。
■「THE GALLERY」について
「THE GALLERY」は2017年に東京・大阪に開設した写真文化の普及・向上を目的とする写真展会場です。ニコンの機材を用いて著名な写真家が制作した質の高い作品を展示する企画展の他、ニッコールクラブ会員展、写真団体展などを開催します。