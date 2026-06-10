「めちゃくちゃよかった…」「思い出しては手にとってみたくなる」書店員さんも絶賛の、又吉直樹＆たなかみさきによる失恋の書が発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月4日に書籍『失恋カルタ』を発売いたしました。

忘れたいのに忘れられないこと。もう終わったはずなのに、ふと心によみがえること。

『失恋カルタ』には、そんな恋の終わりの情景が詰まっています。

【書店員さんからのコメントも多数！】

全国の書店員さんからも、「めちゃくちゃよかった…」「こんな文学ステキ」「思い出しては手にとってみたくなる」など、熱いメッセージが届いています。

【イベントも開催！】

6月13日（土）には、「BUNKITSU TOKYO」にておふたりのトーク＆サイン会も開催決定！

参加者の方々から恋愛にまつわる質問や相談なども受け付けており、又吉さんとたなかさんによる恋愛トークに注目です。

※本イベントのチケットは完売しております。

翌週、6月15日（月）からは、「代官山 蔦屋書店」2号館1階にてPOPUPフェアも開催いたします。

こちらでは、『失恋カルタ』の書籍・カルタの販売に加えて、たなかみさきさんが「失恋」をテーマに書き下ろした原画も展示・販売する予定です。

また、おふたりが選書した失恋・恋愛にまつわる書籍を、選書コメントつきでご紹介する予定です。

ぜひ、こちらにも足を運んでみてください。

▶詳細はこちら：https://store.tsite.jp/daikanyama/event/magazine/54917-2051360608.html(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/magazine/54917-2051360608.html)

【著者プロフィール】

又吉直樹（またよし・なおき）

1980年、大阪府寝屋川市生まれ。2003年に綾部祐二と「ピース」を結成。2015年に小説デビュー作『火花』で第153回芥川賞を受賞。著書に『劇場』『人間』『生きとるわ』などがある。

たなかみさき

1992年生まれ。人物画、人間関係を主に描くイラストレーターで、近年は漫画制作も行っている。著書に作品集『ずっと一緒にいられない』『あ～ん スケベスケベスケベ!!』、コミックス『大なり小なり』、作品集『日読み』などがある。

［商品概要］

＼好評発売中／

■『失恋カルタ』（書籍）

・定価：1,650円 (税込)／ISBN：978-4-05-407105-6

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340710500

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4054071058

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18569870/

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSY7ZR81/

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/92eb027fe81f37d6802bcc54500c59e4/

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開