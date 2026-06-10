【ちいかわ・たまごっち・モンチッチ・ボンボンドロップシール 他】日本キャラクター大賞2026 各賞プロパティが決定！【表彰式は6/17(水)13時～】

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社(本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志)は、2026年6月17日(水)～19日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて、「コンテンツ東京 2026」を開催します。

キャラクターおよびライセンスビジネス業界のアワード、「日本キャラクター大賞2026」受賞プロパティが決定しました。

表彰式は6月17日(水)13時、東京ビッグサイト西ホール「ライセンシング ジャパン」の会場内で行われ、グランプリは、当日表彰式にて発表されます。

グランプリはいったいどのブランド＆キャラクターに？ぜひご来場・ご取材ください！

＜ 表彰式 ＞ 日時：6月17日(水) 13：00～13：40 場所：東京ビッグサイト

当日は、ちいかわ・たまごっち・モンチッチ・ミャクミャクなどのキャラクターが表彰式会場に集結予定です。(予告なく変更となる場合がございます)

※表彰式および展示は、「ライセンシング ジャパン」への参加者(出展者・来場者・取材等)の方であればどなたでも無料でご参加いただけます。

◆ 日本キャラクター大賞2026 受賞プロパティが決定！

来場登録はこちら :https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/about/lj.html?utm_campaign=pr_release02&utm_medium=referral&utm_source=prtimes取材登録はこちら :https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/press.html?utm_campaign=pr_release02&utm_medium=referral&utm_source=prtimes日本キャラクター大賞グランプリ ※当日表彰式で発表

・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞

ちいかわ 株式会社スパイラルキュート

・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞

たまごっち 株式会社バンダイ

・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞

モンチッチ 株式会社セキグチ

・日本キャラクター大賞 ニューフェイス賞

mojojojo 株式会社リトルウインドウ／株式会社学研ステイフル

・プロダクト・ライセンシー賞

ボンボンドロップシール 株式会社クーリア

・プロモーション・ライセンシー賞

ウルトラ怪獣鉄塔へ行く 関西電力送配電株式会社

・リテイル賞

キデイランド 新宿店 株式会社キデイランド

・選定委員特別賞

大阪・関西万博 公式キャラクター「ミャクミャク」公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

・選定委員特別賞

ナルミヤキャラクターズ 株式会社ナルミヤ・インターナショナル

◆ 日本キャラクター大賞とは？

2009年、ライセンスビジネス産業の価値を広く社会に発信するとともに、業界の健全な発展に寄与するために、「日本キャラクター大賞（旧名：キャラクター＆ブランド・オブ・ザ・イヤー）」を創設しました。09年は「ポケットモンスター」、10年は「ONE PIECE」、11年は「こびとづかん」、12年は「ONE PIECE」、13年は「くまモン」、14年は「ふなっしー」、15年は「妖怪ウォッチ」、16年は「おそ松さん」、17年は「ポケットモンスター」、18年は「怪盗グルーシリーズ」、19年は「すみっコぐらし」、20年は「TVアニメ『鬼滅の刃』」、21年は「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」、22年は「ちいかわ」、23年は「ONE PIECE」が、24年と25年は連続で「ちいかわ」がグランプリを受賞しています。

【各賞について】

■日本キャラクター大賞

ライセンスビジネスとして最も活躍した(ビジネスとしての成功、社会的な盛り上がり等)キャラクター・プロパティが対象となります。商品化の展開や広告販促など、各種展開を総合したうえで選定されます。

・グランプリ：最も活躍した最優秀キャラクター・プロパティ賞

※キャラクター・ライセンス賞で選出された３プロパティからグランプリを決定

・キャラクター・ライセンス賞：最も活躍した優秀キャラクター・プロパティ(3プロパティ選出)

・ニューフェイス賞：過去2年間の間にライセンス商品が発売されたキャラクター・プロパティ

・ 部門賞

○プロダクト・ライセンシー賞 ： 活躍したライセンシー

○プロモーション・ライセンシー賞 ： 広告・販促で最も効果を上げたと思うプロパティ

○リテイル賞 ： キャラクターを活用した展開で、大きな話題となったリテイル

○選定委員特別賞 ： 選定委員の方々の視点による特別賞

※対象期間：2025年（2025年1月～12月）

主催：一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会

後援：経済産業省

共催：RX Japan合同会社

特別協力：香港貿易発展局／Asian Licensing Association

協力：株式会社キャラクター・データバンク

★日本キャラクター大賞の公式サイトはこちら(http://www.charabiz.com/award/index.html)

◆ 日本キャラクター大賞／展示・表彰式概要

【展示】

日時：2026年6月17日(水)～19日(金) 10:00-17:00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟 ライセンシングジャパン内 特設会場

【表彰式】

日時：2026年6月17日（水）13:00～

表彰式内にて、「日本キャラクター大賞 グランプリ」の発表・各賞の表彰を行います。

※展示・表彰式は、展示会入場手続きのみでご覧いただけます。

◆ 本アワードは、下記の展示会内で展示・表彰されます。

展示・表彰式概要はこちら :https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/character.html?utm_campaign=pr_release02&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

コンテンツ東京内

第19回 ライセンシングジャパン

HP：https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html?utm_campaign=pr_release02&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

■会期：2026年6月17日(水)～19日(金) 10:00-17:00

■会場：東京ビッグサイト西ホール

■コンテンツ東京 構成展

・第19回 ライセンシングジャパン

・第18回 クリエイターEXPO

・第17回 映像・CG制作展

・第15回 広告クリエイティブ・マーケティングEXPO

・第15回 コミュニケーションデザインEXPO

・第 2回 イマーシブテクノロジーEXPO

・第 1回 ファンコミュニティマーケティングEXPO【New!】



＜同時開催展＞

第6回 XR・メタバース総合展【夏】

◆ ライセンシングジャパンでは、他にもキャラクターイベントを多数開催します

ウェルカムグリーティング、パレード、大撮影会など、ここでしか見られないキャラクター達の大集合！ぜひご来場・ご取材ください。

■キャラクターウェルカムグリーティング

「おはようございます！」朝イチはたくさんのキャラクターたちがお出迎え。

ご来場のスタートは、笑顔のチャージから！キャラクターたちと一緒に、楽しい一日の始まりをお過ごしください。

・日時：6月17日(水)、18日(木)、19日(金) 各日 10：00～

・場所：西ホール1階 会場入口

SNS用ハッシュタグ：#ウェルグリ #ライセンシングジャパン

ご来場いただきました皆様を、たくさんのキャラクターたちが「毎朝」お出迎えいたします。ライセンシング ジャパン初開催！ご来場の瞬間から、特別なひとときをお楽しみください。

■ キャラクターパレード

様々なキャラクターたちが、会場を練り歩く！今年は3日間すべて開催！

ライセンシング ジャパン名物「キャラクターパレード」、ぜひお集まりください。

・日時：6月17日(水)、18日(木)、19日(金) 各日 13：45～

・場所：西2ホール入口周辺よりスタート(ルートは毎日変更となります)

SNS用ハッシュタグ：#キャラパレ #ライセンシングジャパン

ライセンシング ジャパン展示会場を、キャラクターたちがパレードします。

日替わりで登場するキャラクターも！？キャラクターたちと一緒に、会場を「パレード」しませんか？

■ キャラクター大撮影会

キャラクターたちが、ここに大集合！

ここでしか見られない「圧巻の撮影会」は必見。スマホ片手に、ぜひお集まりください！

・日時：6月17日（水）14：00～

・場所：西2ホール 日本キャラクター大賞 表彰式会場

SNS用ハッシュタグ：#キャラクター大撮影会 #ライセンシングジャパン

ライセンシング ジャパン展示会場パレード後、キャラクターたちが一堂に集まり撮影会を開催します。

どなたでも撮影可能です！特別な一枚を、ぜひお持ち帰りください。

＜出演予定＞

・アヒル隊長 ・まじかるベリーベリー（すとろべりー） ・まじかるベリーベリー（ぶるべりー） ・クッピーラムネ（クッピー） ・クッピーラムネ（ラム） ・ヒヨコ（カドトリー） ・ウラメシボーイ ・秋田犬たれみみだいちゃん ・はっぴょん ・ベリゴム ・カナヘイの小動物（ピスケ） ・カナヘイの小動物（うさぎ） ・いたずらぐまのグルーミー（グルーミー） ・カワウソうそやん（うそやん） ・じゃんまんるぴー ・かえるのピクルス ・ぷーとん ・かいじゅうせかいせいふく（めら） ・かいじゅうせかいせいふく（ぐーすか） ・あおぱんだ（あーちゃん） ・キキとポップ（キキ） ・キキとポップ（ポップ） ・シールック ・ミック・モンガス ・マフィンマル ・aibo ・うさぎゅーん！ ・Mr. Shark ・レヴィ ・ナジャヴ ・ナジャミー ・モジャヴ ・オオタマ ・メメちゃん ・パーフェクトピギー ・夜ふかしくまのネムー。 ・ぷしゅぷしゅ

※順不同

★詳細はこちら＞＞ https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/characterparade.html(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/characterparade.html?utm_campaign=pr_release02&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

※実施時間・場所は変更となる場合があります。最新情報は会場内の案内をご確認ください。

◆ RX Japan合同会社について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催(2026年)

●日本企業の海外展示会への出展サポート(RX ISG)

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/

■ 日本キャラクター大賞/ライセンシングジャパンに来場登録するには(無料)

以下のページの「無料来場登録」よりご登録ください。

来場登録はこちら(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/about/lj.html?utm_campaign=pr_release02&utm_medium=referral&utm_source=prtimes) (https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/about/lj.html?utm_campaign=pr_release02&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

■ 日本キャラクター大賞 展示・表彰式を取材するには

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ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

取材登録はこちら(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/press.html?utm_campaign=pr_release02&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

【本リリースに関するお問い合わせ先】

企画・運営：RX Japan合同会社 ライセンシング ジャパン 事務局 日本キャラクター大賞担当

TEL：03-6739-4107 MAIL：content-tokyo.jp@rxglobal.com

オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階