【ルビフル大賞2026グランプリ受賞】書体デザイナーのかぎりない挑戦を描いた児童書『みんなの「読める」をデザインしたい　わたしは書体デザイナー』

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）が発行する、『みんなの「読める」をデザインしたい わたしは書体デザイナー』が、2026年6月2日に「ルビフル大賞2026」のグランプリを受賞いたしました。

2026年6月2日「ルビの日」を記念して、「ルビフル大賞2026」の受賞作品が発表されました。ルビフル大賞とは、「ルビ（ふりがな）があるからこそ届いた一冊」を称える賞で、ルビが多くふられていることで「読める人」の広がりを生みだしている本に、光を当てることを目的としています。

「ルビフル大賞2026」についての詳細はこちらをご覧ください。

https://rubyful.rubizaidan.jp/rubyfullaward2026_award

■受賞の言葉 著者・高田裕美さん

このたびは素敵な賞をいただき、ありがとうございます。わたしは書体デザイナーでして、本書でも触れている「ＵＤデジタル教科書体」という書体を、読むことに困難さをかかえている子どもたちやその支援者にヒアリングをして作りました。本書のルビには、とてもこだわっています。ヒアリングをしたような、読むことに困難さをかかえる子どもたちにとっても、できるだけ読みやすくなるよう、行間を適度にあける、文字の変形をおさえる、本文の文字どうしは離さない、など、細かなお願いをたくさんして実現してもらいました。そのため、ルビフル大賞に、しかもグランプリをいただけたことを大変光栄に思っております！

■審査員による選定理由

「何と言ってもＵＤデジタル教科書体の美しさ！ 誰もが読みやすい書体をつくるという仕事をされた著者の熱意に触れて、自分の中にある好きから生まれる挑戦の尊さを知ることができます。そして、この本自体がバリアフリーでありユニバーサルデザインを意識して、ＵＤデジタル教科書体のフォントで総ルビで作られており、本当に読みやすいデザインになっていて感動します」

■本書の内容

同じ考え方のもと、雰囲気を合わせてデザインされた文字の集まり「書体」。

世の中に数多くある書体の一つに、「ＵＤデジタル教科書体」があります。最近では、子どもたちが学校で使う教科書や教材、さらにはテレビ番組のテロップや自治体の広報紙など、さまざまなシーンで使われています。このように「ＵＤデジタル教科書体」が広く使われるようになったのには、ある理由がありました。

それは、メガネやコンタクトレンズを使っても見えにくく、学習や生活が困難な弱視の人に、丁寧に話を聞いて作った書体だということです。

さまざまな試作を作って当事者に見てもらい、改善をして……と繰り返し、この書体を作るのにかかった時間は、なんと8年。やがて完成した書体「ＵＤデジタル教科書体」は、読み書きに困難さのある人にとっても、通常学級の児童にとっても、「読みやすい」と感じてもらえる、ＵＤ（ユニバーサルデザイン）の書体を代表するものになりました。

本書は、長い年月をかけてでも「ＵＤデジタル教科書体を絶対に完成させたい」と挑戦しつづけた、書体デザイナー・高田裕美さんによる初めての児童書。高田さんの「だれもとりのこさない書体を作り続けたい」という強い思いには、これからの多様性社会を生きる子どもたちにとってのヒントがつまっています。

学校の調べ学習などでも耳にするようになり、子どもたちにとっても身近になった「ユニバーサルデザイン」の考え方に、デザイナーの視点からふれることのできる本書。小学生はもちろん、大人にも楽しんでいただけます。

2026年夏には、第22回大阪こども「本の帯創作コンクール」課題図書、「学校がすすめる夏休み子どもの本」にも選定されました。読書感想文にもおすすめの一冊です。

「書体ってなんだろう？」「世の中にはどんな書体があるのだろう？」と、まずは身の回りに目を向けたくなるカラーページからスタート。お子さまが自分ごととして、書体やユニバーサルデザインに向きあうきっかけにもなるはずです。

「ＵＤデジタル教科書体」は、2017年に「Windows OS」に標準搭載され、学校の先生も使いやすくなったことから、小学生やその保護者なら、学校からのお知らせプリントや掲示物などで一度は目にしたことがあるかもしれません。子どもたちにとって身近な書体の一つである「ＵＤデジタル教科書体」を通して、ユニバーサルデザインの考え方にふれてみませんか？ 本書の本文は「ＵＤデジタル教科書体」を採用しています。

図版や写真を豊富に使い、書体やユニバーサルデザインについて解説しています。高田さんの語りかけるような文章は、すらすらと読め、深い理解をうながします。

将来の夢にデザイナーを挙げる子も多い昨今。「デザインと社会貢献」という切り口の本書は、そうした子どもたちの夢を後押しする内容になっています。

章と章の間には、三大書体（明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体）をキャラクター化して紹介したり、高田さんが今まで手がけてきた書体を紹介したりするコラムも。書体の楽しさや奥深さを、ビジュアルとともに理解できます。また、世の中で使われている書体やシーンを想像しながら読むことで、地域社会への関心や好奇心が高まります。

■著者紹介

高田裕美（たかた・ゆみ）

株式会社モリサワ ＵＤ担当 ブランドエキスパート。大学卒業後、書体メーカー タイプバンク社に入社。書体デザイナーとして「ＴBＵＤ書体シリーズ」「ＵＤデジタル教科書体」など、数多くの書体を手がける。現在は、教育現場における書体の重要性や役割を伝えるべく、セミナーやワークショップ、取材、執筆など広く活動中。2023年、初の著書『奇跡のフォント 教科書が読めない子どもを知って―ＵＤデジタル教科書体 開発物語』を時事通信社より出版。

2024年、日本タイポグラフィ協会顕彰 佐藤敬之輔賞 個人部門を受賞。2025年、文化庁シンポジウム「日本語の文字の課題と可能性」に登壇。

［商品概要］

■『みんなの「読める」をデザインしたい わたしは書体デザイナー』

著：高田裕美

定価：1,760円（税込）

発売日：2025年11月13日

判型：A5／128ページ

対象年齢：小学校中学年～

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-206160-8

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020616000(https://hon.gakken.jp/book/1020616000)

【本書のご購入はこちら】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4052061608/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052061608/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18328959/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18328959/)

＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0FL6QZH2C/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FL6QZH2C/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/9a322c95472330cf979b3442774072b0/(https://books.rakuten.co.jp/rk/9a322c95472330cf979b3442774072b0/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円（2025年9月期）

連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開