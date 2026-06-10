昭和100年記念「よみがえる にっぽんの鉄道展」開催決定！

株式会社NHKエンタープライズ1975年 函館本線 (C)NAOTAKA HIROTA

昭和100年の節目に、日本の鉄道史を彩り、今では見ることのできない列車や鉄路の情景がよみがえります。

NHKエンタープライズとクレヴィスは、国鉄時代を中心とした貴重な映像・写真・資料を集めた特別展『昭和100年記念「よみがえる にっぽんの鉄道展」』 を、7月22日（水）より日本橋三越本店にて開催します。

本展では、NHKが保有する貴重なアーカイブ映像をはじめ、鉄道写真の第一人者・広田尚敬氏の作品、時刻表100年の歩み、懐かしの駅弁や鉄道模型など、多彩な展示で“鉄道が紡いだ昭和の記憶”を立体的に再現。

鉄道ファンはもちろん、昭和を知る世代から親子で楽しみたいファミリーまで、幅広い層にご覧いただけるノスタルジー溢れる内容です。

■開催概要

◯ 名称：昭和100年記念「よみがえる にっぽんの鉄道展」

○ 会期：2026年7月22日（水）～8月3日（月）10:00～19:00 会期中無休・最終日18:00まで

入場は各日終了30 分前まで

○ 会場：日本橋三越本店 本館7階 催物会場

○ 入場料：一般1000円／大学生・高校生800円（中学生以下無料・税込）

○ 主催：NHKエンタープライズ

○ 企画制作：NHKエンタープライズ、クレヴィス

■展覧会の見どころ

○ 幅10 メートルを超える 超巨大「日本全国 国鉄・JR 線廃線入り路線図」パネル

失われた路線も含め、日本の鉄道史を一望できる圧巻の壁面展示。

※イメージ画像 (C)JTBパブリッシング

○ NHKの貴重な鉄道アーカイブ映像上映

日本全国の懐かしい情景ともう見られない列車の記憶が、往時の映像によって今によみがえります。

北海道・夕張鉄道 (C)NHK

近畿・京都市電 (C)NHK

九州沖縄・高千穂鉄道 (C)NHK

○ 鉄道写真界の巨匠 広田尚敬名作展示

90歳を迎えたレジェンド・現役鉄道写真家の鉄道写真の歴史を築いた珠玉の作品群。

1973年 宗谷本線 (C)NAOTAKA HIROTA

1975年 高松琴平鉄道 (C)NAOTAKA HIROTA

1983年 鍛冶屋線 (C)NAOTAKA HIROTA

○ トピックコーナー

【時刻表100年の歩み】

1925 年の創刊以来、旅人と鉄道ファンに愛され続けてきたJTB 時刻表。鉄道の歩みとともに、

時代を映し、人々の旅を支えてきた“旅のバイブル” の軌跡をご紹介します。

1925年「汽車時間表」創刊号 (C)JTBパブリッシング

【懐かしの鉄道模型】

昭和時代に活躍したさまざまな車両の模型を展示。日本各地を駆け抜けた特急列車や、憧れのブルートレインなど、国鉄時代を彩った名列車の数々が一堂に会します。

(C)KATO

【駅弁ものがたり】

鉄道の記憶を彩る、地域の味を運ぶ駅弁の魅力。

鉄道の発展とともに広がった駅弁は、日本各地の食文化を車窓へと運びました。旅のひとときを豊かに彩る存在として、乗客に親しまれてきた駅弁の歴史文化を資料とともにご覧いただきます。

復刻駅弁画像 提供：一般社団法人日本鉄道構内営業中央会

○ 鉄道グッズコーナー

鉄道グッズ大集合！ 懐かしの国鉄グッズから人気の鉄道雑貨まで、400種以上の鉄道グッズが勢ぞろい。会場限定商品もあり。見るだけでも楽しい“鉄道マーケット”へぜひお立ち寄りください。

■ 特別イベント

※イメージ画像

○ 広田尚敬×村井美樹 スペシャルトークショー

開催初日の7月22日（水）13時より、三越劇場で開催！

展覧会の見どころや懐かしの鉄道、もう見られない鉄道の魅力を語りつくします。

参加方法、詳細は下記公式サイトにて6月中旬に公開予定（入場無料・要展覧会入場券）

https://www.mistore.jp/store/nihombashi/shops/other/other_shopnews/nipponnotetsudou_50.html

広田尚敬（写真家）

1935年東京生まれ。日本の鉄道写真の第一人者。これまでに写真集から児童向け絵本まで250冊以上の著書を手がけ、“鉄道写真”というジャンルを築いた存在として知られる。1988年、日本鉄道写真作家協会の初代会長に就任。

村井 美樹（俳優・タレント）

1979年京都生まれ。2002年NHKドラマで俳優デビュー。

NHK「鉄オタ選手権」「日本最強の城スペシャル」をはじめ、知性派タレントとして、数々の旅番組や歴史番組、クイズ番組などで活動中。

○ 同時開催イベント

- 「こころで味わう にっぽんの駅弁フェス」7月29日（水）～8月4日（火）／日本橋三越本店 本館地下1階 フードコレクション- 「鉄道模型文化展」「鉄道のまち紹介」7月22日（水）～8月3日（月）／日本橋三越本店 新館1階 Mステージ

上記のイベントにつきまして、やむを得ず内容を変更、あるいは中止させていただく場合がございます。

■ 本件に関するお問い合わせ

「よみがえる にっぽんの鉄道展」事務局（株式会社クレヴィス内）

担当: 河村、鈴木 TEL: 03-6427-2806（電話の受付時間は原則10:00～18:00）

E-mail: info@crevis.jp