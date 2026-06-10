ショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』7/6（月）より第2クール放送開始決定！新PVも公開！！新エンディング曲にうじきつよしがギター参加！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

TVアニメをはじめとする各種アニメ作品の企画・制作を手がける株式会社フロンティアワークス（東京都豊島区、代表取締役社長：辻 政英）と、モーションコミック制作事業を展開する株式会社動楽（東京都港区、代表取締役CEO：三浦 大輔）による、新たなアニメ制作レーベル「Animatica（アニマティカ）」のショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』の第2クールの放送局、放送開始日時が決定しました！

■愛すべきザコたちが登場する新PVは必見です！

https://youtu.be/ZPqIvoDeMT0

■第2クールのエンディング曲にうじきつよしさんがスペシャルゲストとして参加！

レジェンド作品『北斗の拳』は、映像化の際、多くのアーティストが楽曲で参加していることでも知られています。現在放送中の『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のオープニング曲は[Alexandros]、エンディング曲は誰もが知る名曲「愛をとりもどせ！！」をToshlがカバーしたことで大きな話題を呼んでいます。

ショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』でも、疾走感のあるドラマティックな音楽へのこだわりは本編に負けません！ そのこだわりで第２クールEDでは、イツカ▶（イツカサイセイ）の新曲「白い蝶が飛んだら」（作詞・作編曲：三浦誠司）に、過去にはアニメ『北斗の拳』の主題歌を担当したうじきつよしさんのギター参加が実現しました。

■うじきつよしさん コメント

「僕たち（子供バンド）がアニメ『北斗の拳』の主題歌を担当してから約40年経ちますが、今でもこうやって節目節目にお話しが来るというのは、すごいことだし、当時はとても想像できなかった。アーティストとしての僕はいつか引退する時が来るけれど、作品には永遠に残る可能性がある。現に『北斗の拳』は世代を超えて多くの読者や視聴者、そしてアーティストの胸を熱くし続けている作品です。かつて、アニメは子どものもの、という考え方がまだ主流だった時代に、人間ドラマであり、ハードボイルドなアクション作品として、新しいアニメの可能性を見せてくれた『北斗の拳』との関わりは、アーティストとして大切なものです。

長い時間が経つほどに、この作品の大きさ、そしてこの作品を愛し続ける人たちがいかにたくさんいるかを実感します。今回、ギターで参加したイツカ▶の『白い蝶が飛んだら』もすごくいい曲ですよ。ぜひ『北斗の拳』サウンドのひとつとして、多くの人に聴いてもらいたいですね」

■放送概要

2026年7月6日（月）より 第2クール放送スタート

AT-X：毎週月曜20時00分～ リピート放送 毎週水曜8時00分～／毎週金曜14時00分～

TOKYO MX：毎週月曜21時54分～（TOKYO MX1）

■番組概要

■タイトル：Animatica『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』

★スタッフ

原作：原案・武論尊・原 哲夫 作画・倉尾 宏（ゼノンコミックス／コアミックス）

アニメーションディレクター：三浦大輔

美術監督：岩井未来

色彩設計：岩井未来

撮影監督：伊藤小夜子

演出・編集：長谷卓磨 齋藤佑馬

音楽：三浦誠司

アニメーション制作：動楽

★キャスト

ノブ：下野 紘

ザク：拝 真之介

バーズ：矢野正明

ナレーション：高橋伸也

★主題歌

オープニング：「I'm a Loser」（The Canbellz）

エンディング：「白い蝶が飛んだら」（イツカ ▶︎ feat. Dr. Washington | Special Guest Guitar:Tsuyoshi Ujiki）

■原作：『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』 原案：武論尊・原 哲夫 作画：倉尾 宏

コミックス全３巻、好評発売中！

第１話試し読み：https://comic-zenon.com/episode/3269754496315159105

■あらすじ：

就職先は…拳王軍でした。

199X年。核の炎に包まれた世界は、生きていくだけでも大変な世界。そんな中、主人公ノブが見つけた就職先は、なんとあの「拳王軍」だった！

志望者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、ノブはいつまで生きていられるのか…!?

ババアに変装したザコや、カサンドラのウイグル獄長、聖帝軍の「汚物は消毒の人」など個性豊かなザコが続々登場!!

ザコ死にまくりコメディ☆開幕!!

■アニメ公式サイト：https://zakoban.com

■アニメ公式X：https://x.com/hokuto_zakoban

■権利表記

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)ザコたちの挽歌製作委員会

■関連情報

■アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』 2026年 4月～放送中！

［スタッフ］

原作：武論尊 漫画：原 哲夫

監督：前田洋志

シリーズ構成：犬飼和彦

キャラクターデザイン：久恒直樹

副監督：小笠原一馬

アニメーションディレクター：こうじ

美術監督：青井孝／清水稚子

色彩設計：田中美穂

CG監督：池田晋治

CGスーパーバイザー：小石川淳

撮影監督：高橋佑樹

編集：金山慶成

音響監督：小沼則義

音楽：林ゆうき

オープニングテーマ：[Alexandros]「Hallelujah」

エンディングテーマ：Toshl「愛をとりもどせ!!」

制作協力：NIAアニメーション ／ きしだ Studio BACU

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント ／ 第7スタジオ

［キャスト］

ケンシロウ：武内駿輔

バット：山下大輝

リン：M・A・O

シン:遊佐浩二

ユリア：早見沙織

レイ：中村悠一

マミヤ：青木瑠璃子

ジャギ：高木 渉

トキ：最上嗣生

ラオウ：楠 大典

ナレーション：山寺宏一

［放送・配信情報］

2026年4月10日(金)より放送・配信開始

TOKYO MX/BS11 毎週金曜25:00～

Prime Video 毎週金曜25:00～世界独占配信

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4BLNYJJ

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

※作品の視聴には会員登録が必要です。Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ。

2026年4月17日(金)よりTVerにて毎週金曜25:00～配信

https://tver.jp/series/srkyqu1jjp

［アニメ公式サイト］

https://hokuto-anime.com/

［公式X］

北斗の拳公式情報局：@hokutonokeninfo（https://x.com/hokutonokeninfo）

推奨ハッシュタグ：#北斗の拳アニメ、#hokuto_anime

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会